Trasforma i tuoi script in straordinari video promozionali per conferenze ed eventi. La funzione di testo-a-video da script di HeyGen semplifica la creazione di contenuti di alta qualità.

Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi per una conferenza, rivolto a professionisti del settore tecnologico e leader del settore, progettato per campagne di marketing pre-evento. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con grafica in movimento nitida e riprese B-roll d'impatto, accompagnato da una voce fuori campo autorevole ma coinvolgente generata direttamente utilizzando la funzione di generazione vocale di HeyGen, il tutto su una traccia elettronica moderna e vivace. Questo video mira a suscitare interesse e a incentivare le iscrizioni per un summit di settore di alto profilo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale ispiratore di 30 secondi su misura per i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing delle startup, evidenziando quanto sia facile creare contenuti professionali. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo luminoso e incoraggiante, utilizzando colori vivaci e tagli rapidi che trasmettono efficienza, sottolineati da una musica di sottofondo allegra e pop. Utilizza l'ampia libreria di modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente narrazioni visive coinvolgenti, rendendo il processo di produzione semplice e stimolante.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale accattivante di 60 secondi rivolto a marketer digitali e creatori di contenuti, progettato per massimizzare la portata sui social media. Immagina un'estetica visiva alla moda con sovrapposizioni di testo dinamiche e grafiche visivamente sorprendenti, completate da musica energica e contemporanea. Fondamentale, integra in modo prominente la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, garantendo accessibilità e coinvolgimento anche quando visualizzato senza audio, rendendo questo video promozionale altamente efficace per la condivisione online.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale innovativo di 40 secondi per eventi, rivolto a professionisti creativi e artisti, con l'intento di presentare un evento artistico unico. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere avanguardistico, minimalista e d'impatto, con visuali astratte generate dall'AI e un design sonoro ambientale atmosferico. Presenta le informazioni chiave attraverso un avatar AI sofisticato, generato dalla potente capacità di avatar AI di HeyGen, che consegna un messaggio breve e intrigante che suscita curiosità per la prossima mostra.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Conferenze

Produci senza sforzo video promozionali di alta qualità per la tua prossima conferenza. Sfrutta strumenti basati su AI per catturare il tuo pubblico e incentivare le iscrizioni.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli video progettati professionalmente per promozioni di eventi. Questi modelli forniscono una solida base per il tuo video promozionale per conferenze.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Integra i dettagli specifici della tua conferenza. Carica i tuoi filmati, immagini o sfrutta l'ampia libreria multimediale per filmati e visuali stock pertinenti per arricchire i tuoi video promozionali.
3
Step 3
Personalizza e Affina
Personalizza il tuo video con i colori e il logo del tuo brand utilizzando i controlli di branding. Aumenta il coinvolgimento aggiungendo voiceover generati dall'AI o sovrapposizioni di testo dinamiche per le informazioni chiave.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di alta qualità in varie risoluzioni, incluso 1080p HD. Condividi facilmente il tuo video promozionale per conferenze su tutte le tue piattaforme social per raggiungere un pubblico più ampio.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Valore dei Contenuti della Conferenza

Usa l'AI per creare frammenti video coinvolgenti che evidenziano sessioni chiave o aspetti formativi, aumentando l'interesse dei partecipanti e mostrando il valore della tua conferenza.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali?

HeyGen sfrutta strumenti avanzati basati su AI per trasformare gli script video in video promozionali coinvolgenti senza sforzo. La nostra piattaforma aiuta gli utenti a generare visuali AI accattivanti, perfette per campagne di marketing e idee creative.

Quali tipi di contenuti promozionali posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video promozionali di alta qualità, inclusi video esplicativi, annunci, promo per eventi e video di prodotto. Offriamo modelli video diversificati e risorse royalty-free per avviare il tuo processo creativo.

HeyGen può migliorare i video promozionali con audio e testo professionali?

Assolutamente. HeyGen ti consente di generare voiceover realistici e aggiungere sottotitoli dinamici ai tuoi video promozionali. Questo assicura che il tuo messaggio sia chiaramente comunicato e accessibile, aumentando il coinvolgimento per le tue campagne di marketing.

Quanto velocemente posso produrre e condividere un video promozionale per conferenze usando HeyGen?

L'editor online di HeyGen semplifica la produzione di video promozionali per conferenze, consentendo una rapida creazione e modifica. Puoi finalizzare rapidamente il tuo video di alta qualità e condividerlo su tutte le piattaforme social per massimizzare la tua presenza online.

