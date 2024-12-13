Generatore di Video di Aggiornamento Aziendale: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti Velocemente

Crea aggiornamenti aziendali professionali senza sforzo. Usa la nostra funzione di testo-a-video da script per trasmettere il tuo messaggio rapidamente.

Immagina un aggiornamento aziendale cruciale di 60 secondi consegnato a tutti i dipendenti interni, concentrandosi sui recenti successi e sulle proiezioni future. Il video necessita di uno stile visivo aziendale raffinato e un tono audio chiaro e sicuro per favorire la fiducia. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare queste informazioni vitali in modo coinvolgente ed efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing di 30 secondi progettato per potenziali nuovi clienti, annunciando un importante miglioramento del prodotto. Dovrebbe presentare un'estetica visiva vibrante e moderna e una colonna sonora energica che catturi immediatamente l'attenzione degli spettatori. Utilizza i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per creare rapidamente questo video avvincente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Per un video di comunicazione interna di 45 secondi rivolto ai capi dipartimento, delinea il lancio del nuovo software di gestione dei progetti. Lo stile del video deve essere nitido ed esplicativo, con una voce narrante autorevole che chiarisca i dettagli complessi. Assicurati precisione e facilità di produzione impiegando la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video di formazione di 90 secondi per i nuovi assunti, che illustri i benefici aziendali e le politiche HR. La presentazione visiva dovrebbe essere accogliente e professionale, accompagnata da una guida audio amichevole e rassicurante. Usa la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per creare una narrazione coerente e chiara per questo contenuto essenziale di onboarding.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Aggiornamento Aziendale

Crea facilmente video di aggiornamento aziendale professionali con l'AI. Trasforma il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI, modelli personalizzabili e potenti strumenti di editing.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di aggiornamento aziendale. La nostra AI analizzerà il tuo testo per creare una base per il tuo video, sfruttando la potenza del testo-a-video da script. Questo prepara il terreno per una narrazione visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio o seleziona un modello pre-progettato. Personalizza le scene con risorse del marchio e media di stock dalla libreria multimediale integrata per allinearti con il branding della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Affina il tuo video sfruttando la nostra funzione di generazione di voiceover, offrendo varie lingue e accenti. Migliora la chiarezza e il coinvolgimento, assicurando che il messaggio della tua azienda venga trasmesso in modo professionale ed efficace al tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video di aggiornamento aziendale è perfetto, usa la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per qualsiasi piattaforma. Scarica il tuo video di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso con il tuo team o gli stakeholder, migliorando le tue comunicazioni interne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Motivazionali e Culturali

Produci video ispiratori e motivazionali per la motivazione del team e aggiornamenti culturali, promuovendo un ambiente positivo e una forte identità aziendale.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per contenuti di marketing creativo e formazione?

HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti video di alta qualità in modo efficiente per varie esigenze creative. Sfrutta modelli personalizzabili, avatar AI realistici e una ricca libreria multimediale per creare video di marketing coinvolgenti o video di formazione d'impatto, migliorando la tua produzione creativa con facilità.

HeyGen può generare video professionali da un semplice script usando l'AI?

Assolutamente. Il generatore di video AI di HeyGen trasforma il testo in video da script utilizzando avatar AI realistici e una generazione avanzata di voiceover. Questa capacità semplifica il processo di creazione di comunicazioni interne raffinate e video di aggiornamento aziendale senza una conoscenza approfondita della produzione.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per creare video con il marchio con HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare senza soluzione di continuità il tuo logo e i colori specifici del marchio nei tuoi video. Puoi ulteriormente personalizzare i tuoi contenuti utilizzando diversi modelli e una libreria multimediale completa, garantendo coerenza del marchio in tutti i tuoi output video di alta qualità.

Quanto velocemente posso produrre un video di aggiornamento aziendale usando gli strumenti di HeyGen?

HeyGen è progettato per la creazione rapida di video, permettendoti di generare video di aggiornamento aziendale professionali in pochi minuti. Con il suo editor intuitivo drag-and-drop, le capacità efficienti di testo-a-video e avatar AI realistici, puoi ridurre significativamente i tempi di produzione per comunicazioni interne critiche.

