Generatore di Spiegazioni delle Politiche Aziendali: Semplifica le Comunicazioni HR

Ottimizza le comunicazioni interne per i professionisti delle risorse umane. Trasforma politiche complesse in contenuti coinvolgenti utilizzando la funzione di creazione video da testo di HeyGen.

Sviluppa un video animato di 60 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e ai nuovi assunti, progettato per chiarire una complessa politica aziendale sul lavoro a distanza. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e chiaro, utilizzando grafiche pulite e una voce narrante autorevole ma accessibile, mostrando la capacità di HeyGen di creare video da testo per una creazione di contenuti efficiente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di comunicazione interna di 45 secondi per tutti i dipendenti, spiegando la politica aggiornata di rimborso spese in modo coinvolgente e accessibile. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e moderno, con un tono vivace e avatar AI che aiutano a presentare le informazioni, evidenziando la funzione di avatar AI diversificati di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per manager e team leader, focalizzato su una nuova normativa di conformità che riduce i rischi legali. Lo stile visivo deve essere coerente con le linee guida aziendali, utilizzando modelli pronti all'uso per garantire un rapido dispiegamento e un messaggio coerente, enfatizzando i modelli e le scene di HeyGen per una rapida diffusione delle politiche.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 75 secondi specificamente per i dipendenti nei dipartimenti ad alta conformità, dettagliando un generatore di spiegazioni di politiche aziendali critiche per la privacy dei dati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere serio e altamente informativo, utilizzando grafiche chiare e concise e una voce narrante professionale che sottolinea i punti chiave, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per una pronuncia e un tono accurati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Spiegazioni delle Politiche Aziendali

Trasforma rapidamente politiche aziendali complesse in video animati coinvolgenti e facili da comprendere per comunicazioni interne efficaci e conformità.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli pronti all'uso progettati per la comunicazione delle politiche interne. Questi modelli forniscono una base professionale per il tuo video esplicativo.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Testo di Politica
Basta incollare il testo dettagliato della tua politica nell'editor di script. La piattaforma utilizza la tecnologia di creazione video da testo per creare una narrazione coinvolgente per il tuo video esplicativo.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI Coinvolgenti
Dai vita alla tua politica selezionando da una libreria diversificata di avatar AI. Questi presentatori professionali articoleranno chiaramente il tuo messaggio, rendendo i temi complessi più accessibili.
4
Step 4
Genera il Tuo Video Esplicativo
Rivedi il tuo video esplicativo animato e apporta eventuali aggiustamenti finali. Una volta soddisfatto, genera ed esporta il tuo video di alta qualità, pronto per essere condiviso attraverso i tuoi canali di comunicazione interna.

Chiarisci Politiche Aziendali Complesse

Chiarisci Politiche Aziendali Complesse

Trasforma facilmente politiche aziendali complesse in video AI semplici e digeribili, garantendo una migliore comprensione e conformità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le nostre comunicazioni interne con spiegazioni di politiche?

HeyGen trasforma politiche complesse in contenuti coinvolgenti utilizzando il suo generatore di video AI, rendendo le comunicazioni interne più chiare ed efficaci. La nostra piattaforma semplifica la creazione di video esplicativi animati che risuonano veramente con i dipendenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per la creazione di video di conformità?

HeyGen offre funzionalità robuste per la generazione di video di conformità, inclusi avatar AI e avanzata generazione di voiceover. Puoi facilmente creare video da testo, garantendo accuratezza e coerenza nelle tue spiegazioni di politiche.

Possiamo personalizzare il branding dei nostri video esplicativi delle politiche aziendali?

Assolutamente! HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda in qualsiasi video esplicativo animato. Utilizza i nostri modelli pronti all'uso per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutte le tue comunicazioni interne.

Come supporta HeyGen i professionisti delle risorse umane nella spiegazione di politiche complesse?

HeyGen consente ai professionisti delle risorse umane di articolare chiaramente politiche complesse, riducendo significativamente la confusione e i potenziali rischi legali. Il nostro Generatore di Spiegazioni delle Politiche Interne semplifica il processo, permettendo una consegna efficiente e d'impatto di informazioni cruciali.

