Generatore di Video sulla Cultura Aziendale per Coinvolgere i Team

Crea rapidamente video di formazione e onboarding professionali utilizzando potenti strumenti di testo-a-video da script.

Sviluppa un video aziendale di 45 secondi vivace, rivolto a nuovi assunti e potenziali dipendenti, che mostri i successi e le celebrazioni del team. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con tagli rapidi delle attività del team, accompagnati da musica di sottofondo energica e motivante e una narrazione chiara ed entusiasta. Utilizza l'ampia gamma di "Template e scene" di HeyGen per assemblare rapidamente questo contenuto coinvolgente, rendendolo perfetto per le tue esigenze di generatore di video sulla cultura aziendale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 60 secondi 'un giorno nella vita', progettato per i cercatori di lavoro e il morale del team interno, con dipendenti che condividono le loro esperienze autentiche. L'estetica visiva dovrebbe essere calda e invitante, utilizzando segmenti in stile intervista con illuminazione naturale e un tono audio conversazionale, supportato sottilmente da musica strumentale. Sfrutta gli avanzati "Avatar AI" di HeyGen per fornire testimonianze coerenti e personalizzate da vari membri del team, dimostrando il tuo approccio innovativo come generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 30 secondi che articoli i valori fondamentali dell'azienda, rivolto a stakeholder esterni e clienti, rinforzandoli anche per i dipendenti. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e cinematografico, impiegando grafiche raffinate e immagini d'impatto, completate da musica strumentale forte e una voce narrante articolata. Sfrutta la precisa funzione di "Generazione di voiceover" di HeyGen per garantire un messaggio audio coerente e professionale in tutto il copione, elevando la tua capacità di creare video che risuonano.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video dinamico di 50 secondi che evidenzi i vantaggi unici dell'ufficio e l'ambiente di lavoro vivace, destinato a candidati potenziali e piattaforme social. L'esecuzione visiva dovrebbe essere giocosa e veloce, con movimenti di camera dinamici e musica pop contemporanea, con testo coinvolgente sullo schermo. Implementa i "Sottotitoli/caption" automatici di HeyGen per garantire un'ampia accessibilità e coinvolgimento, specialmente per la visione senza audio su varie piattaforme social, dimostrando la tua abilità come generatore di video sulla cultura aziendale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video sulla Cultura Aziendale

Crea video coinvolgenti sulla cultura aziendale senza sforzo con l'AI, mostrando i tuoi valori e attirando talenti. Condividi la tua storia su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona dalla libreria di template video professionali per avviare il tuo video sulla cultura aziendale, fornendo una solida base per il tuo messaggio.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video selezionando un avatar AI per rappresentare il tuo team e trasmettere la personalità unica della tua azienda.
3
Step 3
Genera Audio Coinvolgente
Utilizza la nostra avanzata funzione di generazione di voiceover per aggiungere una narrazione dal suono naturale che si adatta perfettamente al tuo contenuto visivo.
4
Step 4
Esporta e Condividi Ampiamente
Esporta facilmente il tuo video finale sulla cultura aziendale in formati ottimizzati per varie piattaforme social, pronto per ispirare e informare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Ispiratori sulla Cultura

.

Crea video ispiratori e motivanti per rinforzare i valori aziendali e motivare i membri del tuo team.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video coinvolgenti sulla cultura aziendale?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di alta qualità sulla cultura aziendale utilizzando una vasta gamma di template video professionali. La sua piattaforma intuitiva permette una produzione rapida, rendendo la creazione di video accessibile a tutti.

Posso generare avatar AI realistici e voiceover per i miei video con HeyGen?

Assolutamente! Le avanzate funzionalità AI di HeyGen ti permettono di dare vita al tuo script con avatar AI realistici e generazione di voiceover dal suono naturale, semplificando la tua produzione di testo-a-video.

Quali controlli di branding offre HeyGen per personalizzare i miei video?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare i tuoi asset di marca come loghi e palette di colori specifiche nei tuoi video. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità visiva della tua azienda.

Come può HeyGen aiutarmi a creare contenuti versatili per diverse piattaforme social?

HeyGen offre strumenti flessibili, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni in formato MP4, per aiutarti a creare video ottimizzati per varie piattaforme social. Puoi produrre contenuti diversificati in modo efficiente per raggiungere il tuo pubblico ovunque si trovi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo