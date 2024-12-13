Crea video straordinari con il nostro creatore di video aziendali
Migliora il tuo marchio con avatar AI e modelli di video fluidi per presentazioni aziendali professionali.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo comando in un video completo.
Crea un video aziendale avvincente di 45 secondi che metta in luce i successi e gli obiettivi futuri della tua impresa. Perfetto per dirigenti e stakeholder aziendali, questo video utilizza i template e le scene di HeyGen per creare una narrazione che colpisca nel segno. Lo stile visivo è sofisticato ed elegante, con un'enfasi su linee pulite e immagini professionali. Integra filmati di repertorio dalla libreria multimediale di HeyGen per aggiungere profondità e contesto alla tua storia, rendendola allo stesso tempo informativa e stimolante.
Coinvolgi il tuo team con un video di comunicazione interna della durata di 30 secondi che enfatizza la collaborazione e l'innovazione. Destinato ai membri del team e agli stakeholder interni, questo video utilizza i sottotitoli di HeyGen per garantire chiarezza e accessibilità. Lo stile visivo è energico e collaborativo, con tagli rapidi e grafiche coinvolgenti. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattare il video a varie piattaforme, assicurando che il tuo messaggio raggiunga efficacemente tutti.
Metti in mostra la creatività del tuo marchio con un video promozionale di 60 secondi pensato per i professionisti del marketing e le agenzie creative. Questo video sfrutta la libreria multimediale/il supporto stock di HeyGen per offrire un'esperienza visiva ricca, arricchita da una traccia audio vivace e ritmata. Lo stile visivo è audace e colorato, cattura l'attenzione del tuo pubblico con animazioni e transizioni accattivanti. Utilizza i template di script di HeyGen per creare una narrazione avvincente che metta in luce le proposte uniche del tuo marchio e la sua posizione sul mercato.
Motore Creativo
Nessun equipaggio. Nessun taglio. Solo il tuo Agente Video IA al lavoro
Creazione di Video Nativi
Generazione di video End-to-End
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Costruito con Struttura e Intento
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casi d'uso
HeyGen rivoluziona la creazione di video profilo aziendale sfruttando strumenti di intelligenza artificiale e modelli video, permettendo alle imprese di creare narrazioni avvincenti con facilità. Migliora i tuoi sforzi di branding con la piattaforma intuitiva di HeyGen, progettata per una collaborazione di squadra senza interruzioni e una produzione video efficiente.
Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video IA.
Quickly produce impactful company profile videos that captivate your audience and elevate your brand.
Crea video e clip per i social media coinvolgenti in pochi minuti.
Effortlessly create dynamic business videos that boost your online presence and engage potential clients.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il video del profilo aziendale della mia società?
HeyGen offre un potente creatore di video profilo aziendale che utilizza strumenti AI per creare video coinvolgenti e professionali. Con funzionalità come avatar AI, generazione di voiceover e controlli di personalizzazione del marchio, puoi presentare efficacemente l'identità della tua azienda.
Cosa rende unico il creatore di video aziendali di HeyGen?
Il creatore di video aziendali di HeyGen si distingue per la sua vasta libreria di modelli di video e filmati di archivio, consentendo una produzione video rapida e creativa. L'interfaccia trascina e rilascia e i modelli di script rendono semplice creare narrazioni aziendali avvincenti.
HeyGen può aiutare con il branding di video aziendali?
Sì, HeyGen offre un controllo completo del branding, inclusa la personalizzazione del logo e dei colori, per garantire che i tuoi video aziendali siano in linea con l'identità del tuo marchio. Questa funzionalità, combinata con le capacità di montaggio video AI, assicura un prodotto finale raffinato.
Il team di HeyGen supporta la collaborazione sui progetti video?
HeyGen facilita la collaborazione di squadra offrendo spazio di archiviazione su cloud e opzioni di condivisione semplici, permettendo a più membri del team di lavorare a progetti video in modo fluido. Questo garantisce un flusso di lavoro efficiente e una qualità del risultato costante.