Generatore di Video di Regole di Conformità: Semplifica la Formazione Normativa

Dai potere ai responsabili della formazione di creare rapidamente video coinvolgenti sulla conformità normativa con avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione sulla conformità di 90 secondi per i team HR e i nuovi assunti, concentrandoti sull'etica sul posto di lavoro. Questo video necessita di uno stile visivo e audio amichevole ma informativo. Illustra la facilità di utilizzo dei "Modelli e scene" pre-progettati di HeyGen e della robusta "Generazione di voiceover" per creare "video di formazione sulla conformità" coinvolgenti che risuonino con il pubblico.
Prompt di Esempio 2
Come possono i responsabili della formazione generare rapidamente un aggiornamento di 45 secondi sulla conformità normativa sui recenti cambiamenti della privacy dei dati per le piattaforme di e-learning? Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna ed elegante con un tono audio diretto e informativo. Evidenzia la capacità di HeyGen di generare automaticamente "Sottotitoli/didascalie" e integrare immagini rilevanti dalla sua "Libreria multimediale/supporto stock" per fungere da potente "creatore di video di regole di conformità" per contenuti educativi continui.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video completo di 2 minuti sulla conformità normativa multinazionale per una forza lavoro globale, spiegando le politiche anti-riciclaggio. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo internazionale e raffinato e un audio chiaro e professionale. Dimostra come HeyGen, come "creatore di video AI", consenta la creazione di contenuti diversificati utilizzando vari "avatar AI" e garantisca l'adattabilità su piattaforme attraverso "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", soddisfacendo "più lingue" senza sforzo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Regole di Conformità

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti e conformi utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di conversione testo in video per educare efficacemente il tuo team.

Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto di conformità. La nostra capacità di conversione testo in video trasforma automaticamente il tuo script in una narrazione visiva coinvolgente, semplificando la produzione video.
Step 2
Seleziona Presentatori AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare le tue regole e linee guida. Questi presentatori realistici migliorano il coinvolgimento e trasmettono chiaramente il tuo messaggio.
Step 3
Personalizza Visivi e Audio
Utilizza i nostri modelli e scene professionali per progettare un aspetto raffinato per i tuoi video. Aggiungi facilmente branding personalizzato e narrazione audio di alta qualità ai tuoi contenuti.
Step 4
Esporta per una Distribuzione Senza Problemi
Genera il tuo video finito con capacità di esportazione SCORM, garantendo una compatibilità robusta con varie piattaforme di e-learning per una distribuzione e un tracciamento facili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Regole Normative Complesse

Scomponi le complesse normative di conformità in video AI chiari e comprensibili, rendendo le regole complesse accessibili a tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità?

HeyGen semplifica la produzione di video di formazione sulla conformità coinvolgenti sfruttando avatar AI e tecnologia di conversione testo in video. Basta inserire il tuo script e il creatore di video AI di HeyGen genera contenuti di alta qualità in modo efficiente per i tuoi team HR.

I video di HeyGen possono essere integrati nelle piattaforme di e-learning esistenti per la conformità normativa?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con LMS e offre opzioni di esportazione SCORM, rendendolo ideale per l'e-learning e garantendo la conformità normativa. Questo consente ai responsabili della formazione di distribuire facilmente i contenuti del generatore di video di regole di conformità all'interno della loro infrastruttura di formazione esistente, con sottotitoli/didascalie automatici.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei video di conformità con HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding per personalizzare i contenuti del tuo generatore di video di conformità legale con il logo e i colori della tua azienda. Puoi anche utilizzare vari modelli e scene per creare contenuti dall'aspetto professionale che si allineano perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen supporta la creazione di video di conformità in più lingue per team globali?

Assolutamente, HeyGen consente la creazione di video di formazione sulla conformità in più lingue con capacità avanzate di generazione di voiceover. Questo assicura che i tuoi messaggi di conformità normativa raggiungano efficacemente e inclusivamente team globali diversi.

