Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video guida di configurazione professionale di 60 secondi, rivolto ai dipartimenti di formazione aziendale, che mostri una nuova configurazione software con uno stile visivo pulito e un avatar AI calmo e informativo per fornire istruzioni passo-passo, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e i ricchi modelli video.
Prompt di Esempio 2
Crea un video energetico di 30 secondi su un progetto fai-da-te, rivolto agli appassionati di artigianato sui social media, con tagli veloci, musica di sottofondo vivace e testo sullo schermo brillante, utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen e modelli e scene flessibili.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial accessibile di 50 secondi per i nuovi utenti del prodotto, dettagliando i primi passi essenziali per la configurazione del dispositivo, impiegando uno stile visivo chiaro e istruttivo con registrazioni dello schermo precise, una voce AI utile e sottotitoli/caption prominenti per garantire chiarezza a tutti gli spettatori, quindi esportalo utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni di HeyGen per vari formati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Guida alla Configurazione

Trasforma facilmente le tue istruzioni di configurazione in video tutorial coinvolgenti e accurati per il prodotto con la piattaforma AI generativa di HeyGen, semplificando la tua documentazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando i tuoi passaggi di configurazione nell'editor di script. L'AI di HeyGen utilizza questa capacità di testo-a-video per generare le tue scene video iniziali.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voce
Migliora la tua guida selezionando tra ricchi modelli video e scene. Puoi anche utilizzare la libreria multimediale per aggiungere immagini o clip video pertinenti per illustrare ogni passaggio di configurazione.
3
Step 3
Personalizza con Voce e Branding
Personalizza ulteriormente la tua guida di configurazione. Aggiungi una voce narrante generata dall'AI per una narrazione chiara, includi sottotitoli e applica i controlli del tuo marchio come loghi e colori per rispettare le tue linee guida.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video How-To
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video how-to professionale in vari formati. La tua guida di configurazione di alta qualità è ora pronta per essere condivisa su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video Coinvolgenti per i Social Media

Crea clip video concise e condivisibili dalle tue guide di configurazione per una facile distribuzione sui social media.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial?

HeyGen consente agli utenti di produrre "video tutorial" e "video how-to" di alta qualità senza sforzo utilizzando le sue capacità di "testo-a-video" e "voce narrante generata dall'AI". Puoi trasformare rapidamente gli script in contenuti istruttivi coinvolgenti.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per la documentazione video?

HeyGen fornisce una potente "piattaforma AI generativa" per creare "documentazione video generata dall'AI" e "SOP con AI" in modo efficiente. Gli utenti possono sfruttare "avatar AI" e una ricca "libreria multimediale" per ottimizzare la produzione di guide visive professionali.

Posso personalizzare lo stile visivo dei miei video usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre "ricchi modelli video" e "modelli e scene" personalizzabili per aiutarti a mantenere un'identità di marca coerente. Puoi facilmente applicare il tuo logo e i colori del marchio, assicurando che i tuoi "video sui social media" e "video fai-da-te" abbiano sempre un aspetto professionale e unico.

Quanto è user-friendly HeyGen per i principianti che creano un video guida alla configurazione?

HeyGen è progettato per essere altamente intuitivo, rendendo semplice per chiunque agire come "creatore di video guida alla configurazione". La sua piattaforma ti guida nella creazione di "istruzioni passo-passo", sfruttando la tecnologia "agente video AI" per garantire un processo creativo fluido dallo script all'esportazione finale.

