Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi per proprietari di piccole e medie imprese e responsabili della conformità, dimostrando la creazione senza sforzo di contenuti di conformità normativa utilizzando un'interfaccia facile da usare. Utilizza un'animazione in stile infografico coinvolgente con una voce amichevole e informativa. Questo video dovrebbe enfatizzare la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da script e la varietà di Template e scene disponibili.
Produci un video dinamico di 2 minuti rivolto a team aziendali globali e dipartimenti HR internazionali, illustrando come HeyGen faciliti la formazione sulla conformità in più lingue. I visual dovrebbero essere multiculturali e vivaci, con avatar AI diversi che forniscono voiceover multilingue, evidenziando anche i Sottotitoli/caption automatici per una maggiore accessibilità, perfetti per soluzioni aziendali con sicurezza di livello enterprise.
Progetta un video conciso di 45 secondi per progettisti didattici e creatori di contenuti, concentrandoti sulla rapida trasformazione di script di testo in video formativi di alta qualità. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e minimalista con sovrapposizioni di testo nitide, supportata da una voce energica e concisa. Questo video deve presentare la potente capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e l'ampio supporto della Libreria multimediale/stock per alimentare il motore creativo.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Vengono Generati i Video Esplicativi sulla Conformità

Trasforma senza sforzo informazioni complesse sulla conformità in video chiari e coinvolgenti che garantiscono comprensione e aderenza, risparmiando tempo e risorse.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Conformità
Inizia inserendo il tuo contenuto di conformità direttamente in HeyGen. La nostra capacità di trasformare il testo in video da script ti consente di trasformare istantaneamente le tue politiche e linee guida scritte in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio con professionalità. Seleziona il portavoce digitale perfetto per articolare chiaramente argomenti complessi di conformità normativa.
3
Step 3
Applica Branding e Voce
Migliora il tuo video con elementi di branding personalizzati utilizzando i nostri controlli di branding (logo, colori). Affina la generazione di voiceover per adattarla al tono desiderato, garantendo coerenza e rafforzando l'identità della tua azienda durante l'esplicativo.
4
Step 4
Genera il Tuo Video Esplicativo
Con un semplice clic, rendi completo il tuo video esplicativo sulla conformità. Sfrutta la creazione automatizzata di video per produrre contenuti di alta qualità, pronti per essere condivisi in modo efficiente, semplificando la formazione e la comunicazione all'interno della tua organizzazione.

Chiarisci Contenuti Normativi Complessi

Utilizza il creatore di video AI di HeyGen per semplificare argomenti normativi e di conformità intricati, trasformando il testo complesso in video per una comprensione più chiara.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video AI?

HeyGen agisce come un avanzato creatore di video AI, permettendo agli utenti di convertire rapidamente il testo in video da script utilizzando il suo motore creativo. Questa capacità di creazione automatizzata di video riduce drasticamente il tempo e lo sforzo di produzione per diverse esigenze di contenuto.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati con generazione di voiceover naturale?

Sì, HeyGen consente la creazione di diversi avatar AI che possono trasmettere il tuo messaggio con una generazione di voiceover realistica in più lingue. Questa potente combinazione assicura contenuti video coinvolgenti e autentici per un pubblico globale.

HeyGen aiuta nella generazione di video esplicativi sulla conformità?

Sì, HeyGen è un potente generatore di video esplicativi sulla conformità, progettato specificamente per aiutare a creare video formativi completi. Supporta la conformità normativa rendendo le informazioni complesse digeribili attraverso contenuti visivi coinvolgenti.

Quali soluzioni aziendali e caratteristiche di sicurezza offre HeyGen?

HeyGen fornisce robuste soluzioni aziendali dotate di sicurezza di livello enterprise per proteggere i tuoi dati e progetti. La nostra interfaccia facile da usare assicura che i team possano collaborare facilmente e produrre contenuti video di alta qualità su larga scala.

