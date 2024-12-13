Creatore di Video di Aggiornamento sulla Conformità: Semplifica la Formazione Normativa

Trasforma senza sforzo i tuoi aggiornamenti normativi in video di formazione sulla conformità professionali, sfruttando il testo-a-video da script per risparmiare tempo e costi.

289/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Descrivi un video di formazione sulla conformità di 60 secondi per i nuovi assunti e il personale esistente, dettagliando una nuova politica aziendale implementata. Sfruttando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, assicurati una narrazione visiva coinvolgente con scene pertinenti e una voce fuori campo amichevole e informativa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video mirato di 30 secondi per i responsabili delle risorse umane e della formazione e sviluppo, mostrando come ridurre significativamente i costi di produzione video per le comunicazioni interne. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e orientato al business, evidenziando l'efficienza dell'uso dei Template e delle scene di HeyGen con una narrazione vivace e professionale.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo di 50 secondi per la nostra forza lavoro globale su un codice etico aggiornato, garantendo chiarezza in diverse regioni. Lo stile visivo dovrebbe essere inclusivo e professionale, sfruttando Sottotitoli/didascalie per il supporto multilingue, combinato con una traccia audio calma, chiara e facilmente comprensibile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento sulla Conformità

Crea senza sforzo video di formazione sulla conformità professionali e aggiornamenti normativi con la generazione video potenziata dall'AI, risparmiando tempo e risorse.

1
Step 1
Incolla i Tuoi Aggiornamenti Normativi
Inizia incollando i tuoi "aggiornamenti normativi" o script di conformità esistenti nella piattaforma. La nostra tecnologia "testo-a-video da script" converte istantaneamente il tuo testo in uno storyboard visivo, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una vasta libreria di "avatar AI" per presentare i tuoi contenuti. Abbina il tuo avatar a "modelli video" e scene adatte per adattarsi perfettamente al tono del tuo messaggio di conformità.
3
Step 3
Applica Branding e Coerenza
Assicurati che i tuoi "video di formazione sulla conformità" siano in linea con il marchio grazie ai "controlli di branding" per loghi, colori e caratteri. Questo aiuta a mantenere la coerenza e rende i tuoi contenuti facilmente identificabili.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale di Aggiornamento sulla Conformità
Finalizza il tuo progetto "creatore di video di aggiornamento sulla conformità" generando il video completo. La nostra piattaforma fornisce "generazione di voce fuori campo" di alta qualità ed esportazioni flessibili, consegnando un video professionale pronto per la distribuzione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Aggiornamenti Normativi Complessi

.

Utilizza l'AI per trasformare aggiornamenti normativi complessi e argomenti di conformità in contenuti video chiari e digeribili, garantendo una comprensione coerente in tutta la tua organizzazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di aggiornamento sulla conformità?

HeyGen funge da piattaforma video AI efficiente, permettendoti di trasformare i tuoi aggiornamenti normativi o qualsiasi script video direttamente in video di aggiornamento sulla conformità professionali. Questo riduce significativamente i costi di produzione video e risparmia tempo, rendendo il processo senza intoppi.

Quali capacità AI offre HeyGen per i video di formazione sulla conformità?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e voci fuori campo professionali per creare video di formazione sulla conformità coinvolgenti. Con capacità di traduzione multilingue, puoi comunicare efficacemente informazioni critiche alla tua forza lavoro globale.

HeyGen supporta la personalizzazione e il branding per i contenuti video aziendali?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del marchio nei tuoi video di formazione sulla conformità. Utilizza i nostri diversi modelli video e la libreria multimediale per creare contenuti coerenti e brandizzati.

Come assicura HeyGen accessibilità ed efficienza nella produzione video?

HeyGen aumenta l'efficienza permettendo la creazione di testo-a-video da script e assicura l'accessibilità con sottotitoli automatici. Questo consente una rapida generazione di contenuti mantenendo alti standard per tutti gli spettatori.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo