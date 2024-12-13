Il Generatore Definitivo di Video sulla Storia Aziendale

Trasforma la storia unica del tuo brand in video di alta qualità con potenti funzionalità di Text-to-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video autentico in stile documentario di 45 secondi, perfetto per gli appassionati di storia e i follower sui social media, raccontando una storia avvincente con una colonna sonora calda ed evocativa e una voce fuori campo chiara e umana, facilmente creato utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video storico AI di 30 secondi progettato per educatori e creatori di contenuti, presentando una presentazione rapida e visivamente accattivante di fotografie storiche con colori vivaci e musica di sottofondo educativa e accattivante, attingendo ampiamente dal supporto della libreria/stock media di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Genera una panoramica di 90 secondi del Company History Video Maker per i team interni e i dipartimenti di marketing, adottando un video vivace con uno stile grafico dinamico e moderno e musica contemporanea e vivace, costruito rapidamente con i Template e le scene personalizzabili di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video sulla Storia Aziendale

Trasforma senza sforzo il percorso e i traguardi della tua azienda in narrazioni video coinvolgenti che informano, coinvolgono e ispirano.

Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando lo script della storia della tua azienda nel generatore. La nostra piattaforma convertirà istantaneamente il tuo testo in scene video.
Step 2
Seleziona un Template
Scegli tra una gamma di template video personalizzabili, inclusi formati documentari professionali e slideshow, per rappresentare visivamente la tua narrazione.
Step 3
Aggiungi Avatar AI
Arricchisci la tua storia aggiungendo avatar AI realistici per narrare i traguardi chiave, portando alla vita la storia della tua azienda.
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera il tuo video rifinito ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, assicurandoti che sia pronto per qualsiasi piattaforma o presentazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Ispiratori sulla Storia del Brand

Sviluppa video di alta qualità e stimolanti che raccontano il percorso e i successi della tua azienda per ispirare dipendenti, partner e futuri clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di un video sulla storia aziendale?

HeyGen funge da generatore di video AI intuitivo, semplificando la produzione di video coinvolgenti sulla storia aziendale. La nostra piattaforma ti consente di creare video autentici in stile documentario in modo efficiente, portando alla vita il patrimonio della tua organizzazione con facilità.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per i video storici?

HeyGen offre template video personalizzabili e potenti controlli di branding per garantire che il tuo video storico rifletta la tua storia unica. Puoi sfruttare la nostra vasta libreria multimediale, aggiungere animazioni di testo dinamiche e incorporare avatar AI per creare presentazioni coinvolgenti e raffinate.

Posso usare uno script per generare un video storico con AI?

Assolutamente, la funzione Text-to-video da script di HeyGen ti consente di trasformare la tua narrazione direttamente in video storici AI coinvolgenti. I nostri avatar AI avanzati possono narrare la tua storia, rendendo facile creare formati documentari e slideshow professionali per una presentazione raffinata.

Come può HeyGen migliorare l'appeal visivo dei miei video storici?

HeyGen migliora l'appeal visivo con avatar AI avanzati e una ricca e vasta libreria multimediale per arricchire i tuoi video storici. Incorpora animazioni di testo dinamiche e vari stili visivi per garantire un output di alta qualità e un'esperienza di visione veramente coinvolgente.

