Crea una panoramica tecnica di 2 minuti per i dipartimenti IT e di formazione all'interno delle multinazionali, illustrando la potenza di HeyGen come piattaforma video AI per video di formazione sulla conformità completi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo ed elegante, dimostrando la generazione di voiceover senza soluzione di continuità in più lingue. Sottolinea le funzionalità avanzate di generazione di voiceover e sottotitoli/caption della piattaforma per raggiungere una forza lavoro diversificata.
Produci un video guida rapido di 60 secondi per i responsabili della conformità, mostrando come trasformare documentazione complessa esistente in un video di aggiornamento coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, enfatizzando la creazione rapida utilizzando il ricco supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e i modelli e scene personalizzabili. L'audio dovrebbe essere vivace e chiaro, rendendo il processo semplice ed efficiente.
Progetta un clip promozionale di 45 secondi rivolto ai piccoli imprenditori, illustrando il semplice processo di creazione e aggiornamento dei video di conformità utilizzando HeyGen come potente software video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accessibile, dimostrando come adattare rapidamente i contenuti video per varie piattaforme con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. L'audio dovrebbe essere amichevole e incoraggiante, evidenziando l'efficienza ottenuta utilizzando il testo-a-video da script per rapidi aggiustamenti dei contenuti.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata della Formazione sulla Conformità.
Produci efficacemente un volume maggiore di video di formazione sulla conformità, garantendo che tutti i discenti completino i requisiti essenziali di ricertificazione a livello globale.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione.
Sfrutta gli avatar AI e i video interattivi per rendere la formazione sulla conformità più coinvolgente, migliorando significativamente la ritenzione delle conoscenze e la comprensione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità utilizzando l'AI?
HeyGen sfrutta un avanzato software video AI, inclusi avatar AI e capacità di testo-a-video, per trasformare rapidamente informazioni complesse sulla conformità in contenuti video coinvolgenti. Questo processo semplificato rende la creazione di video di conformità efficiente e accessibile per tutti gli utenti.
Il software video AI di HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per la ricertificazione della conformità?
Sì, HeyGen supporta un'integrazione LMS senza soluzione di continuità, inclusa la compatibilità SCORM, garantendo che i tuoi video di ricertificazione della conformità siano facilmente distribuibili all'interno della tua attuale infrastruttura di formazione. Questo rende semplice la distribuzione e il monitoraggio della formazione sulla conformità.
Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili per i video di conformità creati con HeyGen?
HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo ai team HR di personalizzare completamente i video di formazione sulla conformità con il logo e i colori della tua azienda. Utilizza i nostri ampi modelli video per mantenere la coerenza del marchio senza sforzo in tutti i tuoi contenuti di conformità.
Come facilita HeyGen la traduzione multilingue e la generazione di voiceover per la formazione sulla conformità?
La piattaforma video AI di HeyGen include robuste funzionalità di traduzione multilingue e generazione di voiceover naturali, permettendoti di creare video di formazione sulla conformità accessibili a una forza lavoro globale. Questo assicura una comunicazione chiara delle informazioni critiche tra diversi gruppi linguistici.