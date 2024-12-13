Generatore di Video sui Valori Aziendali: Crea Video Coinvolgenti per il Team

Crea facilmente video coinvolgenti sulla cultura aziendale con il nostro generatore di video AI, sfruttando potenti voiceover AI per un messaggio autentico.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi sui valori aziendali rivolto ai nuovi assunti, mostrando i principi fondamentali dell'organizzazione con un'estetica visiva moderna e pulita e una voce narrante ispiratrice generata dall'AI, facilmente prodotto utilizzando i Template e le scene di HeyGen per un aspetto professionale e un branding personalizzato.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 60 secondi sulla cultura aziendale, vivace e progettato per i dipendenti attuali, con avatar AI diversi che narrano i successi del team in uno stile visivo coinvolgente e amichevole, con una sceneggiatura facilmente trasformabile in video utilizzando il Text-to-video di HeyGen, evidenziando l'essenza di una cultura aziendale moderna.
Prompt di Esempio 2
Un video di storytelling aziendale di 30 secondi, perfetto per clienti e partner, attende di essere prodotto, dove un importante successo aziendale viene evidenziato con immagini dinamiche provenienti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, presentato in uno stile conciso e professionale e ulteriormente migliorato con sottotitoli/caption chiari per una vasta accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Crea un innovativo video di reclutamento di 50 secondi per laureati universitari, mostrando l'approccio all'avanguardia dell'azienda con un design visivo elegante e lungimirante e una generazione di Voiceover professionale, ottimizzato per varie piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del formato di HeyGen, sfruttando la sua potenza come generatore di video AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video sui Valori Aziendali

Crea senza sforzo video coinvolgenti sui valori aziendali con l'AI. Trasforma i tuoi principi fondamentali in storie visive coinvolgenti, favorendo connessione e chiarezza.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona tra template video progettati professionalmente per impostare il tono perfetto per il messaggio sui valori aziendali, fornendo un potente motore creativo per il tuo storytelling aziendale.
2
Step 2
Seleziona il tuo Avatar AI
Scegli un avatar AI coinvolgente e incolla la tua sceneggiatura. Il nostro avanzato generatore di video AI darà automaticamente vita al tuo testo con movimenti ed espressioni naturali.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Migliora il tuo video con il branding personalizzato aggiungendo facilmente il tuo logo e regolando i colori per riflettere autenticamente l'identità e i valori della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera automaticamente sottotitoli/caption per garantire che il tuo video sui valori aziendali sia accessibile a tutti. Esporta il tuo video rifinito per condividere senza sforzo il tuo potente messaggio su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi i Valori su Tutte le Piattaforme

Crea rapidamente contenuti video coinvolgenti che mostrano i valori aziendali per una condivisione coerente su tutti i canali di comunicazione interni ed esterni.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen lo storytelling aziendale coinvolgente attraverso la generazione di video AI?

HeyGen funge da potente motore creativo, consentendo alle aziende di produrre video di alta qualità per lo storytelling aziendale. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di generazione video AI per trasformare le sceneggiature in narrazioni coinvolgenti senza sforzo.

Quali opzioni di branding personalizzato sono disponibili quando si creano video sui valori aziendali con HeyGen?

HeyGen consente un ampio branding personalizzato per i tuoi progetti di video sui valori aziendali, garantendo coerenza con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i font specifici, rendendo HeyGen un vero generatore di video sui valori aziendali.

HeyGen può aiutare a creare rapidamente video coinvolgenti sulla cultura aziendale utilizzando i template?

Assolutamente! HeyGen offre una vasta gamma di template video professionali specificamente progettati per la produzione di video sulla cultura aziendale. Questi template semplificano il processo creativo, consentendo una rapida generazione di video dinamici sulla cultura aziendale.

In che modo le capacità di avatar AI e voiceover AI di HeyGen migliorano la produzione creativa di video?

Gli innovativi avatar AI e le realistiche funzionalità di voiceover AI di HeyGen consentono agli utenti di dare vita alle sceneggiature, rendendolo un potente motore creativo per la produzione video. La funzionalità text-to-video assicura un flusso di lavoro senza soluzione di continuità ed efficiente dal concetto al prodotto finale.

