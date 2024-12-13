Creatore di Video di Missione Aziendale per una Narrazione Coinvolgente

Eleva la tua narrazione aziendale con gli avatar AI. Crea video di missione coinvolgenti senza sforzo, dando vita alla storia del tuo brand.

Crea un coinvolgente video di "dichiarazione di missione" di 60 secondi progettato per clienti potenziali e nuovi membri del team, concentrandoti su "narrazione autentica". Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con membri del team diversi che collaborano, accompagnati da musica orchestrale ispiratrice e una voce narrante professionale e rassicurante generata utilizzando la funzione "Voiceover generation" di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un coinvolgente video di "visione" di 45 secondi rivolto a investitori e alla comunità tecnologica, mostrando le nostre future innovazioni. Questo video dovrebbe utilizzare grafiche eleganti e futuristiche e animazioni dinamiche, arricchite da una colonna sonora elettronica moderna. Impiega gli "AI avatars" di HeyGen per articolare gli obiettivi lungimiranti dell'azienda, conferendogli una presentazione all'avanguardia.
Prompt di Esempio 2
Produci un vivace video di "cultura aziendale" di 30 secondi destinato alla promozione sui social media e al morale interno del team, mettendo in evidenza i "video di spotlight sui dipendenti". L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e spontanea, catturando interazioni genuine, accompagnata da una colonna sonora indie-pop vivace. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione professionale e coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un segmento conciso di "explainer video maker" di 90 secondi per introdurre una nuova funzionalità del prodotto ai potenziali clienti B2B, enfatizzando i suoi "video di proposta di valore". Il video richiede grafiche istruttive e chiare e testo sullo schermo, supportato da una narrazione sicura e informativa. Utilizza la capacità di "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire efficacemente un copione dettagliato in una presentazione video raffinata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Missione Aziendale

Crea un video di dichiarazione di missione coinvolgente senza sforzo con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, trasformando la tua narrazione in video aziendali coinvolgenti che risuonano.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il copione della dichiarazione di missione della tua azienda. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di text-to-video from script per dare vita alle tue parole.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo da una libreria diversificata di modelli di video o selezionando un avatar AI per presentare la tua missione con professionalità.
3
Step 3
Applica il Branding
Assicurati che il tuo video sia allineato con la tua identità aziendale utilizzando i nostri controlli di branding per aggiungere il tuo logo, i colori del brand e altri elementi visivi.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di missione visualizzandolo in anteprima e poi esportandolo. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il tuo video a qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Comunicazione Interna e l'Onboarding

Comunica chiaramente la missione e i valori fondamentali della tua azienda ai dipendenti, garantendo allineamento e aumentando l'engagement con messaggi organizzativi essenziali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di dichiarazione di missione coinvolgenti?

Il video maker AI di HeyGen consente alle aziende di creare video di dichiarazione di missione e video di storia del brand di grande impatto. Utilizza i nostri avatar AI e le capacità di text-to-video from script per offrire una narrazione autentica con visuali cinematografiche, trasformando il tuo messaggio in un video di missione aziendale coinvolgente.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la creazione di video online?

HeyGen offre un video maker online completo con diversi modelli di video e un editor drag-and-drop facile da usare per semplificare la creazione di contenuti. Produci facilmente contenuti video animati, video promozionali o campagne di marketing con generazione di voiceover integrata e ricchi asset multimediali.

HeyGen può trasformare i copioni in video dinamici utilizzando avatar AI?

Sì, HeyGen eccelle nella conversione da testo a video da copione, permettendoti di dare vita alla tua scrittura di copioni istantaneamente. Scegli tra una varietà di avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio, rendendolo ideale per il creatore di video esplicativi e contenuti video esplicativi professionali senza editing complesso.

Come supporta HeyGen la coerenza del brand nei video aziendali?

HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video aziendali siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand. Personalizza elementi come loghi e colori all'interno del video maker online per creare video di cultura aziendale coerenti e altri contenuti professionali in modo costante.

