Creatore di Video Introduttivi Aziendali: Crea Introduzioni Aziendali Coinvolgenti

Sfrutta i nostri ampi template e scene per produrre rapidamente video introduttivi aziendali professionali che catturano il tuo pubblico e costruiscono l'identità del marchio.

536/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un'introduzione aziendale di 45 secondi per accogliere calorosamente i membri della comunità locale e i potenziali clienti in una nuova attività di servizi incentrata sul cliente. L'estetica del video richiede un tono amichevole e professionale, con illuminazione naturale, musica di sottofondo rilassante e una narrazione chiara e umana che racchiude la storia dell'azienda. Gli "AI avatars" di HeyGen offrono un modo unico per presentare questa narrazione con un portavoce virtuale coerente e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di produrre un segmento di video introduttivo di 60 secondi, progettato specificamente per catturare l'immaginazione dei colleghi del settore e degli appassionati di tecnologia mostrando un nuovo prodotto innovativo? Questo pezzo dovrebbe adottare un'estetica visiva high-tech e raffinata, utilizzando scene dinamiche per dimostrare in modo convincente le caratteristiche chiave, il tutto arricchito da effetti sonori nitidi e una voce narrante professionale. Per ottenere questo aspetto raffinato, i creatori possono trarre grande vantaggio dall'ampia "Media library/stock support" di HeyGen, che offre accesso a una vasta gamma di risorse di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video introduttivo conciso di 15 secondi, perfetto per catturare l'attenzione dei follower sui social media e degli acquirenti online con rivelazioni di logo accattivanti per un marchio di e-commerce. Questa animazione vivace richiede colori vivaci, grafiche d'impatto e una traccia musicale allegra, culminando in un forte e memorabile effetto sonoro al momento della rivelazione. La funzione "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen assicura che questo spettacolo visivo appaia impeccabile su tutte le piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Introduttivi Aziendali

Crea video introduttivi aziendali coinvolgenti in soli quattro semplici passaggi. Personalizza i template, aggiungi i tuoi elementi di brand e condividi il tuo video professionale con il mondo.

1
Step 1
Scegli un Template
Inizia selezionando dalla nostra vasta gamma di template progettati professionalmente per le introduzioni aziendali. Ogni template fornisce una base per avviare il tuo processo creativo.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Elementi di Brand
Personalizza la tua introduzione aggiungendo il logo della tua azienda e personalizzando i colori per adattarli all'identità del tuo marchio. Usa la nostra interfaccia intuitiva per un facile posizionamento e regolazioni.
3
Step 3
Applica Visivi e Audio
Arricchisci il tuo video con elementi visivi coinvolgenti dalla nostra vasta libreria multimediale, inclusi filmati stock o i tuoi caricamenti. Integra voiceover o musica di sottofondo per catturare il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo video introduttivo aziendale, esportalo facilmente nella risoluzione e nel rapporto d'aspetto desiderati, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Intros Aziendali Ispirazionali

.

Progetta video introduttivi aziendali motivazionali che ispirano e sollevano il tuo pubblico, favorendo connessioni emotive e lasciando un'impressione duratura.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di un video introduttivo aziendale professionale?

HeyGen ti consente di creare facilmente video introduttivi aziendali di alta qualità utilizzando strumenti AI intuitivi e un editor drag-and-drop facile da usare. La nostra vasta libreria di template ti permette di iniziare rapidamente e personalizzare il tuo video introduttivo, rendendo l'intero processo efficiente e professionale.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per un video introduttivo unico?

HeyGen fornisce strumenti di personalizzazione robusti per garantire che il tuo video introduttivo sia davvero unico e rifletta il tuo marchio. Puoi incorporare rivelazioni di logo accattivanti, animazioni dinamiche e transizioni fluide, oltre ad accedere a una ricca libreria multimediale e controllare elementi di branding come colori e font.

Come assicura HeyGen la qualità professionale nei video introduttivi aziendali?

HeyGen è progettato per produrre video introduttivi aziendali con qualità da studio professionale e alta risoluzione. Sfrutta le nostre avanzate capacità di text-to-video, la generazione di voiceover naturali e una diversificata libreria musicale per creare narrazioni coinvolgenti che catturano l'attenzione e migliorano il tuo storytelling.

HeyGen può creare video introduttivi potenziati dall'AI direttamente da un copione?

Assolutamente. Gli potenti strumenti AI di HeyGen ti permettono di generare un video introduttivo completo direttamente dal tuo copione. Utilizzando avatar AI realistici e convertendo il testo in video, HeyGen trasforma il tuo contenuto scritto in video introduttivi aziendali coinvolgenti con notevole facilità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo