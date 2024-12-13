creatore di video del manuale aziendale: Crea Formazione HR Coinvolgente

Ottimizza la formazione dei dipendenti e aumenta il coinvolgimento trasformando il testo in video accattivanti con Text-to-video da script.

Sviluppa un video conciso di 1 minuto rivolto ai nuovi assunti in un'azienda tecnologica dinamica, introducendo le politiche aziendali essenziali dal manuale del dipendente. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando avatar AI amichevoli per guidare gli spettatori attraverso i punti chiave di conformità con una voce narrante chiara e accogliente generata dall'AI. Questo video dovrebbe sfruttare efficacemente gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen per rendere le informazioni complesse più comprensibili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di comunicazione interna di 45 secondi per i dipendenti esistenti, dettagliando un nuovo aggiornamento procedurale per ottimizzare i flussi di lavoro. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e diretto, incorporando diagrammi di flusso animati e testo sullo schermo per evidenziare i cambiamenti. Utilizza la funzione Text-to-video di HeyGen da script e sottotitoli per garantire chiarezza e accessibilità a tutti i membri del team.
Prompt di Esempio 2
Crea un modulo di formazione HR dettagliato di 90 secondi per i responsabili delle risorse umane su un aspetto specifico della condotta dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo ma coinvolgente, utilizzando grafica moderna e una voce calma e autorevole. Sfrutta i modelli predefiniti e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per costruire rapidamente un modulo completo all'interno della piattaforma AI generativa.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video panoramico dinamico di 30 secondi per i team leader, riassumendo le sezioni critiche del manuale aziendale per un rapido riferimento e una maggiore produttività. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con immagini d'impatto e una voce narrante AI professionale ed energica. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Step 2: Incolla nella casella di Creazione
Step 3: Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video del Manuale Aziendale

Ottimizza l'onboarding dei dipendenti e la comunicazione interna trasformando il tuo manuale aziendale in documentazione video coinvolgente potenziata dall'AI con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia delineando il contenuto del tuo manuale aziendale in uno script chiaro. Utilizza la capacità "Text-to-video da script" di HeyGen per convertire senza sforzo le tue politiche e linee guida scritte in scene video dinamiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo video di formazione dei dipendenti scegliendo tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo manuale. Questo aggiunge un tocco personalizzato e coinvolgente, dando vita alla tua comunicazione interna.
3
Step 3
Applica il Branding al Tuo Video
Assicurati che il tuo video sia allineato con la cultura aziendale utilizzando "Controlli di branding (logo, colori)" per personalizzare il suo aspetto. Questo rende il tuo video del manuale distintamente tuo per un coinvolgimento efficace dei dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video del Manuale
Finalizza il tuo video coinvolgente del manuale aziendale. Sfrutta il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per preparare il tuo contenuto per varie piattaforme di comunicazione interna, rendendo la condivisione senza sforzo per l'onboarding dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni delle Politiche Complesse

Trasforma i manuali testuali densi in documentazione video chiara e concisa, rendendo le politiche aziendali e le informazioni sulla conformità facilmente comprensibili per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare il nostro manuale aziendale in documentazione video coinvolgente?

HeyGen, come piattaforma AI generativa, ti consente di creare documentazione video accattivante dal contenuto esistente del tuo manuale aziendale. Sfruttando i video AI, puoi ottimizzare i flussi di lavoro per la comunicazione interna, rendendo le informazioni complesse facilmente comprensibili e aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per creare video di formazione dei dipendenti potenziati dall'AI?

HeyGen fornisce funzionalità tecniche robuste come avatar AI avanzati e una precisa funzionalità Text-to-video da script. La nostra piattaforma include la generazione di voiceover AI e sottotitoli automatici per garantire che i tuoi materiali di formazione dei dipendenti siano professionali, accessibili e altamente efficaci per un pubblico diversificato.

HeyGen può migliorare la creazione di materiali per l'onboarding e la formazione dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen migliora significativamente l'onboarding e la creazione di materiali di formazione dei dipendenti consentendo la rapida creazione di contenuti dinamici. Utilizza i nostri modelli predefiniti e le capacità video AI per fornire una formazione HR coerente e di alta qualità che migliora la produttività e il coinvolgimento in tutta la tua organizzazione.

HeyGen supporta la coerenza del marchio per i video di comunicazione interna?

Sì, HeyGen garantisce che i tuoi video di comunicazione interna siano allineati con il tuo marchio attraverso controlli di branding completi. Incorpora facilmente il tuo logo e i tuoi colori, e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare i video a varie piattaforme, mantenendo una cultura aziendale professionale e coerente.

