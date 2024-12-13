Ottimizza il Cambiamento con il Nostro Generatore di Video per la Ristrutturazione Aziendale

Trasforma facilmente i tuoi script di ristrutturazione in comunicazioni interne chiare utilizzando la potente funzione 'Testo a video da script' del nostro generatore di video AI, garantendo transizioni fluide.

Genera un video di comunicazione interna di 1 minuto che spiega la ristrutturazione aziendale a tutti i dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e rassicurante, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo a video da script' per trasmettere efficacemente i cambiamenti chiave e incorpora avatar AI per un tocco personalizzato, affrontando lo scopo principale di un generatore di video per la ristrutturazione aziendale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i dipendenti che stanno passando a nuovi ruoli o ruoli rivisti, crea un modulo di formazione video di 2 minuti. Questo contenuto dovrebbe essere visivamente informativo e pulito, con una voce narrante amichevole e istruttiva che li guida attraverso i nuovi processi. Impiega i 'Modelli & scene' di HeyGen per costruire un'esperienza di apprendimento strutturata, dimostrando la potenza di un generatore di video AI per creare video di formazione efficaci.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video esplicativo informativo di 90 secondi progettato per stakeholder esterni e il team di leadership, che dettaglia i benefici strategici e la direzione futura post-ristrutturazione. La presentazione visiva deve essere raffinata e aziendale, con elementi in stile infografico, supportata da una voce narrante sicura e strategica. Sfrutta il supporto della 'Libreria multimediale/stock' di HeyGen per migliorare la narrazione visiva e includi sottotitoli per l'accessibilità, supportando una soluzione di generazione video end-to-end.
Prompt di Esempio 3
È necessario un annuncio conciso di 30 secondi per informare preventivamente tutti i dipendenti di un'iniziativa di ristrutturazione imminente. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno, dinamico e coinvolgente, abbinato a una voce narrante AI vivace e concisa generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen. Massimizza la sua portata e impatto utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme, mostrando la creazione di video nativa per prompt.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per la Ristrutturazione Aziendale

Crea rapidamente comunicazioni interne professionali e video di formazione sulla ristrutturazione aziendale con avatar AI, voiceover personalizzati e modelli di brand.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di annuncio di ristrutturazione. Sfrutta la nostra avanzata funzione 'Testo a video da script' per convertire istantaneamente il tuo testo in una timeline video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per essere il presentatore del tuo messaggio. Questi avatar AI consegneranno il tuo contenuto con un tono professionale e coerente.
3
Step 3
Aggiungi i Tuoi Asset di Brand
Integra il logo della tua azienda, i colori e altri asset di brand per garantire coerenza. I nostri controlli di branding ti permettono di mantenere la tua identità aziendale in tutte le comunicazioni interne.
4
Step 4
Genera e Condividi
Una volta completato il tuo video, utilizza la nostra generazione video end-to-end per produrlo ed esportarlo in vari formati. Condividi facilmente il tuo messaggio con i dipendenti su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza il Morale e la Visione Interna

.

Fornisci comunicazioni interne ispiratrici e video motivazionali per allineare e rassicurare i dipendenti durante il cambiamento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il tuo testo in video da uno script in contenuti coinvolgenti. Sfrutta l'AI generativa per la generazione video end-to-end, integrando voiceover AI realistici e visual dinamici per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.

Posso personalizzare gli avatar AI in HeyGen per rappresentare il mio brand?

Assolutamente. HeyGen ti permette di scegliere da una vasta libreria di avatar AI o di creare i tuoi avatar personalizzati. Questo assicura che la creazione dei tuoi contenuti video sia perfettamente allineata con i tuoi asset e messaggi di brand.

Che tipi di video posso produrre con HeyGen?

HeyGen è versatile, permettendoti di creare una vasta gamma di video, inclusi comunicazioni interne, video di marketing e progetti di video esplicativi. Con modelli e scene estensive, puoi produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per qualsiasi scopo.

È facile iniziare con la creazione di video nativi per prompt in HeyGen?

Sì, HeyGen rende la creazione di video nativi per prompt incredibilmente intuitiva. Basta inserire il tuo script o le tue idee, e l'AI di HeyGen ti assiste nella generazione del tuo video, perfetto per tutto, dagli aggiornamenti rapidi ai video di formazione completi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo