Ottimizza il Cambiamento con il Nostro Generatore di Video per la Ristrutturazione Aziendale
Trasforma facilmente i tuoi script di ristrutturazione in comunicazioni interne chiare utilizzando la potente funzione 'Testo a video da script' del nostro generatore di video AI, garantendo transizioni fluide.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Per i dipendenti che stanno passando a nuovi ruoli o ruoli rivisti, crea un modulo di formazione video di 2 minuti. Questo contenuto dovrebbe essere visivamente informativo e pulito, con una voce narrante amichevole e istruttiva che li guida attraverso i nuovi processi. Impiega i 'Modelli & scene' di HeyGen per costruire un'esperienza di apprendimento strutturata, dimostrando la potenza di un generatore di video AI per creare video di formazione efficaci.
Immagina un video esplicativo informativo di 90 secondi progettato per stakeholder esterni e il team di leadership, che dettaglia i benefici strategici e la direzione futura post-ristrutturazione. La presentazione visiva deve essere raffinata e aziendale, con elementi in stile infografico, supportata da una voce narrante sicura e strategica. Sfrutta il supporto della 'Libreria multimediale/stock' di HeyGen per migliorare la narrazione visiva e includi sottotitoli per l'accessibilità, supportando una soluzione di generazione video end-to-end.
È necessario un annuncio conciso di 30 secondi per informare preventivamente tutti i dipendenti di un'iniziativa di ristrutturazione imminente. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno, dinamico e coinvolgente, abbinato a una voce narrante AI vivace e concisa generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen. Massimizza la sua portata e impatto utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme, mostrando la creazione di video nativa per prompt.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione dei Dipendenti.
Migliora la comprensione e la ritenzione di nuovi processi e ruoli durante la ristrutturazione con video di formazione AI coinvolgenti.
Comunica Aggiornamenti di Ristrutturazione Esternamente.
Crea rapidamente video di impatto per i social media per informare gli stakeholder esterni sui cambiamenti aziendali e la visione.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando l'AI?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma il tuo testo in video da uno script in contenuti coinvolgenti. Sfrutta l'AI generativa per la generazione video end-to-end, integrando voiceover AI realistici e visual dinamici per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.
Posso personalizzare gli avatar AI in HeyGen per rappresentare il mio brand?
Assolutamente. HeyGen ti permette di scegliere da una vasta libreria di avatar AI o di creare i tuoi avatar personalizzati. Questo assicura che la creazione dei tuoi contenuti video sia perfettamente allineata con i tuoi asset e messaggi di brand.
Che tipi di video posso produrre con HeyGen?
HeyGen è versatile, permettendoti di creare una vasta gamma di video, inclusi comunicazioni interne, video di marketing e progetti di video esplicativi. Con modelli e scene estensive, puoi produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per qualsiasi scopo.
È facile iniziare con la creazione di video nativi per prompt in HeyGen?
Sì, HeyGen rende la creazione di video nativi per prompt incredibilmente intuitiva. Basta inserire il tuo script o le tue idee, e l'AI di HeyGen ti assiste nella generazione del tuo video, perfetto per tutto, dagli aggiornamenti rapidi ai video di formazione completi.