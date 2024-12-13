Creatore di Video per Moduli di Conformità: Migliora la Formazione e la Ritenzione

Genera formazione coinvolgente e conforme alle politiche con avatar AI per migliorare la ritenzione delle conoscenze.

Un video di 45 secondi per il modulo di conformità destinato ai nuovi dipendenti di vari dipartimenti dovrebbe presentare avatar AI amichevoli in scene luminose e invitanti. Questo contenuto coinvolgente, narrato con una voce professionale AI, introdurrà le politiche aziendali fondamentali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I team di L&D richiedono un video di formazione di 60 secondi conforme alle politiche che dimostri efficacemente gli aggiornamenti delle informazioni normative. Il suo stile visivo pulito e aziendale, combinato con testo sullo schermo e una voce sicura e articolata, può essere facilmente generato tramite la capacità di testo-a-video da script di HeyGen, completo di sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Semplifica le linee guida etiche complesse per tutti i dipendenti con un esempio di video di formazione AI di 30 secondi. Utilizza immagini moderne e nitide con transizioni dinamiche delle scene dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, accompagnate da una colonna sonora vivace e una voce AI chiara, per ottenere la massima ritenzione delle conoscenze durante i rapidi aggiornamenti.
Prompt di Esempio 3
Per i dipartimenti HR che mirano a rafforzare la cultura aziendale, crea un video generatore di formazione sulla conformità di 50 secondi che enfatizzi il branding personalizzato. Questo aspetto estetico raffinato e professionale, che integra loghi e colori personalizzati, sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, consegnato da una voce AI calda e autorevole.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video per Moduli di Conformità

Genera senza sforzo video di formazione coinvolgenti e conformi alle politiche per il tuo team. Semplifica il tuo processo di L&D con la creazione di contenuti guidata dall'AI e una facile distribuzione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il testo della tua formazione sulla conformità nella piattaforma. La capacità di "Testo-a-video da script" di HeyGen trasforma istantaneamente il tuo contenuto scritto in una base video dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di "avatar AI" per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio. Migliora il coinvolgimento con opzioni di voiceover AI dal suono naturale, dando vita ai tuoi moduli di conformità.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Assicura la coerenza del marchio applicando il "branding personalizzato" ai tuoi video di formazione. Incorpora il logo della tua azienda, i colori e gli elementi visivi per creare contenuti professionali e riconoscibili utilizzando i controlli di branding.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Finalizza i tuoi video di formazione sulla conformità ed esportali in vari formati, comprese le opzioni "conformi a SCORM". Integra facilmente con il tuo LMS per una distribuzione senza soluzione di continuità e una migliore ritenzione delle conoscenze in tutta la tua organizzazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti di Conformità Complessi

Chiarisci regolamenti e politiche di conformità intricati utilizzando video generati dall'AI, rendendo le informazioni essenziali digeribili e facili da comprendere per tutti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività e il coinvolgimento dei video di formazione sulla conformità?

HeyGen ti consente di trasformare i tradizionali video di formazione sulla conformità in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e scene dinamiche. Le sue capacità di generazione di contenuti guidate dall'AI rendono semplice creare esperienze di apprendimento accattivanti e memorabili per la formazione sulla conformità.

Qual è il processo per generare moduli di conformità utilizzando il creatore di video AI di HeyGen?

HeyGen semplifica la creazione di video per moduli di conformità. Basta inserire il tuo script, e il creatore di video di formazione AI di HeyGen genererà un video professionale con un avatar AI che parla del tuo contenuto, consentendo un generatore di formazione sulla conformità rapido ed efficiente.

HeyGen supporta il branding personalizzato per i contenuti di formazione conformi alle politiche?

Assolutamente, HeyGen consente un branding personalizzato robusto all'interno dei tuoi video di formazione conformi alle politiche, garantendo che l'identità della tua organizzazione sia costantemente riflessa. Questa funzione aiuta a mantenere la coesione del marchio su tutte le tue piattaforme di eLearning.

Il creatore di video di formazione AI di HeyGen può aiutare i team di L&D a migliorare la ritenzione delle conoscenze?

Sì, il creatore di video di formazione AI di HeyGen assiste i team di L&D nella creazione di formazione sulla conformità altamente coinvolgente e visivamente ricca, che è cruciale per migliorare la ritenzione delle conoscenze. Il formato video dinamico mantiene i discenti concentrati e aiuta a solidificare la comprensione di argomenti complessi.

