Sblocca l'Apprendimento: Il Tuo Creatore di Video per l'Esplorazione del Computer

Crea video educativi coinvolgenti per l'apprendimento del computer con facilità. Il nostro strumento di creazione video AI sfrutta la trasformazione del testo in video per una rapida generazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial incisivo di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e creatori di contenuti, dimostrando un rapido trucco di produttività utilizzando strumenti online di creazione video educativi AI. Il video dovrebbe presentare registrazioni dello schermo pulite e sovrapposizioni di testo dinamiche, accompagnato da una voce fuori campo sicura e concisa, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una creazione video efficiente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 30 secondi per appassionati di tecnologia e sviluppatori junior, illustrando i primi passi per creare modelli di apprendimento automatico. Impiega uno stile visivo moderno e raffinato con grafica in movimento, un tono serio e informativo e musica elettronica minimalista di sottofondo, garantendo accessibilità e chiarezza con i sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Immagina un teaser promozionale dinamico di 15 secondi per un corso online in arrivo, progettato per catturare l'attenzione dei potenziali iscritti al corso e dei decisori interessati a nuovi software di creazione video. Questo video dovrebbe essere un montaggio veloce di scene diverse con tagli rapidi, musica energica e una voce fuori campo d'impatto, costruito in modo efficiente utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per una narrazione visiva varia e una creazione video complessiva.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per l'Esplorazione del Computer

Ottimizza la creazione di contenuti educativi coinvolgenti su apprendimento automatico ed esplorazione del computer utilizzando il nostro intuitivo creatore di video AI.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script. La nostra piattaforma utilizza AI avanzata per trasformare il tuo testo in narrazioni coinvolgenti, perfette per i tuoi video di esplorazione del computer, sfruttando la nostra capacità di trasformazione del testo in video.
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare visivamente il tuo contenuto. Questo eleva il tuo progetto di creatore di video educativi con un tocco umano, rendendo i temi complessi più accessibili.
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video con elementi visivi professionali utilizzando la nostra robusta libreria multimediale/supporto stock. Aggiungi facilmente immagini, video e musica per completare la tua spiegazione dei modelli di apprendimento automatico.
Step 4
Genera ed Esporta
Produci un video di alta qualità dal tuo script, avatar e media in pochi minuti. I nostri strumenti video AI gestiscono automaticamente la generazione della voce fuori campo e permettono un facile export in vari formati.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione dell'Apprendimento

Migliora significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze negli ambienti di apprendimento del computer consegnando video di formazione dinamici generati dall'AI.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un leader nella creazione di video?

HeyGen è un leader nella creazione di video perché trasforma i testi in video professionali utilizzando strumenti video AI avanzati e avatar AI realistici. Semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo accessibile a tutti.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video educativi?

Assolutamente! HeyGen è un eccezionale creatore di video educativi AI, che consente agli utenti di creare contenuti didattici di alta qualità con facilità. Il suo strumento di creazione video intuitivo ti permette di progettare video coinvolgenti per scopi educativi diversi.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre una suite completa di caratteristiche creative per una creazione video robusta, inclusi modelli personalizzabili, una ricca libreria multimediale e potenti controlli di branding. Puoi anche aggiungere sottotitoli e generare voci fuori campo naturali per migliorare i tuoi video.

HeyGen supporta strumenti video AI avanzati?

Sì, HeyGen è una piattaforma potenziata dall'AI che fornisce strumenti video AI robusti per generare contenuti dinamici, inclusi avatar AI realistici e capacità di trasformazione del testo in video. Questo offre agli utenti un software innovativo per la creazione di video.

