Creatore di Video di Consapevolezza sulla Conformità: Semplifica la Formazione

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti con video di conformità accattivanti utilizzando avatar AI per trasmettere messaggi chiave in modo efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un segmento di 60 secondi di "video di formazione sulla conformità" per tutti i dipendenti, traducendo una "sceneggiatura" dettagliata in una spiegazione animata. Utilizza uno stile visivo chiaro e illustrativo con voce narrante professionale e testi evidenziati sullo schermo, usando la funzione "Testo a video da sceneggiatura" di HeyGen per garantire precisione.
Prompt di Esempio 2
Produci un aggiornamento conciso di 30 secondi per i team leader e i manager, evidenziando un recente cambiamento di politica utilizzando uno stile visivo dinamico con tagli rapidi e filmati d'archivio dalla "Libreria multimediale/supporto d'archivio" di HeyGen. Una traccia musicale di sottofondo vivace e una voce narrante concisa garantiranno un alto "coinvolgimento dei dipendenti" attraverso "modelli di video" efficaci.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 75 secondi di "Formazione su Etica e Conformità" specificamente per il personale senior, presentando un dilemma etico sfumato utilizzando "avatar AI" realistici in un ambiente d'ufficio professionale. Il tono visivo dovrebbe essere serio ma accessibile, con una voce riflessiva, e includere "Sottotitoli/didascalie" completi per chiarezza e accessibilità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Consapevolezza sulla Conformità

Produci senza sforzo video di consapevolezza sulla conformità d'impatto con l'AI, assicurando che il tuo team rimanga informato e coinvolto con una formazione critica.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia selezionando un "modello di video" professionale o incollando la tua sceneggiatura di conformità per generare istantaneamente scene. Questo forma la base del tuo video di consapevolezza coinvolgente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di "avatar AI" per narrare il tuo messaggio di conformità. Questi presentatori realistici migliorano il coinvolgimento e rendono la tua formazione più relazionabile.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli e Branding
Assicura accessibilità e comprensione generando automaticamente "sottotitoli chiusi" accurati. Incorpora il logo e i colori del tuo marchio per mantenere un aspetto coerente e professionale per i tuoi materiali di conformità.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza i tuoi "video di formazione sulla conformità" con esportazioni di alta qualità, pronti per la distribuzione attraverso le tue piattaforme preferite o LMS. Condividi facilmente contenuti coinvolgenti per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi di Conformità

Trasforma documenti e politiche di conformità complessi in contenuti video chiari e digeribili per una facile comprensione da parte dei dipendenti.

Come può HeyGen migliorare la creatività dei video di formazione sulla conformità?

HeyGen consente ai creatori di produrre video di formazione sulla conformità altamente coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e modelli di video dinamici. I suoi strumenti creativi trasformano argomenti complessi in contenuti visivamente attraenti e memorabili, assicurando che la tua formazione su etica e conformità risuoni profondamente con i dipendenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video di consapevolezza sulla conformità efficaci?

HeyGen agisce come un creatore completo di video di consapevolezza sulla conformità, sfruttando la sua piattaforma video AI per semplificare la produzione. Gli utenti possono facilmente convertire testi o documenti in video di formazione sulla conformità di livello professionale, rendendo la creazione di contenuti istruttivi critici efficiente e d'impatto.

HeyGen può aiutare a convertire rapidamente documenti esistenti in video di formazione coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen eccelle nella conversione da documento a video e da testo a video, trasformando rapidamente i tuoi materiali esistenti in video di formazione dinamici. Inoltre, HeyGen supporta l'output in più lingue e genera automaticamente sottotitoli chiusi, migliorando l'accessibilità e la portata delle tue iniziative di formazione per i dipendenti.

Come assicura HeyGen la coerenza del marchio e la personalizzazione per i video di formazione dei dipendenti?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare loghi e colori aziendali senza soluzione di continuità nei tuoi video di formazione per i dipendenti. Combinato con avatar AI personalizzabili e un'ampia selezione di modelli di video, HeyGen assicura che i tuoi contenuti mantengano un'identità di marchio coerente e professionale.

