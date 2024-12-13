Generatore di Video di Formazione sulla Conformità: Crea Corsi Coinvolgenti

Produci rapidamente video di formazione efficaci per l'inserimento dei dipendenti e i team L&D utilizzando avatar AI per aumentare il coinvolgimento.

Crea un video di formazione sulla conformità di 45 secondi progettato per i nuovi assunti, presentando un'introduzione positiva e informativa all'etica aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave con una voce narrante amichevole e professionale, garantendo un tono accogliente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un clip promozionale di 60 secondi rivolto ai team L&D, mostrando quanto velocemente possono generare video di formazione professionali. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e dinamica, con transizioni rapide tra le scene e funzionalità di testo-a-video da script per evidenziare l'efficienza, il tutto narrato con una voce energica e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi che spiega un aggiornamento cruciale della politica sulla privacy dei dati per tutti i dipendenti che gestiscono informazioni sensibili. Questo video di formazione dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e serio con grafica illustrativa, utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per rafforzare i termini complessi, accompagnato da una voce calma e rassicurante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo di comunicazione interna di 90 secondi per i capi dipartimento, illustrando la facilità di creazione di video utilizzando la nuova piattaforma dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato e informativo, dimostrando varie scene e opzioni di supporto della libreria multimediale/stock, con un avatar AI sicuro che spiega il processo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sulla Conformità

Trasforma senza sforzo requisiti di conformità complessi in video di formazione coinvolgenti con l'AI. Semplifica la creazione di contenuti, migliora l'apprendimento e aumenta la comprensione dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script per il generatore di video di formazione sulla conformità, quindi trasforma senza sforzo il testo in parole parlate utilizzando la nostra tecnologia avanzata di testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare i tuoi contenuti di formazione, rendendo i tuoi moduli più coinvolgenti e relazionabili per il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Incorpora l'identità del tuo marchio aziendale utilizzando i nostri controlli intuitivi di branding (logo, colori) per garantire video di formazione coerenti che siano in linea con le tue linee guida aziendali.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di formazione sulla conformità ed esportalo nel formato di dimensione e rapporto desiderato, pronto per integrarsi senza problemi con le tue piattaforme di eLearning.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Creazione di Video di Conformità

.

Trasforma rapidamente il testo in video di formazione sulla conformità professionali e moduli di apprendimento potenziati dall'AI, accelerando significativamente la creazione di video per i team HR.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione coinvolgenti in modo efficiente?

Il generatore di video AI di HeyGen permette agli utenti di trasformare il testo in video senza sforzo, utilizzando avatar AI realistici e modelli di video potenziati dall'AI. Questo semplifica l'intero processo di creazione video, rendendo semplice la produzione di contenuti didattici di alta qualità.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per gli avatar AI e la coerenza del marchio?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per gli avatar AI per garantire la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di formazione. Gli utenti possono applicare controlli di branding come loghi personalizzati e colori del marchio, assicurando che ogni video sia in linea con l'identità aziendale.

HeyGen può servire come un generatore completo di video di formazione sulla conformità per i team L&D?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere un robusto generatore di video di formazione sulla conformità per i team L&D. Offre funzionalità come voiceover professionali, sottotitoli generati automaticamente e modelli di video personalizzabili potenziati dall'AI per soddisfare efficacemente i requisiti normativi specifici.

Come HeyGen facilita la rapida produzione di video di inserimento professionale per i dipendenti?

HeyGen accelera significativamente la creazione di video per l'inserimento dei dipendenti sfruttando la sua vasta libreria di modelli di video potenziati dall'AI e media. Con una semplice funzionalità di testo-a-video, i team possono produrre rapidamente contenuti coinvolgenti e informativi senza un'esperienza di produzione estesa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo