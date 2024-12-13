Potenzia la Strategia della Tua Azienda con il Nostro Generatore di Video AI

Crea video di marketing coinvolgenti per la tua attività trasformando il testo in video da script con facilità.

Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto a imprenditori esperti di tecnologia che desiderano sfruttare un Generatore di Video AI per una creazione di contenuti efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, mostrando elementi dell'interfaccia utente, mentre l'audio mantiene un tono chiaro e autorevole. Dimostra come l'editor intuitivo drag-and-drop di HeyGen, combinato con la funzionalità di testo-a-video da script, semplifica il processo di creazione di video professionali, evidenziando l'aspetto naturale degli avatar AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 60 secondi per i responsabili marketing di aziende di medie dimensioni che hanno bisogno di ampliare i loro sforzi video per il business. Utilizza uno stile visivo dinamico e coinvolgente, accompagnato da musica di sottofondo vivace e una voce fuori campo amichevole e professionale. Mostra come i numerosi Template e scene di HeyGen, insieme al supporto della libreria multimediale/stock, permettono una rapida personalizzazione e coerenza del marchio in varie campagne.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial di 2 minuti rivolto a creatori di contenuti e formatori aziendali, enfatizzando la potenza degli strumenti di editing AI per una produzione video raffinata e un branding efficace. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e adatta al contesto aziendale, potenzialmente incorporando elementi animati, completata da una voce fluida ed educativa. Illustra come la generazione avanzata di Voiceover di HeyGen e i Sottotitoli/caption automatici garantiscono accessibilità e professionalità per tutti i loro progetti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale conciso di 45 secondi rivolto a product manager e team di vendita che necessitano di video esplicativi efficaci e prestazioni misurabili. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e al punto, con testo chiaro sullo schermo e una traccia audio energica e persuasiva. Evidenzia la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, che consente di adattare i contenuti a varie piattaforme, accennando anche al potenziale di integrazione futura delle capacità analitiche per decisioni informate.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Strategia Aziendale

Crea video di strategia aziendale coinvolgenti con facilità, trasformando idee complesse in narrazioni visive chiare e accattivanti che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Sfrutta la nostra potente funzione di testo-a-video da script per convertire il tuo piano strategico in una narrazione video raffinata in modo efficiente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una selezione diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente la strategia della tua azienda con una presenza professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Utilizza i controlli di branding completi per integrare senza soluzione di continuità i loghi, i colori e i font della tua azienda in tutto il video di strategia.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video di alta qualità con generazione di voiceover cristallina ed esportalo facilmente per la distribuzione su piattaforme interne ed esterne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Dimostra efficacemente il valore trasformando le storie di successo dei clienti in video coinvolgenti potenziati dall'AI, rafforzando la credibilità e le vendite della tua azienda.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di generazione di video AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata del Generatore di Video AI per semplificare la creazione di video. Gli utenti possono facilmente trasformare il testo in video coinvolgenti con avatar AI e un editor drag-and-drop intuitivo, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione. I nostri strumenti di editing AI ti permettono di creare contenuti professionali senza sforzo.

Posso personalizzare i video creati con HeyGen per il mio marchio?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti creati con il video maker di marketing siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda.

Che tipo di contenuti video può aiutarmi a creare HeyGen per la mia attività?

HeyGen è un video versatile per il tuo business, che consente la creazione di contenuti diversi come video di marketing, video esplicativi, video promozionali e video di formazione. La nostra piattaforma offre numerosi template e capacità di testo-a-video potenziate dall'AI per soddisfare varie esigenze aziendali.

HeyGen supporta la creazione di video ottimizzati per le piattaforme social media?

Sì, HeyGen ti consente di creare facilmente contenuti video specificamente adattati per varie piattaforme social media. Con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione, puoi assicurarti che i tuoi video animati appaiano perfetti ovunque.

