creatore di video panoramici sulla compassione: Video AI per l'Empatia

Crea video empatici coinvolgenti che favoriscono la connessione umana utilizzando avatar AI.

478/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi progettato per designer didattici e professionisti L&D, mostrando il processo di generazione video end-to-end senza soluzione di continuità per la creazione di video sull'empatia. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo amichevole e incoraggiante, completato da una voce narrante calda e coinvolgente generata tramite la funzione di generazione di voce narrante di HeyGen, insieme a sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità, illustrando come costruire una connessione umana attraverso l'apprendimento digitale.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di sensibilizzazione di 45 secondi per utenti non tecnici e piccoli imprenditori, dimostrando quanto facilmente possano creare messaggi d'impatto sulla comprensione emotiva. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo vivace e stimolante con musica di sottofondo allegra. Enfatizza i 'Modelli & scene' di HeyGen, mostrando come anche chi è nuovo alla creazione di video prompt-native possa produrre contenuti di qualità professionale, agendo come il proprio creatore di video panoramici sulla compassione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di campagna sui social media di 60 secondi per team di marketing e manager dei social media focalizzato sulla promozione dell'apprendimento socio-emotivo, evidenziando come HeyGen consenta un'implementazione versatile dei contenuti. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e moderna, utilizzando media di stock diversi dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, abbinati a una colonna sonora energica. Illustra la facilità di adattare i contenuti su diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per massimizzare la portata delle campagne di sensibilizzazione sull'empatia.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Panoramici sulla Compassione

Crea facilmente video coinvolgenti che favoriscono la connessione umana e la comprensione emotiva per ispirare empatia nel tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia digitando o incollando il tuo script nella piattaforma. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per convertire istantaneamente la tua narrazione in una base video dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar AI aiutano a personalizzare il tuo panorama sulla compassione, rendendolo relazionabile e d'impatto.
3
Step 3
Migliora lo Storytelling Visivo
Aggiungi immagini coinvolgenti, musica di sottofondo e integra sottotitoli/caption per migliorare il tuo storytelling visivo e garantire l'accessibilità a un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Empatico
Rivedi la tua produzione finale, apporta eventuali modifiche necessarie ai rapporti d'aspetto, quindi esporta i tuoi video empatici di qualità professionale pronti per essere condivisi e ispirare.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Efficacia della Formazione sulla Compassione

.

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione nell'apprendimento socio-emotivo o nei programmi di sensibilizzazione creando video empatici coinvolgenti guidati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen le capacità di Testo-a-video da script?

HeyGen consente agli utenti di trasformare script in video professionali utilizzando la tecnologia avanzata di "Testo-a-video da script". La nostra piattaforma sfrutta "avatar AI" realistici e una sofisticata "generazione di voce narrante" per creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente. Questo permette una "generazione video end-to-end" senza soluzione di continuità direttamente dal tuo testo.

HeyGen può aiutare a creare video empatici con funzionalità avanzate?

Sì, HeyGen è ideale per produrre video empatici coinvolgenti e contenuti di sensibilizzazione attraverso un potente "storytelling visivo". La nostra piattaforma ti consente di scegliere tra una vasta gamma di "avatar AI" e di aggiungere automaticamente "sottotitoli/caption", assicurando che il tuo messaggio risuoni chiaramente con il tuo pubblico.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen fornisce controlli di "branding" completi per mantenere la tua identità visiva, permettendoti di incorporare loghi e colori personalizzati. Gli utenti possono anche sfruttare ampi "modelli video" e una ricca libreria multimediale per una flessibilità creativa. Inoltre, la piattaforma supporta il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto" per vari canali di distribuzione.

Come può HeyGen semplificare il processo di generazione video end-to-end?

HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro di "generazione video end-to-end" con strumenti intuitivi per la "creazione di video prompt-native". Il nostro potente "AI Video Agent" ti guida attraverso ogni fase, dallo script all'esportazione finale, garantendo un'esperienza di produzione professionale ed efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo