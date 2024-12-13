Creatore di Video sulla Cultura Aziendale: Attrai e Coinvolgi i Migliori Talenti
Crea video dinamici di branding del datore di lavoro con gli avatar AI di HeyGen per mostrare i tuoi valori aziendali unici e ispirare i candidati.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video autentico di 60 secondi per stakeholder interni e dipendenti esistenti, concentrandoti sull'aumento del coinvolgimento dei dipendenti offrendo una prospettiva "giornata tipo". Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e sincero, incorporando testimonianze genuine dei dipendenti filmate in stile documentaristico, completate da un audio chiaro e naturale. Impiega la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire che tutte le voci dei dipendenti siano chiaramente comprese, anche in ambienti di lavoro diversi, illustrando il nostro impegno per l'equilibrio tra lavoro e vita privata.
Produci un video di reclutamento conciso di 30 secondi specificamente per le piattaforme social, rivolto ai potenziali candidati, che metta in evidenza la nostra cultura aziendale innovativa e aiuti ad attrarre talenti. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, con diversi "avatar AI" che spiegano i benefici chiave e il nostro ambiente di lavoro unico. Sfrutta la capacità degli "avatar AI" di HeyGen per una generazione di personaggi senza soluzione di continuità e per dare vita ai dialoghi scritti, rendendo il video di branding del datore di lavoro impattante.
Progetta un video informativo ma coinvolgente di 50 secondi per le comunicazioni interne, rivolto a tutti i dipendenti, per celebrare una nuova iniziativa aziendale e rafforzare la nostra visione condivisa. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e professionale, utilizzando filmati di stock di alta qualità per illustrare i concetti chiave, accompagnati da una voce narrante sicura e chiara. Implementa il "Media library/stock support" di HeyGen per selezionare i visual pertinenti che si allineano ai nostri obiettivi per creare video sulla cultura aziendale, favorendo una connessione più forte alla nostra missione collettiva.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Amplifica il Branding del Datore di Lavoro sui Social Media.
Crea rapidamente clip video coinvolgenti e condivisibili per mostrare la tua cultura aziendale e attrarre i migliori talenti su tutte le piattaforme.
Migliora il Coinvolgimento dei Dipendenti e le Comunicazioni Interne.
Sviluppa video dinamici per l'onboarding, annunci interni e per rafforzare i valori aziendali per favorire una cultura connessa.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video sulla cultura aziendale?
HeyGen agisce come il tuo principale generatore di video AI, permettendoti di creare video sulla cultura aziendale che risuonano davvero. Utilizza template progettati professionalmente e avatar AI per mostrare i tuoi valori aziendali e aumentare efficacemente il coinvolgimento dei dipendenti.
HeyGen offre template progettati professionalmente per il branding del datore di lavoro?
Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di template progettati professionalmente specificamente creati per video di branding del datore di lavoro impattanti. Questi template personalizzabili ti aiutano ad attrarre i migliori talenti e a mettere in evidenza la tua cultura lavorativa unica durante i processi di reclutamento.
Qual è il ruolo degli avatar AI nella creazione di contenuti di reclutamento coinvolgenti?
Gli avatar AI di HeyGen sono cruciali per creare contenuti di reclutamento dinamici e coinvolgenti, permettendoti di 'saltare il copione' e consegnare messaggi personalizzati. Aiutano a umanizzare il tuo brand come datore di lavoro, rendendo i tuoi video più attraenti per i candidati e aiutandoti a attrarre talenti.
HeyGen può aiutare a semplificare la creazione di video di comunicazione interna diversificati?
Assolutamente, HeyGen è un creatore di video aziendali intuitivo che semplifica l'intero processo di creazione di video per le comunicazioni interne. La nostra piattaforma favorisce la collaborazione e ti permette di produrre rapidamente contenuti coerenti e di alta qualità per tutto, dagli aggiornamenti aziendali alle iniziative di fidelizzazione dei dipendenti.