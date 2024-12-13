Strumento di Creazione Video di Onboarding sulla Conformità: Semplifica la Formazione

Crea video di formazione sulla conformità coinvolgenti per i nuovi assunti e migliora la fidelizzazione dei dipendenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Crea un video di formazione sulla conformità di 2 minuti, professionale e coinvolgente, per tutti i nuovi assunti, utilizzando un Avatar AI esperto per spiegare informazioni normative complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e conciso, con un tono audio autorevole ma accessibile. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la funzionalità di testo-a-video da script per trasformare senza sforzo il tuo script in una sessione informativa e raffinata sulle politiche aziendali cruciali, rendendo i video di formazione sulla conformità facilmente comprensibili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di benvenuto personalizzato di 1,5 minuti rivolto ai nuovi assunti internazionali, enfatizzando la natura globale della nostra azienda e la sua forza lavoro diversificata. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e invitante, includendo rappresentazioni culturali diverse, con opzioni per voiceover in più lingue. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per varie lingue e sottotitoli/caption per garantire che il nostro contenuto di onboarding sia completamente accessibile e localizzato, dimostrando la potenza degli strumenti potenziati dall'AI per la comunicazione globale.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 1 minuto che dimostri come i responsabili delle risorse umane e della formazione possano utilizzare efficacemente uno strumento di creazione di video di onboarding sulla conformità per i loro team. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico, passo dopo passo, con registrazioni dello schermo in evidenza che mostrano la piattaforma, accompagnato da un voiceover chiaro e guida. Incorpora i Template e le scene di HeyGen per impostare rapidamente il quadro visivo e utilizza il supporto della libreria multimediale/stock per risorse di sfondo professionali, semplificando la creazione di video di onboarding sulla conformità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video riassuntivo di 1,5 minuti per aggiornamenti rapidi e coinvolgenti sulla conformità, rivolto a tutti i dipendenti che necessitano di formazione periodica sulla conformità normativa. Lo stile visivo deve essere moderno ed efficiente, utilizzando tagli rapidi e grafica animata, abbinato a un tono audio vivace e professionale. Sfrutta la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per una creazione rapida dei contenuti e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che i video generati dall'AI siano ottimizzati per varie piattaforme interne, promuovendo una formazione sulla conformità coinvolgente senza sforzo.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Strumento di Creazione Video di Onboarding sulla Conformità

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e conformi per i tuoi nuovi assunti con strumenti intuitivi potenziati dall'AI, garantendo un benvenuto coerente ed efficace.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo script di onboarding sulla conformità, quindi utilizza la funzione di testo-a-video da script per dare vita ai tuoi contenuti, perfetti per i video di formazione sulla conformità.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare le tue informazioni, aggiungendo un tocco personalizzato e professionale.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Personalizza il tuo video con controlli di branding, inclusi loghi e colori, per garantire che si allinei perfettamente con l'identità visiva della tua azienda per una formazione sulla conformità coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta facilmente il tuo video completato in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere integrato nel tuo programma di onboarding dei dipendenti per i tuoi nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Conformità Complessa

Chiarisci le normative complesse sulla conformità attraverso contenuti video semplici e facili da comprendere.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding sulla conformità?

HeyGen rivoluziona i processi di creazione di video di onboarding sulla conformità sfruttando strumenti potenziati dall'AI. Puoi trasformare rapidamente script di testo in video professionali con avatar AI realistici, semplificando notevolmente la produzione di contenuti di onboarding sulla conformità coinvolgenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video di formazione sulla conformità?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche per video di formazione sulla conformità su misura, inclusi controlli di branding estesi per integrare il tuo logo e i tuoi colori. La nostra piattaforma offre anche vari template video e supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto, permettendoti di creare video generati dall'AI che si allineano perfettamente con le linee guida del tuo marchio e le piattaforme di visualizzazione.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente contenuti di onboarding per i dipendenti localizzati?

Assolutamente. Le avanzate capacità di generazione di voiceover e sottotitoli/caption automatici di HeyGen rendono la localizzazione senza sforzo per i tuoi video di onboarding dei dipendenti. Questo assicura che i nuovi assunti ricevano video di benvenuto personalizzati nella loro lingua preferita, migliorando la comprensione e la fidelizzazione dei dipendenti a livello globale.

Come assicura HeyGen una formazione sulla conformità coinvolgente per i nuovi assunti?

HeyGen rende la formazione sulla conformità coinvolgente per i nuovi assunti attraverso video dinamici generati dall'AI con avatar AI realistici. Con funzionalità come testo-a-video da script e una ricca libreria multimediale, puoi produrre video di conformità accattivanti che catturano l'attenzione e trasmettono efficacemente informazioni critiche, migliorando l'onboarding complessivo dei dipendenti.

