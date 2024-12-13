Creatore di Video di Formazione sulla Conformità: Semplifica il Tuo L&D

Crea facilmente video di formazione sulla conformità coinvolgenti con avatar AI, assicurando che il tuo team rimanga informato e conforme.

Produci un video di formazione sulla conformità di 45 secondi, progettato per i nuovi assunti, con un avatar AI amichevole che spiega le politiche aziendali essenziali in uno stile visivo pulito e aziendale e una voce fuori campo AI accessibile, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per una presenza costante sullo schermo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi per i dipendenti esistenti per un aggiornamento critico delle politiche, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare i documenti di politica dettagliati in una presentazione professionale, mantenendo uno stile visivo formale con grafica chiara e una voce AI informativa e costante.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, mostrando l'efficienza di un creatore di video di formazione sulla conformità, utilizzando modelli e scene moderni per un'attrattiva visiva vibrante ed energica e una voce fuori campo vivace per evidenziare la rapida creazione di video da una libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video rapido di 15 secondi con un consiglio sulla conformità per tutti i dipendenti, con un avatar AI coinvolgente che presenta una singola regolamentazione importante in uno stile visivo luminoso e dinamico con sottotitoli/caption prominenti per garantire l'accessibilità, completato da una voce AI allegra e chiara.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video di Formazione sulla Conformità

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti e conformi con strumenti potenziati dall'AI, ottimizzando i tuoi processi di L&D per una migliore educazione dei dipendenti.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona da una libreria diversificata di modelli video professionali specificamente progettati per contenuti formativi, oppure inizia con una tela bianca per costruire il tuo video di formazione sulla conformità personalizzato.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto con l'AI
Inserisci il tuo script per generare istantaneamente segmenti video coinvolgenti con avatar AI realistici, assicurando che i tuoi messaggi di conformità siano trasmessi con chiarezza e impatto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Interattivi
Migliora il coinvolgimento dei discenti incorporando senza soluzione di continuità quiz, sondaggi o altre lezioni interattive direttamente nel tuo video, promuovendo la partecipazione attiva nell'educazione alla conformità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Esporta facilmente il tuo video di formazione sulla conformità completato nei formati preferiti, pronto per un'integrazione senza soluzione di continuità con LMS o per la condivisione diretta, garantendo un'ampia accessibilità al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica gli argomenti medici e migliora l'educazione sanitaria

.

Trasforma contenuti normativi complessi in video formativi generati dall'AI chiari e digeribili, migliorando la comprensione degli standard di conformità critici.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità?

HeyGen è un generatore di video AI avanzato che semplifica notevolmente la creazione di video di formazione sulla conformità professionali. La sua piattaforma intuitiva consente ai professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo di produrre contenuti coinvolgenti in modo efficiente, ottimizzando la produzione di video per le politiche aziendali critiche.

HeyGen può creare avatar AI e voci fuori campo AI per i contenuti formativi?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di creare avatar AI realistici e voci fuori campo AI di alta qualità per tutti i loro video formativi. Questo strumento potenziato dall'AI permette esperienze di apprendimento dinamiche e personalizzate senza la necessità di riprese tradizionali.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per la produzione di video coinvolgenti?

HeyGen offre una suite di strumenti potenziati dall'AI progettati per la produzione creativa di video, inclusi modelli video diversificati e la capacità di traduzione multilingue. Queste caratteristiche permettono agli utenti di creare lezioni coinvolgenti e interattive che risuonano con un pubblico globale.

HeyGen è compatibile con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti come SCORM?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con LMS, inclusa la compatibilità con SCORM, facilitando la distribuzione dei video formativi per i professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo. La piattaforma è anche conforme a SOC 2 e GDPR, garantendo una consegna sicura e affidabile dei contenuti.

