Generatore di Video per Moduli di Conformità: Crea Video di Formazione Velocemente

Crea rapidamente video di formazione sulla conformità professionali per i team L&D utilizzando potenti avatar AI.

Crea un video di 1 minuto rivolto ai team L&D, mostrando quanto sia facile generare video di formazione sulla conformità efficaci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, pulito e informativo, con una voce narrante sicura. Evidenzia la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire il testo grezzo in contenuti video raffinati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 90 secondi per amministratori tecnici e gestori di piattaforme eLearning, dimostrando l'integrazione senza soluzione di continuità dei moduli di conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, coinvolgente e chiaro, guidando gli spettatori attraverso i passaggi tecnici con una voce precisa e autorevole. Sottolinea l'utilità degli avatar AI di HeyGen per fornire contenuti conformi a SCORM.
Prompt di Esempio 2
Questo video esplicativo di 2 minuti mira a dimostrare ai project manager e ai creatori di contenuti in settori regolamentati il potere della generazione di contenuti guidata dall'AI per i corsi di conformità. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo affidabile, diretto e facile da seguire, completato da una voce calma e istruttiva. Mostra la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, evidenziando la sua efficienza nella creazione di narrazioni coerenti.
Prompt di Esempio 3
Creiamo un video conciso di 45 secondi per i dipartimenti HR e i coordinatori dei nuovi dipendenti, illustrando come la generazione di contenuti guidata dall'AI possa semplificare l'onboarding dei dipendenti per la conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente, efficiente e facile da usare, con una voce incoraggiante e amichevole. Integra il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per costruire rapidamente moduli di conformità visivamente ricchi e coinvolgenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Moduli di Conformità

Trasforma senza sforzo le politiche di conformità in video di formazione coinvolgenti e potenziati dall'AI per i tuoi team L&D, garantendo una comunicazione chiara e un onboarding efficiente dei dipendenti.

Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo contenuto di conformità nel generatore. La nostra piattaforma utilizza il tuo testo come base per la conversione da testo a video da script, garantendo accuratezza e coerenza.
Step 2
Seleziona Avatar AI e Scene
Migliora il tuo messaggio scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo contenuto. Abbinali a scene e sfondi pertinenti dai nostri modelli per rendere la formazione visivamente coinvolgente.
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Rifinisci il tuo video generando una narrazione con voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script. Personalizza ulteriormente con il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per un aspetto coerente.
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo video di formazione sulla conformità selezionando il rapporto d'aspetto preferito ed esportandolo. Il tuo video finito è pronto per essere distribuito su qualsiasi piattaforma eLearning o sistema compatibile con SCORM.

Casi d'Uso

Chiarisci Regolamenti Complessi

Trasforma regolamenti di conformità complessi in moduli video facilmente comprensibili e digeribili per migliorare la comprensione dei discenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità?

HeyGen sfrutta il suo avanzato generatore di video AI per trasformare rapidamente ed efficacemente gli script in video di formazione sulla conformità coinvolgenti. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di produzione dal testo al video, consentendo ai team L&D di creare corsi di conformità di alta qualità senza un'esperienza estesa di editing video.

HeyGen può integrare branding personalizzato e avatar AI nei moduli di conformità?

Sì, HeyGen consente l'integrazione senza soluzione di continuità del branding personalizzato, inclusi loghi e colori, garantendo che tutti i corsi di conformità siano in linea con l'identità della tua azienda. Puoi anche utilizzare la vasta gamma di avatar AI di HeyGen o crearne di personalizzati per migliorare il coinvolgimento nei tuoi moduli di onboarding e formazione dei dipendenti.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per generare contenuti di conformità dal testo?

HeyGen offre capacità tecniche robuste, tra cui una sofisticata funzionalità di conversione testo-video e un generatore di formazione sulla conformità AI. Gli utenti possono beneficiare dell'assistenza automatica alla scrittura di script e della generazione di voiceover di alta qualità, semplificando la creazione di moduli di conformità dettagliati direttamente dal contenuto scritto.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come la generazione di voiceover e l'esportazione SCORM per la formazione?

Assolutamente. HeyGen supporta la generazione di voiceover professionali in più lingue, migliorando l'accessibilità dei tuoi video di formazione. Inoltre, HeyGen può generare contenuti adatti all'esportazione, rendendoli compatibili con varie piattaforme eLearning, comprese quelle che supportano SCORM, per una facile integrazione nei sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti.

