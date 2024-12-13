Generatore di Video di Conformità: Semplifica la Creazione di Formazione

Produci senza sforzo una formazione sulla conformità coinvolgente con avatar AI realistici, risparmiando tempo e risorse.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi per i nuovi assunti, introducendo i video di formazione sulla conformità essenziali utilizzando un Avatar AI professionale ma amichevole che li guida attraverso le normative iniziali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e invitante, con un tono audio chiaro e rassicurante per stabilire fiducia e familiarità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 30 secondi per i dipendenti esistenti, evidenziando rapidamente gli aggiornamenti recenti delle politiche o i punti chiave dai loro video di formazione annuali. Utilizza modelli video personalizzabili e scene dinamiche per garantire che il messaggio sia conciso e visivamente attraente, con una consegna audio energica e informativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 60 secondi rivolto ai capi dipartimento, semplificando i complessi requisiti di Formazione sulla Conformità Normativa sfruttando la funzione di testo a video di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole e diagrammatico, completato da una generazione di voce fuori campo calma e articolata per garantire chiarezza e ritenzione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un rapido video promozionale di 20 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come HeyGen funzioni come un potente generatore di video di conformità anche senza necessità di competenze di editing. Il design visivo dovrebbe essere moderno ed energico, dimostrando facilità d'uso, accompagnato da uno stile audio entusiasta e sicuro.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Conformità

Crea senza sforzo video di formazione sulla conformità coinvolgenti con strumenti basati su AI, assicurando che il tuo team sia informato e conforme senza richiedere competenze di editing.

1
Step 1
Seleziona un Modello o un Avatar AI
Inizia scegliendo dalla nostra libreria di modelli video personalizzabili o selezionando un Avatar AI per rappresentare il tuo messaggio di conformità.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script di Conformità
Incolla il tuo testo di conformità direttamente nella piattaforma. La nostra AI trasformerà il tuo testo in una voce fuori campo dal suono naturale per il tuo video.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Media
Applica il logo e i colori del tuo marchio, utilizzando tutte le capacità della nostra piattaforma video AI per personalizzare il tuo video.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Scarica il tuo video di formazione sulla conformità completato in vari formati o integralo senza problemi con il tuo LMS utilizzando l'esportazione SCORM.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Normativi Complessi

.

Trasforma informazioni normative complesse in formati video chiari e digeribili, rendendo più comprensibili i requisiti di conformità complessi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità?

HeyGen agisce come un generatore di video di conformità intuitivo, sfruttando strumenti basati su AI per creare video di formazione professionali senza richiedere competenze di editing. Basta inserire il tuo script e gli Avatar AI di HeyGen trasmetteranno il tuo messaggio con impatto e coerenza.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i video di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione creativa, inclusa una libreria di modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti per loghi e colori. Puoi anche integrare elementi interattivi e scegliere tra diversi Avatar AI per soddisfare le esigenze specifiche del tuo marchio.

Gli Avatar AI di HeyGen possono essere utilizzati per vari video di formazione?

Sì, gli Avatar AI di HeyGen sono versatili per la creazione di vari video di formazione, inclusi l'Onboarding dei Dipendenti e la Formazione sulla Conformità Normativa. La nostra funzione di testo a video consente una rapida produzione di contenuti su diversi argomenti educativi.

HeyGen è una piattaforma video AI sicura adatta alle aziende?

HeyGen è una piattaforma video AI sicura progettata per le esigenze aziendali, garantendo che i tuoi dati siano protetti mentre generi contenuti di alta qualità. Supporta l'integrazione LMS e l'esportazione SCORM, offrendo significativi risparmi sui costi rispetto alla produzione video tradizionale.

