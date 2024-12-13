Creatore di Video Esplicativi Aziendali: Creazione di Video con AI Semplificata

Crea facilmente video esplicativi professionali con testo nel video da script, senza bisogno di competenze di editing.

Produci un video esplicativo aziendale di 60 secondi, progettato per piccoli imprenditori e marketer, dimostrando come introdurre efficacemente un nuovo servizio. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando grafiche pulite e una colonna sonora di sottofondo aziendale vivace, con una voce narrante generata dall'AI, facilmente creata inserendo un testo nel video da script.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un video esplicativo dinamico di 45 secondi che mostri una nuova app educativa, rivolto a startup e educatori in cerca di contenuti coinvolgenti. Il video dovrebbe presentare elementi animati vivaci e avatar AI amichevoli che spiegano le caratteristiche principali, accompagnati da una traccia di sottofondo leggera e incoraggiante. La capacità degli avatar AI di HeyGen rende questo processo creativo accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 30 secondi che spieghi un concetto complesso in modo semplice, perfetto per utenti non tecnici o individui nuovi alla creazione di video. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista con icone chiare e transizioni fluide, accompagnato da una voce AI calma e informativa. Sfrutta i modelli e le scene estese di HeyGen per avviare la produzione senza alcuna esperienza precedente di editing video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video demo di prodotto convincente di 60 secondi specificamente per product manager e marketer dei social media, evidenziando i benefici unici di uno strumento SaaS B2B. Adotta uno stile visivamente ricco e veloce con tagli rapidi e sovrapposizioni di testo sullo schermo, supportato da una colonna sonora energica e una generazione di voce precisa. Utilizza il supporto completo della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare la narrazione visiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Esplicativi Aziendali

Trasforma le tue idee in video esplicativi coinvolgenti senza sforzo. Crea video animati e alimentati dall'AI di qualità professionale in pochi minuti, senza bisogno di esperienza di editing.

1
Step 1
Crea la Tua Storia
Inizia il tuo progetto scegliendo tra una varietà di modelli di video esplicativi professionali, fornendo una base rapida e facile per la tua narrazione.
2
Step 2
Genera i Tuoi Elementi Visivi
Dai vita al tuo script aggiungendo avatar AI per presentare il tuo messaggio. Seleziona i personaggi che meglio rappresentano il tuo brand e coinvolgi il tuo pubblico.
3
Step 3
Personalizza con Facilità
Raffina ogni dettaglio del tuo video utilizzando il nostro editor drag-and-drop intuitivo. Regola i layout, aggiungi media e assicurati che il tuo video si allinei perfettamente con la tua visione.
4
Step 4
Esporta la Tua Creazione
Finalizza il tuo video esplicativo ed esportalo come video esplicativo professionale. Condividi il tuo contenuto finito su tutte le piattaforme per raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Onboarding dei Dipendenti

.

Sviluppa video di formazione dinamici e video esplicativi per l'onboarding che aumentano l'engagement e migliorano la ritenzione delle conoscenze tra il personale in modo efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video esplicativi?

HeyGen è una piattaforma di creazione video alimentata dall'AI che consente a chiunque di creare video esplicativi professionali con facilità. La nostra interfaccia intuitiva, completa di un editor drag-and-drop e modelli di video esplicativi estesi, elimina la necessità di esperienza complessa di editing video.

Posso generare video animati senza esperienza precedente usando HeyGen?

Assolutamente! La piattaforma intuitiva di HeyGen, con avatar AI e creazione di testo nel video, permette agli utenti di produrre video animati di alta qualità senza sforzo. Basta digitare il tuo script e HeyGen si occupa del resto, inclusa la generazione naturale della voce AI.

Quali tipi di funzionalità avanzate offre HeyGen per video esplicativi professionali?

HeyGen offre funzionalità robuste come avatar AI personalizzabili, un generatore di voce AI con varie voci e una creazione di testo nel video senza soluzione di continuità dal tuo script. Puoi anche sfruttare i controlli di branding e una ricca libreria multimediale per migliorare i tuoi video esplicativi aziendali.

Come può HeyGen aiutare nella creazione di demo di prodotto coinvolgenti e contenuti per i social media?

HeyGen è perfetto per creare demo di prodotto coinvolgenti e contenuti per i social media in modo rapido ed efficiente. Utilizza i nostri versatili modelli di video esplicativi e le potenti capacità AI per produrre video animati accattivanti che comunicano efficacemente il tuo messaggio su varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo