Prompt di Esempio 1
Progetta un video coinvolgente di 90 secondi per i dipendenti esistenti per comunicare aggiornamenti annuali sulla formazione e annunci di modifiche recenti alle politiche riguardanti la conformità normativa, utilizzando modelli e scene moderni e sottotitoli visibili per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo dettagliato di 2 minuti per i team tecnici e i capi dipartimento che spiega un aspetto complesso della conformità normativa, convertendo un documento in video utilizzando il testo in video da script, completato da immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock in uno stile pulito e informativo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 45 secondi per tutto il personale aziendale, che funge da rapido promemoria dei video di formazione chiave sulla conformità, con uno stile visivo vivace e avatar AI dinamici, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per garantire che sia facile da usare e memorabile.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Panoramica sulla Conformità

Crea senza sforzo video di formazione sulla conformità professionali e coinvolgenti utilizzando l'AI, dallo script all'esportazione finale, garantendo che il tuo team rimanga informato e conforme.

1
Step 1
Incolla il Tuo Contenuto di Conformità
Trasforma rapidamente i tuoi documenti di conformità normativa in script video coinvolgenti utilizzando la nostra funzione di testo in video da script, costruendo la base per video di formazione sulla conformità efficaci.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Modello
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI e modelli video personalizzabili per dare alla tua panoramica sulla conformità un aspetto professionale e in linea con il brand.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Genera voiceover dal suono naturale e sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e coinvolgere un pubblico più ampio con i tuoi materiali di formazione sulla conformità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Conformità
Rivedi il tuo video di conformità finito, applica i controlli di branding ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità per gli aggiornamenti annuali della formazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Informazioni Normative Complesse

Trasforma documenti normativi densi in panoramiche video chiare e comprensibili, rendendo accessibili a tutti gli argomenti complessi di conformità.

Domande Frequenti

Qual è il ruolo dell'AI nella generazione di video di HeyGen?

HeyGen sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per consentire agli utenti di creare video di alta qualità in modo efficiente a partire da script testuali. Con una vasta libreria di avatar AI e generazione di voiceover realistici, la piattaforma semplifica la produzione di contenuti, permettendo una creazione e modifica rapide.

I video di HeyGen possono essere integrati con i sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti?

Assolutamente. HeyGen supporta un'integrazione LMS senza soluzione di continuità, inclusa la compatibilità SCORM, garantendo che i tuoi video di formazione sulla conformità possano essere facilmente distribuiti e monitorati all'interno della tua infrastruttura di e-learning esistente. L'archiviazione sicura nel cloud e le robuste funzionalità di collaborazione del team migliorano anche l'efficienza del flusso di lavoro.

Quali caratteristiche tecniche avanzate offre HeyGen per la portata globale e la conformità?

HeyGen fornisce potenti funzionalità tecniche come la traduzione multilingue e un generatore di sottotitoli AI per garantire che i tuoi contenuti raggiungano un pubblico globale. La piattaforma è progettata per semplificare le comunicazioni e può assistere nell'automazione di elementi di revisione della conformità e rilevamento dei rischi guidato dall'AI all'interno dei tuoi flussi di lavoro video.

Come garantisce HeyGen la sicurezza dei dati e gli standard di conformità?

HeyGen è costruito con misure di sicurezza robuste, operando come SOC 2 Type II Compliant e GDPR Compliant, per proteggere efficacemente i tuoi dati e contenuti. Inoltre, funzionalità come il controllo delle versioni e i controlli di branding completi offrono tranquillità e mantengono la coerenza tra tutte le tue risorse video.

