Creatore di Video per il Lancio Aziendale: Lancia Prodotti con l'AI
Crea facilmente video coinvolgenti per il lancio aziendale e di prodotti a partire da uno script con le nostre capacità di testo-a-video potenziate dall'AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di 60 secondi per il lancio interno dell'azienda, mirato a informare tutti i dipendenti su una nuova iniziativa. Adotta un'estetica pulita e moderna con infografiche coinvolgenti e transizioni fluide per trasmettere chiaramente le informazioni chiave. Utilizza i diversi Template e scene di HeyGen per semplificare la produzione e mantenere un'immagine di marca coerente e professionale in tutto il video.
Sviluppa un video dimostrativo di prodotto di 30 secondi per potenziali clienti e investitori, evidenziando una caratteristica fondamentale. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante ed esplicativa, integrando registrazioni dello schermo chiare con elementi visivi supplementari. Migliora la tua narrazione esplorando l'ampia libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trovare filmati e immagini pertinenti, garantendo una dimostrazione lucida e completa.
Produci un video breve di 20 secondi accattivante per i social media, ideale per la consapevolezza del marchio o l'acquisizione di talenti. Questa sfida del creatore di video aziendali si concentra su uno stile divertente, stravagante e visivamente accattivante, progettato per attirare rapidamente l'attenzione. Dai vita al tuo messaggio presentando un avatar AI carismatico creato con HeyGen, aggiungendo un volto unico e memorabile alla tua comunicazione di marca.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Lancio Coinvolgenti.
Produci rapidamente video e clip accattivanti per i social media per annunciare il nuovo prodotto o iniziativa della tua azienda.
Migliora la Formazione e l'Istruzione sui Prodotti.
Migliora la comprensione dei dipendenti e dei clienti sui nuovi prodotti o processi con video formativi coinvolgenti potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la mia produzione creativa di video per il business?
HeyGen è un avanzato creatore di video AI progettato per semplificare la creazione di video professionali con modelli video personalizzabili, avatar AI e voiceover AI. La sua ricca libreria multimediale e il Brand Kit assicurano che il tuo contenuto sia coinvolgente e coerente con l'estetica del tuo marchio, perfetto per la produzione creativa di video.
HeyGen può aiutare a creare video dimostrativi di prodotto coinvolgenti?
Sì, HeyGen è un generatore di video di prodotto AI ideale per video dimostrativi di prodotto coinvolgenti. Puoi sfruttare la sua funzionalità di testo-a-video, aggiungere voiceover AI dinamici e incorporare screenshot del tuo prodotto o demo dell'interfaccia utente per illustrare chiaramente le caratteristiche e i benefici al tuo pubblico.
Quali controlli di branding offre HeyGen per i modelli video personalizzabili?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di applicare il tuo logo e colori specifici del marchio ai modelli video personalizzabili e alle scene. Questo assicura che ogni video, dai video di lancio aziendale ai video per i social media, rifletta costantemente l'identità della tua azienda e mantenga un aspetto professionale.
Come consente HeyGen la creazione efficiente di video professionali?
Come creatore di video AI, HeyGen semplifica la produzione di video professionali attraverso le sue capacità intuitive di testo-a-video e l'editor drag-and-drop. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici, una ricca libreria multimediale e sottotitoli automatici, rendendo il processo di creazione di video professionali incredibilmente efficiente e facile da usare.