Creatore di Video per il Lancio Aziendale: Lancia Prodotti con l'AI

Crea facilmente video coinvolgenti per il lancio aziendale e di prodotti a partire da uno script con le nostre capacità di testo-a-video potenziate dall'AI.

Crea un video di lancio prodotto di 45 secondi rivolto al tuo team di vendita interno e ai primi utilizzatori esterni. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico ed energico, con tagli rapidi e immagini entusiasmanti del prodotto, accompagnato da una voce fuori campo AI entusiasta. Sfrutta la potente generazione di Voiceover di HeyGen per creare una traccia audio professionale e coinvolgente che catturi il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di 60 secondi per il lancio interno dell'azienda, mirato a informare tutti i dipendenti su una nuova iniziativa. Adotta un'estetica pulita e moderna con infografiche coinvolgenti e transizioni fluide per trasmettere chiaramente le informazioni chiave. Utilizza i diversi Template e scene di HeyGen per semplificare la produzione e mantenere un'immagine di marca coerente e professionale in tutto il video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dimostrativo di prodotto di 30 secondi per potenziali clienti e investitori, evidenziando una caratteristica fondamentale. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante ed esplicativa, integrando registrazioni dello schermo chiare con elementi visivi supplementari. Migliora la tua narrazione esplorando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trovare filmati e immagini pertinenti, garantendo una dimostrazione lucida e completa.
Prompt di Esempio 3
Produci un video breve di 20 secondi accattivante per i social media, ideale per la consapevolezza del marchio o l'acquisizione di talenti. Questa sfida del creatore di video aziendali si concentra su uno stile divertente, stravagante e visivamente accattivante, progettato per attirare rapidamente l'attenzione. Dai vita al tuo messaggio presentando un avatar AI carismatico creato con HeyGen, aggiungendo un volto unico e memorabile alla tua comunicazione di marca.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Lancio Aziendale

Crea facilmente video aziendali professionali e coinvolgenti in pochi minuti per informare ed entusiasmare il tuo pubblico su nuove iniziative.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo script. La nostra piattaforma sfrutta il testo-a-video dallo script per convertire istantaneamente le tue parole in scene video dinamiche, formando la base del tuo annuncio di lancio.
2
Step 2
Seleziona i Modelli Video
Scegli tra una vasta gamma di modelli video personalizzabili progettati per la comunicazione professionale. Adattali con il branding della tua azienda per creare rapidamente un video di lancio d'impatto.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Sottotitoli
Genera una voce fuori campo dal suono naturale per il tuo script per trasmettere il tuo messaggio in modo professionale. Puoi anche aggiungere sottotitoli per migliorare l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per prepararlo per qualsiasi piattaforma. Distribuisci senza problemi il tuo video di lancio aziendale coinvolgente al tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Marketing per il Lancio di Grande Impatto

Progetta creativi pubblicitari ad alte prestazioni e video promozionali per commercializzare efficacemente il tuo nuovo lancio aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia produzione creativa di video per il business?

HeyGen è un avanzato creatore di video AI progettato per semplificare la creazione di video professionali con modelli video personalizzabili, avatar AI e voiceover AI. La sua ricca libreria multimediale e il Brand Kit assicurano che il tuo contenuto sia coinvolgente e coerente con l'estetica del tuo marchio, perfetto per la produzione creativa di video.

HeyGen può aiutare a creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti?

Sì, HeyGen è un generatore di video di prodotto AI ideale per video dimostrativi di prodotto coinvolgenti. Puoi sfruttare la sua funzionalità di testo-a-video, aggiungere voiceover AI dinamici e incorporare screenshot del tuo prodotto o demo dell'interfaccia utente per illustrare chiaramente le caratteristiche e i benefici al tuo pubblico.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i modelli video personalizzabili?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di applicare il tuo logo e colori specifici del marchio ai modelli video personalizzabili e alle scene. Questo assicura che ogni video, dai video di lancio aziendale ai video per i social media, rifletta costantemente l'identità della tua azienda e mantenga un aspetto professionale.

Come consente HeyGen la creazione efficiente di video professionali?

Come creatore di video AI, HeyGen semplifica la produzione di video professionali attraverso le sue capacità intuitive di testo-a-video e l'editor drag-and-drop. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici, una ricca libreria multimediale e sottotitoli automatici, rendendo il processo di creazione di video professionali incredibilmente efficiente e facile da usare.

