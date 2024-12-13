Crea video straordinari con il nostro creatore di video aziendali

Migliora il tuo marchio con avatar AI e modelli di video fluidi per presentazioni aziendali professionali.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi suggerimenti.

Prompt 1
Crea un video aziendale avvincente di 45 secondi che metta in luce i successi e gli obiettivi futuri della tua impresa. Perfetto per dirigenti e stakeholder aziendali, questo video utilizza i template e le scene di HeyGen per creare una narrazione che colpisca nel segno. Lo stile visivo è sofisticato ed elegante, con un'enfasi su linee pulite e immagini professionali. Integra filmati di repertorio dalla libreria multimediale di HeyGen per aggiungere profondità e contesto alla tua storia, rendendola allo stesso tempo informativa e stimolante.
Prompt 2
Coinvolgi il tuo team con un video di comunicazione interna della durata di 30 secondi che enfatizza la collaborazione e l'innovazione. Destinato ai membri del team e agli stakeholder interni, questo video utilizza i sottotitoli di HeyGen per garantire chiarezza e accessibilità. Lo stile visivo è energico e collaborativo, con tagli rapidi e grafiche coinvolgenti. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattare il video a varie piattaforme, assicurando che il tuo messaggio raggiunga efficacemente tutti.
Richiesta 3
Metti in mostra la creatività del tuo marchio con un video promozionale di 60 secondi pensato per i professionisti del marketing e le agenzie creative. Questo video sfrutta la libreria multimediale/il supporto stock di HeyGen per offrire un'esperienza visiva ricca, arricchita da una traccia audio vivace e ritmata. Lo stile visivo è audace e colorato, cattura l'attenzione del tuo pubblico con animazioni e transizioni accattivanti. Utilizza i template di script di HeyGen per creare una narrazione avvincente che metta in luce le proposte uniche del tuo marchio e la sua posizione sul mercato.
Copia il prompt
Incolla nel riquadro di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video End-to-End

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Intento

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona un creatore di video profilo aziendale

Crea senza sforzo video di presentazione aziendale coinvolgenti con i nostri strumenti e funzionalità intuitive.

1
Step 1
Scegli un modello di video
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video professionali progettati per adattarsi al branding e allo stile della tua azienda. Questi modelli offrono una solida base per il tuo video, garantendo un aspetto rifinito e coerente.
2
Step 2
Aggiungi gli elementi del tuo marchio
Incorpora il logo della tua azienda, i colori e altri elementi del brand per personalizzare il video. Questo passaggio garantisce che il tuo video sia in linea con l'identità del tuo marchio, rendendolo immediatamente riconoscibile al tuo pubblico.
3
Step 3
Applica strumenti di intelligenza artificiale per il miglioramento
Utilizza strumenti di intelligenza artificiale per migliorare il tuo video con funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli. Questi strumenti aiutano a rendere il tuo video più accessibile e coinvolgente, fornendo un tocco professionale con il minimo sforzo.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video
Una volta completato il tuo video, esportalo nel formato desiderato e condividilo sulle piattaforme preferite. Grazie allo spazio di archiviazione cloud, puoi collaborare facilmente con il tuo team e apportare le modifiche necessarie prima di finalizzare.

Casi d'uso

HeyGen rivoluziona la creazione di video profilo aziendale sfruttando strumenti di intelligenza artificiale e modelli video, permettendo alle imprese di creare narrazioni avvincenti con facilità. Migliora i tuoi sforzi di branding con la piattaforma intuitiva di HeyGen, progettata per una collaborazione di squadra senza interruzioni e una produzione video efficiente.

Metti in mostra le storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

Highlight your corporate achievements and client testimonials through compelling video storytelling.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il video del profilo aziendale della mia società?

HeyGen offre un potente creatore di video profilo aziendale che utilizza strumenti AI per creare video coinvolgenti e professionali. Con funzionalità come avatar AI, generazione di voiceover e controlli di personalizzazione del marchio, puoi presentare efficacemente l'identità della tua azienda.

Cosa rende unico il creatore di video aziendali di HeyGen?

Il creatore di video aziendali di HeyGen si distingue per la sua vasta libreria di modelli di video e filmati di archivio, consentendo una produzione video rapida e creativa. L'interfaccia trascina e rilascia e i modelli di script rendono semplice creare narrazioni aziendali avvincenti.

HeyGen può aiutare con il branding di video aziendali?

Sì, HeyGen offre un controllo completo del branding, inclusa la personalizzazione del logo e dei colori, per garantire che i tuoi video aziendali siano in linea con l'identità del tuo marchio. Questa funzionalità, combinata con le capacità di montaggio video AI, assicura un prodotto finale raffinato.

Il team di HeyGen supporta la collaborazione sui progetti video?

HeyGen facilita la collaborazione di squadra offrendo spazio di archiviazione su cloud e opzioni di condivisione semplici, permettendo a più membri del team di lavorare a progetti video in modo fluido. Questo garantisce un flusso di lavoro efficiente e una qualità del risultato costante.

