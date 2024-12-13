Creatore di Video per Procedure Aziendali: Semplifica la Formazione

Semplifica la documentazione video e i video di formazione senza sforzo utilizzando le avanzate capacità di testo-a-video da copione.

Crea un video di onboarding coinvolgente di 90 secondi progettato per i nuovi assunti, guidandoli attraverso i passaggi iniziali essenziali per entrare in azienda, affrontando domande comuni e presentando il personale chiave. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e professionale, con avatar AI che presentano le informazioni con una voce fuori campo amichevole e informativa generata dalla capacità di generazione vocale di HeyGen, e rinforzata con sottotitoli chiari.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 1 minuto che dimostri una procedura software complessa per il personale interno, concentrandosi sulla semplificazione di ogni passaggio con visuali chiare sullo schermo. Questo video, destinato agli utenti che adottano nuovi strumenti interni, dovrebbe impiegare uno stile visivo nitido e istruttivo con testo-voce preciso dalla narrazione del copione, assicurando che ogni dettaglio sia trasmesso accuratamente attraverso la funzione di sottotitoli di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Tutti i dipendenti devono comprendere la nostra ultima politica di conformità; produci un video aziendale completo di 2 minuti per documentare efficacemente questi aggiornamenti cruciali. Questo video essenziale, rivolto agli ufficiali di conformità e all'intera forza lavoro, dovrebbe mantenere uno stile visivo formale ma coinvolgente, sfruttando i modelli e le scene professionali di HeyGen e presentando avatar AI per trasmettere le informazioni con gravità.
Prompt di Esempio 3
Come possiamo semplificare le operazioni quotidiane del nostro team? Crea un video di comunicazione interna conciso di 60 secondi che evidenzi le migliori pratiche per un compito ricorrente specifico, rendendolo accessibile ai membri del team in cerca di efficienza. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo vivace e illustrativo, incorporando media di stock rilevanti dalla libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen, migliorato da voci fuori campo AI chiare che spiegano ogni passaggio in modo user-friendly.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per Procedure Aziendali

Trasforma senza sforzo le tue procedure aziendali in video di formazione chiari e coinvolgenti e documentazione video per comunicazioni interne senza intoppi.

1
Step 1
Crea la Tua Procedura
Inizia incollando il testo della tua procedura aziendale direttamente nella piattaforma. La nostra potente funzione di creazione testo-a-video genera istantaneamente una bozza iniziale del video, gettando le basi per la tua guida visiva.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI professionali per narrare la tua procedura aziendale. Migliora il coinvolgimento visivo e assicurati che il tuo messaggio venga trasmesso chiaramente.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Migliora il tuo video di procedura con voiceover AI di alta qualità, assicurando una narrazione chiara e coerente. Questo rende i tuoi video di formazione più coinvolgenti per gli spettatori.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Distribuisci il tuo nuovo output del creatore di video aziendali attraverso i tuoi canali di comunicazione interna per informare e educare il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Complesse

Trasforma procedure aziendali intricate e linee guida di conformità in video esplicativi animati facili da comprendere per un apprendimento migliorato.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per le procedure aziendali?

L'interfaccia user-friendly di HeyGen presenta un editor drag-and-drop, rendendo facile creare video coinvolgenti per le procedure aziendali. Puoi combinare senza sforzo la creazione di testo-a-video con avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti.

HeyGen può aggiungere automaticamente sottotitoli ai miei video aziendali?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli, migliorando l'accessibilità e la comprensione per tutti i tuoi video aziendali. Questa capacità tecnica assicura comunicazioni interne chiare e una documentazione video efficace.

Quali strumenti tecnici offre HeyGen per il branding e la personalizzazione?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare facilmente il tuo logo e i colori del marchio in qualsiasi video. Utilizza i nostri modelli video diversificati e la libreria multimediale per creare creazioni video AI visivamente coerenti e professionali.

Come funziona la tecnologia di voiceover AI di HeyGen per i video di formazione?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di voiceover AI per trasformare i tuoi copioni in discorsi dal suono naturale per i video di formazione. Questa capacità di creazione testo-a-video consente una rapida produzione di contenuti di alta qualità, ideale per video di onboarding e librerie di video tutorial.

