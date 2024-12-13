Creatore di Video sui Valori Aziendali: Mostra la Tua Cultura

Crea un 'video sulla cultura aziendale' di 45 secondi, vivace e rivolto a potenziali nuovi assunti e dipendenti attuali, mostrando lo spirito autentico del team. Visivamente, immagina tagli rapidi di interazioni genuine, un'estetica moderna e una colonna sonora energica e stimolante. Utilizza i potenti 'AI avatars' di HeyGen per presentare i membri chiave del team, accompagnati da una calda 'generazione di voiceover' che narra i nostri valori unici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Progetta un elegante 'video di marketing' di 30 secondi per clienti B2B e partner del settore, evidenziando i nostri 'valori aziendali' fondamentali con uno stile visivo professionale e pulito, sottolineato da una sofisticata musica di sottofondo aziendale. Sfruttando i 'Templates & scenes' di HeyGen, assembla facilmente immagini coinvolgenti da uno script convertito tramite la funzionalità 'Text-to-video from script', garantendo un messaggio raffinato e d'impatto sul nostro impegno ed etica.
Produci un pezzo di 'comunicazione interna' di 60 secondi per i dipendenti remoti, enfatizzando un traguardo aziendale chiave con uno stile visivo coinvolgente, amichevole e informativo, caratterizzato da una narrazione chiara e concisa. Incorpora immagini rilevanti dalla 'Media library/stock support' per migliorare la narrazione e garantisci l'accessibilità per tutti gli spettatori abilitando i 'Sottotitoli/caption' automatici all'interno di HeyGen, rendendolo una soluzione completa per la 'piattaforma di creazione video'.
Crea un dinamico 'video per i social media' di 15 secondi mirato a coinvolgere i follower del pubblico generale, annunciando un rapido aggiornamento o consiglio con uno stile visivo vivace e accattivante, accompagnato da musica di tendenza e vivace. Adatta facilmente il video per varie piattaforme utilizzando la funzione 'Aspect-ratio resizing & exports' di HeyGen, generando rapidamente questo breve d'impatto attraverso le sue efficienti capacità di 'AI video generator'.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sui Valori Aziendali

Crea facilmente video coinvolgenti che articolano i valori fondamentali della tua azienda, promuovendo una cultura forte e attirando i migliori talenti con la nostra piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Inizia scegliendo tra una varietà di Video Templates professionali progettati per la cultura aziendale, o inserisci il tuo script per generare istantaneamente un video. Questo stabilisce la base per la tua narrazione.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi con l'AI
Dai vita ai tuoi valori personalizzando le scene con immagini, musica e i diversi AI avatars di HeyGen. Personalizza il tuo video per rappresentare autenticamente l'identità del tuo brand.
3
Step 3
Aggiungi la Tua Narrazione con il Text-to-Video
Trasforma i tuoi contenuti scritti in discorsi dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata funzione di text-to-video. Affina facilmente il tuo messaggio per garantire chiarezza e impatto quando comunichi i valori della tua azienda.
4
Step 4
Esporta con i Controlli di Branding
Finalizza il tuo video sui valori aziendali applicando i controlli di branding, inclusi loghi e colori, garantendo un aspetto coerente e professionale. Esporta il tuo video rifinito per condividerlo su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i Valori per il Branding del Datore di Lavoro

.

Genera rapidamente contenuti video professionali che mostrano i valori aziendali per attrarre i migliori talenti, migliorare il branding del datore di lavoro e connettersi con un pubblico più ampio.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare le aziende a creare video di marketing coinvolgenti?

HeyGen consente alle aziende di produrre video di marketing coinvolgenti rapidamente ed efficacemente utilizzando modelli personalizzabili e realistici AI avatars. Trasforma i tuoi script in storie visive dinamiche che catturano l'attenzione del pubblico e trasmettono efficacemente il messaggio del tuo brand.

HeyGen offre strumenti per sviluppare video coinvolgenti sulla cultura aziendale e il reclutamento?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare senza problemi il tuo logo e i colori del brand nei video sulla cultura aziendale e il reclutamento. Utilizza i nostri modelli personalizzabili per riflettere la tua identità unica, rendendo la tua narrazione sia autentica che professionale.

Quanto è facile generare diversi tipi di contenuti video con la piattaforma di HeyGen?

La piattaforma intuitiva di HeyGen rende incredibilmente facile creare contenuti video diversi, dai video di marketing alle comunicazioni interne. Basta inserire il tuo testo per la nostra funzione di text-to-video, selezionare dai modelli personalizzabili e lasciare che l'AI video generator dia vita alla tua visione istantaneamente.

Quali funzionalità avanzate utilizza HeyGen per migliorare la narrazione video per vari scopi?

HeyGen utilizza avanzati AI avatars e potenti capacità di text-to-video per elevare la tua narrazione attraverso tutti i tipi di video. Con la generazione di voiceover professionale e sottotitoli automatici, puoi creare narrazioni d'impatto e video per i social media in modo semplice e professionale.

