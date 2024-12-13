Creatore di Video di Politiche di Conformità: Formazione Facile ed Efficace

Crea efficacemente video di formazione sulla conformità e linee guida aziendali utilizzando avatar AI intelligenti.

Immagina un video esplicativo tecnico di 2 minuti rivolto a Responsabili IT e Ufficiali di Conformità, che illustra una nuova normativa sulla privacy dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, con flussi di dati animati e grafica chiara, accompagnato da una voce narrante diretta e autorevole generata utilizzando la capacità di generazione vocale di HeyGen, trasformando il testo complesso in video per una comunicazione accurata delle politiche.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi specificamente per i nuovi dipendenti in fase di onboarding, mostrando le linee guida essenziali dell'azienda. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e amichevole con gli avatar AI di HeyGen che guidano gli spettatori attraverso scenari, supportati da una voce narrante chiara e accessibile e sottotitoli/caption ben visibili per rafforzare le informazioni chiave per video di formazione efficaci.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 1 minuto mirato ai Team Legali e al Senior Management, riassumendo aggiornamenti critici alle politiche aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante, moderno e basato sui dati, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per una produzione rapida e incorporando media di stock rilevanti dalla libreria di supporto per trasmettere un alto livello di professionalità in questo creatore di video di politiche di conformità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 45 secondi progettato per team globali, annunciando un nuovo modulo di formazione sulla conformità. Questo video AI dovrebbe essere efficiente e preciso nella sua presentazione visiva, utilizzando il testo in video di HeyGen da script per una rapida generazione di contenuti e ottimizzato per varie piattaforme attraverso il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, garantendo una rapida comprensione e accessibilità per tutti i dipendenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Politiche di Conformità

Trasforma facilmente le tue politiche e linee guida di conformità in video di formazione coinvolgenti e potenziati dall'AI per un'educazione e comprensione efficace dei dipendenti.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Incolla o digita il contenuto della tua politica di conformità nella piattaforma, sfruttando la funzionalità di testo in video da script per iniziare la creazione del tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI e scene dinamiche per dare vita alle informazioni della tua politica, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza e Applica il Branding
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, e integra media di stock per allineare perfettamente il video con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci istantaneamente i tuoi video di formazione sulla conformità con sottotitoli/caption generati automaticamente, pronti per un'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo LMS o per una facile distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni di Politiche Complesse

.

Usa HeyGen per trasformare linee guida aziendali intricate in video esplicativi chiari, coinvolgenti e facili da comprendere per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica la creazione di contenuti la piattaforma video AI di HeyGen?

HeyGen sfrutta la tecnologia video AI avanzata per trasformare script di testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici. Questa capacità di conversione da testo a video semplifica notevolmente il processo di creazione di video per varie esigenze aziendali, agendo come una potente piattaforma video AI.

HeyGen è compatibile con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti?

Sì, HeyGen è progettato per supportare un'integrazione LMS senza soluzione di continuità con i tuoi sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti, inclusa la compatibilità SCORM. Questo rende facile distribuire i tuoi video di formazione sulla conformità e altri video di formazione direttamente all'interno delle tue piattaforme attuali.

Come può essere utilizzato HeyGen come creatore di video di politiche di conformità?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video professionali di politiche di conformità e linee guida aziendali in modo efficiente. Utilizzando modelli di video e avatar AI realistici, puoi produrre video di formazione sulla conformità completi che comunicano efficacemente le politiche aziendali critiche ai dipendenti.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen offre significativi risparmi sui costi e efficienza nella creazione di contenuti di onboarding dei dipendenti coinvolgenti e video esplicativi. Utilizzando la nostra tecnologia video AI, puoi produrre rapidamente video di formazione coerenti e di alta qualità che migliorano l'esperienza di onboarding per i nuovi assunti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo