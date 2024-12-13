Creatore di Video di Compilazione per Montaggi Video Senza Soluzione di Continuità

Crea splendide compilazioni video online utilizzando un'interfaccia facile da usare. Migliora i tuoi video con l'AI utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen.

Immagina un video nostalgico di 45 secondi che celebra un anno di momenti familiari preziosi, progettato per individui che creano ricordi personali. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e intimo, con tagli rapidi di foto spontanee e brevi clip video, accompagnati da una musica di sottofondo dolce e motivante. Sottolinea come la libreria multimediale/stock di HeyGen semplifichi l'organizzazione e l'aggiunta di contenuti diversi per una narrazione personale senza soluzione di continuità.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un vivace montaggio video di 60 secondi per piccoli imprenditori che lanciano nuovi prodotti sui social media. Questo video dovrebbe presentare visuali eleganti e moderne con transizioni dinamiche, mostrando le caratteristiche del prodotto da più angolazioni su una colonna sonora contemporanea e vivace. Utilizza i modelli progettati professionalmente da HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione di grande impatto e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un energico reel di 30 secondi che evidenzia un evento, rivolto agli organizzatori di eventi che vogliono condividere i momenti chiave online istantaneamente. Il video dovrebbe avere montaggi dinamici e veloci, una colorazione vibrante e essere accompagnato da musica popolare e di tendenza, catturando l'entusiasmo dell'evento. Dimostra quanto sia facile utilizzare le funzionalità del creatore di video di compilazione di HeyGen, aggiungendo eventualmente un'introduzione/conclusione rapida con generazione di voiceover.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un coinvolgente video di viaggio di 90 secondi per vlogger avventurosi, raccontando un recente viaggio con riprese cinematografiche mozzafiato e una narrazione autentica. Lo stile visivo dovrebbe essere avventuroso ed espansivo, incorporando elementi come registrazioni dello schermo di mappe o itinerari, mentre un avatar AI potrebbe fungere da affascinante guida turistica virtuale, offrendo approfondimenti o consigli al pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Compilazione

Crea facilmente compilazioni video coinvolgenti e montaggi con il nostro intuitivo editor video AI online.

1
Step 1
Carica i Tuoi Media
Inizia caricando le tue foto e clip video direttamente sulla piattaforma. Puoi anche selezionare dalla nostra diversificata libreria multimediale/stock per raccogliere tutti i tuoi asset di compilazione.
2
Step 2
Organizza i Tuoi Clip
Utilizza l'interfaccia facile da usare per trascinare e rilasciare i tuoi media caricati sulla timeline. Organizza la tua compilazione esattamente come la immagini, assicurando un flusso senza soluzione di continuità per il tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Tocchi Creativi
Migliora la tua compilazione aggiungendo musica, testo e altri elementi creativi. Sfrutta i nostri modelli progettati professionalmente per dare al tuo video un aspetto raffinato e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completata la tua compilazione, esportala nel formato di aspetto desiderato. Pubblica facilmente su YouTube e altre piattaforme social, condividendo i tuoi contenuti di alta qualità con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Compilazioni di Successo dei Clienti

.

Compila storie di successo dei clienti ispiratrici in video dinamici, costruendo fiducia e dimostrando valore in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare compilazioni video coinvolgenti per i social media?

HeyGen rende la creazione di compilazioni video accattivanti per i social media semplice grazie alla sua interfaccia facile da usare e ai modelli progettati professionalmente. Puoi combinare rapidamente vari media, aggiungere musica e generare montaggi video professionali pronti per piattaforme come YouTube.

Quali strumenti di editing video AI offre HeyGen per compilare montaggi video?

HeyGen è un avanzato editor video AI che fornisce strumenti robusti per migliorare i tuoi montaggi video, inclusi avatar AI e funzionalità di testo in video. La nostra piattaforma online ti consente di generare voiceover e aggiungere automaticamente sottotitoli, semplificando il tuo processo di compilazione.

Posso pubblicare direttamente le mie compilazioni video generate dall'AI su piattaforme come YouTube utilizzando HeyGen?

Sì, HeyGen supporta l'esportazione facile delle tue compilazioni video progettate professionalmente, ottimizzate per varie piattaforme, inclusa la pubblicazione diretta su YouTube. Puoi anche applicare controlli di branding, come loghi e colori, per mantenere la tua identità.

Quanto è flessibile HeyGen nell'integrare vari tipi di media nei miei video di compilazione?

HeyGen offre un'enorme flessibilità per le tue compilazioni video, permettendoti di caricare foto, registrazioni dello schermo e utilizzare la nostra vasta libreria multimediale. La nostra interfaccia drag-and-drop rende semplice compilare contenuti diversi in un video coeso online.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo