Potenzia il tuo brand con un Generatore di Video di Leadership Aziendale

Crea video di leadership coinvolgenti in pochi minuti utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen per una comunicazione aziendale professionale.

Sviluppa un video di formazione tecnica di 90 secondi per i nuovi dipendenti, concentrandoti sui protocolli di utilizzo del software interno. Questo video professionale, destinato ai nuovi assunti nei dipartimenti tecnici, dovrebbe presentare una voce narrante chiara e autorevole generata utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen, assicurando che ogni passaggio sia facilmente comprensibile. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare le tue istruzioni dettagliate in una guida visiva coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un annuncio aziendale coinvolgente di 60 secondi da un Avatar AI che rappresenta un nuovo capo squadra, rivolgendosi specificamente a tutto il personale aziendale riguardo a un'iniziativa tecnica imminente. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente ma professionale, sfruttando al massimo gli avatar AI di HeyGen e i modelli professionali per trasmettere il messaggio in modo chiaro e conciso.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 1 minuto per i project manager che dimostri una nuova funzionalità all'interno del nostro strumento di gestione dei progetti interni. Destinato a team che necessitano di formazione pratica, questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e passo-passo con i Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione, arricchito da immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Genera un video panoramico di 45 secondi che evidenzi un recente progresso tecnico o aggiornamento del prodotto per stakeholder esterni. Questo pezzo di comunicazione aziendale dinamico e visivamente ricco, destinato a potenziali investitori e clienti, dovrebbe sfruttare il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una presentazione ottimale su varie piattaforme, completato da una generazione di Voiceover professionale per un impatto maggiore.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Leadership Aziendale

Crea senza sforzo video di leadership d'impatto con strumenti guidati dall'AI, modelli professionali e opzioni personalizzabili per trasmettere chiaramente il tuo messaggio.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo messaggio di leadership nell'editor di script. La nostra AI convertirà automaticamente il tuo testo in parole parlate, ponendo le basi per il tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio il tono e il messaggio della tua azienda. Personalizza il suo aspetto per adattarlo al tuo brand e coinvolgere il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Integra senza problemi il logo, i colori e i font della tua azienda utilizzando controlli di branding completi per mantenere un'identità aziendale coerente.
4
Step 4
Genera e Condividi
Genera il tuo video di leadership di alta qualità. Esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su piattaforme come i social media o i canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Trasmetti Messaggi Ispiratori

Crea potenti video di leadership motivazionali per ispirare i team e promuovere una cultura aziendale positiva.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali a partire da testo?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare il tuo script in video coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e generazione di Voiceover naturale, semplificando notevolmente il tuo processo di creazione di video online. Questo potente generatore di video AI consente una comunicazione aziendale e video di formazione efficienti.

Quali controlli di branding offre HeyGen per la comunicazione aziendale?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda nei modelli professionali. Questo assicura che tutti i tuoi video di leadership e di formazione mantengano un'identità di brand coerente e riconoscibile.

HeyGen può supportare la produzione di video multilingue con funzionalità come i sottotitoli?

Sì, HeyGen supporta capacità multilingue, inclusa la generazione automatica di Sottotitoli/caption per migliorare l'accessibilità e la portata. Questo rende HeyGen un generatore di video AI ideale per la comunicazione aziendale globale.

Come può HeyGen aiutare a creare rapidamente video di leadership coinvolgenti?

HeyGen offre un potente generatore di video di leadership aziendale con una libreria di modelli di video di leadership professionali e avatar AI realistici. Questo ti consente di produrre video di alta qualità e coinvolgenti per la comunicazione aziendale con una velocità senza precedenti.

