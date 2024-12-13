Generatore di video di onboarding di conformità: Crea formazione coinvolgente
Aumenta il coinvolgimento nella formazione e semplifica la conformità complessa per i nuovi assunti utilizzando potenti avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di 90 secondi per l'onboarding globale che introduca la cultura aziendale e le linee guida essenziali in diverse regioni. Questo video dinamico e multiculturale dovrebbe utilizzare la generazione di voiceover di HeyGen e sottotitoli/didascalie per fornire una formazione multilingue, rendendolo accessibile e informativo per i nuovi assunti internazionali e i dipartimenti HR che gestiscono operazioni globali.
Crea un video di formazione sulla conformità di 2 minuti focalizzato sulla semplificazione delle complesse normative di conformità per tutti i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito con grafiche facili da comprendere, completato da un tono audio amichevole e rassicurante, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e il testo-a-video da script per una creazione di contenuti efficiente per i responsabili della formazione e gli ufficiali di conformità.
Progetta un video di onboarding per i dipendenti di 45 secondi che evidenzi i principali benefici aziendali e i primi passi. Questo video vivace e veloce dovrebbe utilizzare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per creare una soluzione visivamente attraente e conveniente per i team HR e le piccole e medie imprese, dimostrando l'efficienza della creazione di video.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione sulla Conformità.
Sfrutta gli avatar AI per rendere la formazione obbligatoria sulla conformità più dinamica e memorabile per i nuovi assunti.
Scalabilità dell'Onboarding di Conformità Globale.
Fornisci video di onboarding di conformità coerenti e localizzati a una forza lavoro globale utilizzando la generazione di video AI multilingue.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di conformità e onboarding?
HeyGen semplifica la creazione di video permettendo agli utenti di generare video di conformità e onboarding coinvolgenti da uno script utilizzando avatar AI realistici. La nostra potente piattaforma video AI trasforma il testo in video professionali rapidamente ed efficientemente, rendendola uno strumento robusto per la creazione di video per nuovi assunti e dipendenti.
HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti per la formazione sulla conformità?
Sì, HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con varie piattaforme LMS e offre l'integrazione SAML SSO per un accesso sicuro. Puoi personalizzare i tuoi contenuti video con controlli di branding ed esportare in diversi rapporti d'aspetto per adattarsi a diversi ambienti di apprendimento, rendendola una piattaforma di produzione video versatile.
Quali capacità offre HeyGen per la creazione di video di onboarding multilingue?
HeyGen consente agli utenti di localizzare la formazione di onboarding e conformità offrendo una generazione avanzata di voiceover in oltre 100 lingue. Puoi anche aggiungere automaticamente sottotitoli/didascalie, assicurando che i tuoi video di onboarding globale siano accessibili e coinvolgenti per una forza lavoro internazionale diversificata.
Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento nei video di formazione sulla conformità?
HeyGen migliora il coinvolgimento nei video di formazione sulla conformità attraverso avatar AI dinamici, modelli e scene diversificati e generazione di voiceover realistici. Questa piattaforma video AI ti consente di produrre contenuti di alta qualità e impatto che catturano il tuo pubblico, rendendo la formazione sulla conformità più efficace e memorabile.