Creatore di Video per la Ricertificazione della Conformità: Crea Video AI

Dai potere ai team HR di creare video di formazione sulla conformità coinvolgenti con modelli video personalizzabili.

Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai team HR, dimostrando quanto sia semplice creare video coinvolgenti per la ricertificazione della conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e accogliente, con grafiche pulite e un avatar AI che fornisce una narrazione chiara e concisa. Metti in evidenza gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per mostrare la creazione di contenuti semplificata.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea una panoramica tecnica di 2 minuti per i dipartimenti IT e di formazione all'interno delle multinazionali, illustrando la potenza di HeyGen come piattaforma video AI per video di formazione sulla conformità completi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo ed elegante, dimostrando la generazione di voiceover senza soluzione di continuità in più lingue. Sottolinea le funzionalità avanzate di generazione di voiceover e sottotitoli/caption della piattaforma per raggiungere una forza lavoro diversificata.
Prompt di Esempio 2
Produci un video guida rapido di 60 secondi per i responsabili della conformità, mostrando come trasformare documentazione complessa esistente in un video di aggiornamento coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, enfatizzando la creazione rapida utilizzando il ricco supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e i modelli e scene personalizzabili. L'audio dovrebbe essere vivace e chiaro, rendendo il processo semplice ed efficiente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un clip promozionale di 45 secondi rivolto ai piccoli imprenditori, illustrando il semplice processo di creazione e aggiornamento dei video di conformità utilizzando HeyGen come potente software video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e accessibile, dimostrando come adattare rapidamente i contenuti video per varie piattaforme con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto. L'audio dovrebbe essere amichevole e incoraggiante, evidenziando l'efficienza ottenuta utilizzando il testo-a-video da script per rapidi aggiustamenti dei contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Ricertificazione della Conformità

Crea senza sforzo video di ricertificazione della conformità coinvolgenti e aggiornati per educare il tuo team e soddisfare gli standard normativi con una piattaforma video AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia selezionando un modello video pre-progettato dalla nostra vasta libreria, scelto specificamente per soddisfare le esigenze di formazione sulla conformità per il tuo video di ricertificazione della conformità.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo contenuto o script di conformità e guarda come la nostra piattaforma video AI trasforma il testo in visuali e voiceover professionali, accelerando la creazione dei tuoi video di conformità.
3
Step 3
Migliora con Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare le tue informazioni, aggiungendo un tocco umano e coinvolgimento ai tuoi video di formazione sulla conformità senza la necessità di attori o telecamere.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video con il branding della tua azienda, inclusi loghi e schemi di colori. Poi, esporta il tuo video di ricertificazione della conformità finito per una facile condivisione e distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Regolamentazioni Complesse

.

Utilizza il software video AI per semplificare le complesse regolamentazioni sulla conformità in contenuti facilmente digeribili, rendendo le informazioni critiche accessibili a tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta un avanzato software video AI, inclusi avatar AI e capacità di testo-a-video, per trasformare rapidamente informazioni complesse sulla conformità in contenuti video coinvolgenti. Questo processo semplificato rende la creazione di video di conformità efficiente e accessibile per tutti gli utenti.

Il software video AI di HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti per la ricertificazione della conformità?

Sì, HeyGen supporta un'integrazione LMS senza soluzione di continuità, inclusa la compatibilità SCORM, garantendo che i tuoi video di ricertificazione della conformità siano facilmente distribuibili all'interno della tua attuale infrastruttura di formazione. Questo rende semplice la distribuzione e il monitoraggio della formazione sulla conformità.

Quali opzioni di branding e personalizzazione sono disponibili per i video di conformità creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo ai team HR di personalizzare completamente i video di formazione sulla conformità con il logo e i colori della tua azienda. Utilizza i nostri ampi modelli video per mantenere la coerenza del marchio senza sforzo in tutti i tuoi contenuti di conformità.

Come facilita HeyGen la traduzione multilingue e la generazione di voiceover per la formazione sulla conformità?

La piattaforma video AI di HeyGen include robuste funzionalità di traduzione multilingue e generazione di voiceover naturali, permettendoti di creare video di formazione sulla conformità accessibili a una forza lavoro globale. Questo assicura una comunicazione chiara delle informazioni critiche tra diversi gruppi linguistici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo