Immagina un video di 45 secondi rivolto a Responsabili delle Risorse Umane e Proprietari di Piccole Imprese, che mostra come un `generatore di manuali per dipendenti` semplifichi l'`onboarding`. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con un avatar AI amichevole che guida gli spettatori attraverso il processo, mentre una traccia audio motivante suona in sottofondo. Evidenzia gli avatar AI di HeyGen per offrire una presentazione professionale ma accessibile delle nuove politiche.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 60 secondi per i Team Legali e di Conformità o i Fondatori, dimostrando la velocità e l'accuratezza di un `Generatore di Politiche AI` per raggiungere la `Conformità legale` con `Politiche personalizzate`. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e moderna, utilizzando tagli rapidi e generazione di voiceover autorevoli, enfatizzando l'efficienza della conversione da testo a video con HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi rivolto a Capi Squadra e Coordinatori della Formazione, illustrando quanto sia facile aggiornare e condividere `politiche aziendali` e `documentazione del flusso di lavoro` utilizzando un `generatore di walkthrough delle politiche aziendali`. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo e chiaro, utilizzando le funzionalità di modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente video procedurali coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per il personale IT/Amministrativo (e infine per tutti i dipendenti), concentrandosi sui vantaggi di un `manuale digitale per dipendenti` con un robusto `controllo delle versioni`. Questo video dovrebbe avere un tono professionale e rassicurante, utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità e sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la distribuzione su varie piattaforme, contribuendo infine alla `mitigazione del rischio`.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Walkthrough delle Politiche Aziendali

Trasforma senza sforzo le tue politiche aziendali in walkthrough video coinvolgenti, garantendo una comunicazione chiara e la conformità per il tuo team.

1
Step 1
Crea Contenuto delle Politiche
Inserisci o genera direttamente le tue "politiche aziendali". Le capacità della piattaforma ti permettono di convertire istantaneamente il testo in video a partire da uno script.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando tra una gamma di "avatar AI" per narrare il tuo walkthrough delle politiche in modo professionale e con una voce "potenziata dall'AI".
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Personalizza il tuo walkthrough incorporando "controlli di branding" come il logo e i colori della tua azienda per un aspetto coerente in tutto il video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Walkthrough
Finalizza il tuo video e utilizza il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per generarlo in formati adatti per il tuo "manuale digitale per dipendenti" o altre piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Generazione Rapida di Contenuti sulle Politiche

Genera rapidamente walkthrough video efficaci per nuove o aggiornate politiche aziendali e procedure operative, risparmiando tempo e risorse.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare i nostri walkthrough delle politiche aziendali?

HeyGen trasforma politiche aziendali complesse in walkthrough video coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia di conversione da testo a video, rendendo l'onboarding e la formazione dei dipendenti più efficaci. Questo approccio innovativo semplifica il processo di creazione di un documento visivamente attraente per il tuo manuale digitale per dipendenti.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio per i nostri video del manuale per dipendenti?

Assolutamente! HeyGen ti consente di mantenere la coerenza del marchio nei tuoi video del manuale per dipendenti e in altre guide istruttive attraverso controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati. Puoi creare politiche personalizzate che risuonano con l'identità della tua azienda utilizzando i modelli di HeyGen.

Quali vantaggi offre l'uso di HeyGen per garantire la conformità legale nella comunicazione delle politiche?

HeyGen migliora la conformità legale fornendo una comunicazione chiara e coerente delle politiche attraverso video, riducendo i malintesi e aiutando la mitigazione del rischio. Con funzionalità come la generazione di voiceover e sottotitoli, HeyGen garantisce che la documentazione del flusso di lavoro cruciale sia facilmente compresa da tutti i dipendenti.

HeyGen può migliorare l'esperienza di onboarding per i nuovi assunti riguardo alle politiche aziendali?

Sì, HeyGen migliora significativamente l'onboarding fornendo un modo accessibile e coinvolgente per i nuovi assunti di comprendere le politiche aziendali attraverso presentazioni video potenziate dall'AI. I Responsabili delle Risorse Umane possono facilmente creare manuali digitali completi per i dipendenti, garantendo una gestione efficace delle politiche fin dal primo giorno.

