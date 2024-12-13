Generatore di Video per Documentazione di Conformità: Veloce e Facile

Trasforma i tuoi contenuti di conformità normativa in video coinvolgenti utilizzando il testo per video, garantendo una formazione rapida, economica e scalabile.

Crea un video conciso di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili delle risorse umane, dimostrando come aggiornare rapidamente i video di formazione sulla conformità esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando semplici grafiche in movimento, accompagnato da una voce fuori campo chiara e vivace. Evidenzia la capacità di HeyGen "Da testo a video da script" per mostrare quanto facilmente le modifiche normative possano essere incorporate, sottolineando l'efficienza dei costi senza sacrificare la qualità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi per i dipartimenti HR aziendali e gli specialisti in Apprendimento e Sviluppo, illustrando un approccio innovativo ai video di onboarding. Mostra diversi avatar AI che coinvolgono i nuovi assunti con le politiche di conformità aziendale essenziali in uno stile visivo moderno e interattivo, supportato da un tono amichevole ma autorevole. Sottolinea le funzionalità "Avatar AI" e "Modelli e scene" per creare un'esperienza coinvolgente e coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video incisivo di 30 secondi rivolto a responsabili della conformità e team legali in grandi organizzazioni, concentrandoti sulla rapida diffusione di contenuti critici sulla conformità normativa. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole e basato su infografiche, con una voce fuori campo formale e diretta. Presenta le funzionalità di HeyGen "Sottotitoli/didascalie" e "Da testo a video da script" per aggiornamenti rapidi e per garantire accessibilità e scalabilità in tutta l'azienda.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pratico di 50 secondi per responsabili della sicurezza e supervisori operativi, dettagliando come generare contenuti specifici sulla sicurezza sul lavoro. I visual dovrebbero essere basati su scenari, utilizzando il "Supporto media/biblioteca stock" di HeyGen per rappresentare situazioni comuni sul posto di lavoro, accompagnati da una voce fuori campo rassicurante e istruttiva. Concentrati sulla semplificazione della creazione di contenuti con "modelli video pre-progettati" per garantire istruzioni chiare e attuabili per tutti i dipendenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Documentazione di Conformità

Trasforma senza sforzo i tuoi documenti di conformità in video coinvolgenti utilizzando l'AI, semplificando la formazione e garantendo chiarezza per il tuo team.

1
Step 1
Incolla il Tuo Contenuto
Inizia incollando la tua documentazione di conformità esistente o lo script direttamente nella piattaforma. Il nostro potente motore da testo a video elaborerà istantaneamente il tuo testo.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio di conformità con un tocco professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti, musica di sottofondo e integra il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding intuitivi.
4
Step 4
Genera e Condividi
Finalizza il tuo video, genera sottotitoli automatici per l'accessibilità e poi esportalo per una facile distribuzione attraverso le tue piattaforme LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi di Conformità

.

Usa video AI per semplificare documentazione di conformità complessa e contenuti normativi, rendendo le informazioni essenziali accessibili e comprensibili per tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che rivoluziona la produzione di video di formazione sulla conformità. Sfruttando avatar AI realistici e la tecnologia da testo a video, le organizzazioni possono generare in modo efficiente contenuti di conformità normativa coinvolgenti su larga scala, aumentando significativamente il coinvolgimento degli spettatori.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per le aziende?

La potente tecnologia AI di HeyGen trasforma gli script in video di alta qualità utilizzando diversi avatar AI e modelli video pre-progettati. Questa piattaforma video AI consente alle aziende di produrre contenuti professionali rapidamente ed economicamente.

HeyGen può essere utilizzato per generare altri tipi di video aziendali essenziali?

Assolutamente. La piattaforma scalabile di HeyGen è ideale per generare una vasta gamma di video aziendali essenziali, inclusi video di onboarding e contenuti critici sulla sicurezza sul lavoro. Offre prontezza aziendale per diverse esigenze di comunicazione.

HeyGen offre funzionalità per migliorare l'accessibilità dei video di documentazione di conformità?

Sì, HeyGen migliora significativamente l'accessibilità dei video di documentazione di conformità con funzionalità come i sottotitoli automatici. Inoltre, la sua capacità di traduzioni con un clic garantisce una portata globale per i tuoi contenuti di conformità normativa, rendendoli accessibili a un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo