Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

E se potessi sviluppare un coinvolgente "Video sulla Storia" di 45 secondi che esplora un'innovazione cruciale o un punto di svolta nel passato della tua azienda? Pensato per appassionati del settore e clienti esperti di tecnologia, questo video presenterebbe uno stile grafico dinamico e moderno con una colonna sonora vivace. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per narrare la storia, aggiungendo un tocco unico e futuristico al tuo racconto storico.
Produci un autentico video in stile "documentario" di 90 secondi con un fondatore o un dipendente di lunga data che riflette sui primi giorni e sulla crescita dell'azienda. Questo pezzo riflessivo è perfetto per il personale interno e i clienti fedeli, combinando segmenti di interviste sentite con una "slideshow" di fotografie storiche e una colonna sonora calda ed evocativa. Crea il tuo racconto in modo efficiente utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen.
Crea un video vivace di 30 secondi pensato per i "social media", offrendo un rapido riepilogo dei principali successi della tua azienda. Destinato al pubblico generale e ai tuoi follower sui social media, questo video necessita di uno stile visivo veloce e accattivante con musica di sottofondo coinvolgente e colori vivaci. Assicurati una presentazione ottimale su varie piattaforme utilizzando la funzione "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per "Customize Video" per diversi canali.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video sulla Storia Aziendale

Crea senza sforzo video affascinanti sulla storia aziendale che raccontano la tua storia unica e coinvolgono il tuo pubblico con il nostro intuitivo generatore di video AI.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Seleziona tra una varietà di "video templates" professionali o inizia con una tela bianca utilizzando la nostra robusta funzione "Templates & scenes" per iniziare a creare la narrazione della tua azienda.
2
Step 2
Carica i Tuoi Contenuti
Utilizza la nostra completa "media library" per caricare i loghi, le immagini e i video del tuo brand, assicurando che il tuo video sulla storia sia autentico e visivamente ricco con il nostro supporto "Media library/stock support".
3
Step 3
Applica Tocchi Personalizzati
Per "Customize Video", applica controlli di branding unici e seleziona un "AI avatar" per narrare, assicurando che il tuo video sulla storia aziendale rifletta veramente l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Facilmente "Export Video" in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso sui tuoi canali social media e piattaforme interne, mostrando il percorso della tua azienda utilizzando "Aspect-ratio resizing & exports".

Ispira con la Storia del Tuo Brand

Crea video potenti e ispiratori dalla tua eredità aziendale per motivare dipendenti, partner e clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sulla storia aziendale?

Il generatore di video AI di HeyGen semplifica la produzione di video avvincenti sulla storia aziendale. Utilizza i nostri modelli video personalizzabili e l'ampia libreria multimediale per mostrare i tuoi traguardi e la storia del tuo brand con professionalità.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per il racconto del brand?

HeyGen sfrutta avanzati AI Avatars e funzionalità di testo in video, permettendoti di personalizzare facilmente i contenuti video. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop e i controlli di branding assicurano che la narrazione della tua azienda sia presentata esattamente come la immagini, dal concetto all'esportazione.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video di alta qualità in stile documentario o slideshow sulla storia?

Assolutamente, HeyGen fornisce gli strumenti per creare formati professionali di documentari e slideshow per i tuoi video sulla storia. Con funzionalità come animazioni di testo e una ricca libreria multimediale, puoi presentare efficacemente narrazioni complesse e traguardi significativi.

Come supporta HeyGen la condivisione di video sulla storia aziendale su piattaforme come i social media?

HeyGen semplifica il processo di esportazione dei contenuti video in vari rapporti d'aspetto, perfetti per condividere i tuoi video sulla storia aziendale sui social media e altri canali digitali. Assicurati che la tua storia raggiunga un pubblico più ampio con un output di alta qualità.

