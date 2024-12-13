Generatore di video di onboarding di conformità: Crea formazione coinvolgente

Aumenta il coinvolgimento nella formazione e semplifica la conformità complessa per i nuovi assunti utilizzando potenti avatar AI.

Sviluppa un video di onboarding di conformità di 1 minuto che mostri i protocolli di sicurezza critici per i nuovi assunti. Il video dovrebbe presentare un avatar AI che espone le informazioni in un tono professionale, chiaro e autorevole, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per garantire un messaggio coerente per i team HR e gli ufficiali di conformità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 90 secondi per l'onboarding globale che introduca la cultura aziendale e le linee guida essenziali in diverse regioni. Questo video dinamico e multiculturale dovrebbe utilizzare la generazione di voiceover di HeyGen e sottotitoli/didascalie per fornire una formazione multilingue, rendendolo accessibile e informativo per i nuovi assunti internazionali e i dipartimenti HR che gestiscono operazioni globali.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione sulla conformità di 2 minuti focalizzato sulla semplificazione delle complesse normative di conformità per tutti i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito con grafiche facili da comprendere, completato da un tono audio amichevole e rassicurante, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen e il testo-a-video da script per una creazione di contenuti efficiente per i responsabili della formazione e gli ufficiali di conformità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di onboarding per i dipendenti di 45 secondi che evidenzi i principali benefici aziendali e i primi passi. Questo video vivace e veloce dovrebbe utilizzare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per creare una soluzione visivamente attraente e conveniente per i team HR e le piccole e medie imprese, dimostrando l'efficienza della creazione di video.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il Generatore di Video di Onboarding di Conformità

Produci rapidamente video di formazione sulla conformità coinvolgenti e accurati per i nuovi assunti utilizzando l'AI, semplificando il tuo processo di onboarding in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Inizia creando il tuo messaggio di conformità. Usa la funzione di testo-a-video da script per convertire i tuoi contenuti scritti in un video dinamico, garantendo accuratezza e coerenza.
2
Step 2
Scegli il tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI professionali per presentare la tua formazione sulla conformità. Questo aumenta il coinvolgimento e fornisce una voce coerente e credibile per il tuo onboarding dei nuovi assunti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Personalizza il tuo video applicando i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori. Questo rafforza l'identità del tuo marchio e fa sentire la formazione sulla conformità integrata.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video di conformità ed esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto. Distribuisci i tuoi contenuti coinvolgenti generati dall'AI attraverso il tuo LMS o piattaforme interne per informare efficacemente i nuovi assunti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti di Conformità Complessi

Trasforma politiche di conformità intricate in video generati dall'AI facili da comprendere, migliorando la comprensione e la ritenzione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di conformità e onboarding?

HeyGen semplifica la creazione di video permettendo agli utenti di generare video di conformità e onboarding coinvolgenti da uno script utilizzando avatar AI realistici. La nostra potente piattaforma video AI trasforma il testo in video professionali rapidamente ed efficientemente, rendendola uno strumento robusto per la creazione di video per nuovi assunti e dipendenti.

HeyGen può integrarsi con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) esistenti per la formazione sulla conformità?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con varie piattaforme LMS e offre l'integrazione SAML SSO per un accesso sicuro. Puoi personalizzare i tuoi contenuti video con controlli di branding ed esportare in diversi rapporti d'aspetto per adattarsi a diversi ambienti di apprendimento, rendendola una piattaforma di produzione video versatile.

Quali capacità offre HeyGen per la creazione di video di onboarding multilingue?

HeyGen consente agli utenti di localizzare la formazione di onboarding e conformità offrendo una generazione avanzata di voiceover in oltre 100 lingue. Puoi anche aggiungere automaticamente sottotitoli/didascalie, assicurando che i tuoi video di onboarding globale siano accessibili e coinvolgenti per una forza lavoro internazionale diversificata.

Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento nei video di formazione sulla conformità?

HeyGen migliora il coinvolgimento nei video di formazione sulla conformità attraverso avatar AI dinamici, modelli e scene diversificati e generazione di voiceover realistici. Questa piattaforma video AI ti consente di produrre contenuti di alta qualità e impatto che catturano il tuo pubblico, rendendo la formazione sulla conformità più efficace e memorabile.

