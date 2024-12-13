Generatore di Video per le Politiche di Conformità: Semplifica la Formazione HR

Crea rapidamente moduli di formazione sulla conformità coinvolgenti utilizzando avatar AI per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e ridurre i costi.

Produci un video convincente di 45 secondi rivolto ai team HR e agli addetti alla conformità, mostrando come il generatore di video per le politiche di conformità di HeyGen semplifichi la creazione di formazione essenziale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e diretto, con un avatar AI sicuro di sé che spiega chiaramente i vantaggi dell'uso del testo per video da script, accompagnato da una voce fuori campo chiara e informativa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi progettato per i nuovi assunti, spiegando le principali politiche aziendali in modo coinvolgente e accessibile. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e accogliente, utilizzando modelli e scene professionali, con sottotitoli completi per garantire chiarezza a tutti i dipendenti mentre navigano nelle informazioni importanti per l'onboarding.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto ai manager della formazione sulla conformità globale, enfatizzando l'efficienza e la portata di HeyGen nella diffusione di aggiornamenti critici delle politiche. Utilizza uno stile visivo moderno e pulito con transizioni fluide, evidenziando l'efficacia della generazione di voiceover per varie lingue e la capacità di esportare in diversi formati, il tutto supportato da una voce autorevole ma incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Realizza un video informativo di 50 secondi per i responsabili della formazione, dimostrando come aumentare il coinvolgimento dei dipendenti con moduli di formazione sulla conformità aggiornati regolarmente utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e visivamente accattivante, integrando elementi di supporto della libreria multimediale/stock, mentre una voce fuori campo concisa spiega quanto sia facile generare un nuovo video generatore di formazione sulla conformità da uno script per mantenere il contenuto fresco e incisivo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per le Politiche di Conformità

Trasforma politiche di conformità complesse in video di formazione coinvolgenti e facilmente comprensibili con avatar AI e strumenti di editing intelligenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il testo della tua politica di conformità. La nostra piattaforma video AI sfrutta la tecnologia testo-video per convertire i tuoi script in contenuti coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare la tua politica. Poi, seleziona un modello video professionale per stabilire il tuo stile visivo senza sforzo.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra l'identità della tua azienda nel video. Applica i tuoi controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e schemi di colori specifici, per mantenere coerenza e professionalità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione sulla conformità esportandolo in vari formati. Condividi facilmente i tuoi moduli di formazione coinvolgenti su tutte le tue piattaforme per raggiungere efficacemente i tuoi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci le Politiche di Conformità Complesse

Trasforma politiche di conformità intricate in video generati da AI facili da comprendere, semplificando argomenti complessi per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità?

HeyGen semplifica la generazione di video per le politiche di conformità trasformando il testo in video professionali con avatar AI e voiceover. Questa piattaforma video AI riduce significativamente i costi e i tempi rispetto alla produzione video tradizionale, rendendo più facile per i team HR produrre contenuti di formazione essenziali in modo efficiente.

Quali caratteristiche rendono i video di formazione sulla conformità di HeyGen più coinvolgenti?

HeyGen utilizza avatar AI realistici, modelli video professionali dinamici e sottotitoli personalizzabili per creare moduli di formazione coinvolgenti. Queste caratteristiche garantiscono un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e una migliore ritenzione delle informazioni critiche sulla conformità, favorendo un'esperienza di apprendimento più efficace.

Come possono i team HR utilizzare HeyGen per mantenere la coerenza del marchio nei contenuti di conformità?

I team HR possono sfruttare i robusti controlli di branding di HeyGen per incorporare loghi aziendali, colori e elementi visivi specifici in tutti i video di formazione sulla conformità. Questa capacità garantisce che ogni output del generatore di video di conformità rifletta un'immagine di marca coerente e professionale, migliorando il riconoscimento e la fiducia.

HeyGen è una piattaforma sicura per generare video di formazione sulla conformità globale?

Sì, HeyGen è una piattaforma video AI sicura, conforme al SOC 2 Type II e pronta per il GDPR, garantendo la protezione dei dati per la formazione sulla conformità globale. La piattaforma supporta funzionalità come traduzioni con un clic e contenuti personalizzabili, rendendola ideale per campagne di sensibilizzazione dei dipendenti a livello mondiale.

