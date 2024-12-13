Diventa il Creatore di Cultura Aziendale di cui il Tuo Team Ha Bisogno

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e chiarisci i valori fondamentali creando video culturali coinvolgenti con la funzione Testo-a-video.

Crea un video vivace di 60 secondi rivolto a responsabili delle risorse umane e fondatori, mostrando come promuovere un forte coinvolgimento dei dipendenti e costruire solide culture aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con avatar AI diversi e sorridenti che interagiscono in un ambiente d'ufficio dinamico, accompagnati da una colonna sonora allegra e ispiratrice. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per dare vita ai valori fondamentali della tua azienda, rendendo il messaggio immediatamente riconoscibile e memorabile per il tuo pubblico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video convincente di 45 secondi destinato ai team leader e ai dirigenti C-suite, illustrando il ruolo cruciale della leadership nel definire e vivere i valori fondamentali all'interno di un'organizzazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e chiaro, impiegando grafiche aziendali eleganti e una voce narrante sicura e articolata. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente il tuo messaggio strategico in una presentazione raffinata e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi rivolto a project manager e capi dipartimento, evidenziando come coltivare una cultura del lavoro che favorisca l'innovazione e la collaborazione. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica con tagli rapidi e animazioni coinvolgenti, accompagnata da una colonna sonora moderna ed entusiasmante. Sperimenta con i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video visivamente sorprendente e informativo che risuoni con i tuoi leader di squadra.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video caldo e accogliente di 50 secondi per tutti i dipendenti e i team delle risorse umane, esplorando l'importanza della sicurezza psicologica e promuovendo una vera cultura di appartenenza. Lo stile visivo dovrebbe essere morbido, inclusivo e incentrato sull'umano, con scatti spontanei di interazioni positive, accompagnati da una musica di sottofondo dolce e rassicurante. Assicurati la massima accessibilità e comprensione utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, permettendo a ogni membro del team di assorbire questo messaggio vitale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Cultura Aziendale

Crea video coinvolgenti per articolare i valori fondamentali della tua azienda, promuovere il coinvolgimento dei dipendenti e rafforzare una cultura del lavoro positiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Culturale
Inizia creando uno script accattivante che delinei i valori fondamentali e la visione della tua azienda. La nostra piattaforma converte il tuo testo in dialogo parlato, rendendo il tuo messaggio chiaro e d'impatto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Narratore Visivo
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Scegli un avatar professionale che meglio incarna l'etica della tua azienda per migliorare la connessione e la relazionabilità.
3
Step 3
Applica Branding e Media
Applica il branding unico della tua azienda con loghi e colori personalizzati. Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti utilizzando la nostra libreria multimediale per riflettere veramente la tua cultura aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Messaggio
Esporta il tuo video culturale in vari formati per diverse piattaforme. Condividilo ampiamente per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti e coltivare una forte cultura di appartenenza in tutta la tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coltiva Comunicazioni Aziendali Ispiratrici

.

Produci video motivazionali per condividere messaggi di leadership, celebrare i successi del team e rafforzare una cultura del lavoro positiva e orientata ai valori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le nostre iniziative di cultura aziendale?

HeyGen consente alle organizzazioni di comunicare e rafforzare efficacemente la loro cultura aziendale attraverso contenuti video coinvolgenti. Utilizzando avatar AI realistici e tecnologia di testo-a-video, puoi creare messaggi accattivanti che risuonano, promuovendo un maggiore coinvolgimento dei dipendenti e un senso di scopo condiviso. Questo aiuta significativamente a costruire culture aziendali forti in modo più efficiente.

Quali strumenti specifici offre HeyGen per comunicare i valori fondamentali?

HeyGen offre potenti funzionalità come avatar AI personalizzabili e generazione di testo-a-video senza soluzione di continuità per articolare i tuoi valori fondamentali in tutta l'organizzazione. Puoi produrre rapidamente video brandizzati che esemplificano la tua cultura aziendale unica, garantendo chiarezza e comprensione coerente tra tutti i dipendenti. Utilizza modelli e scene per semplificare la creazione di contenuti.

HeyGen supporta la creazione di contenuti per un ambiente di lavoro positivo e sicurezza psicologica?

Assolutamente. HeyGen facilita la produzione di video sensibili e d'impatto per promuovere un ambiente di lavoro positivo e la sicurezza psicologica. Con avatar AI e generazione di voiceover, puoi fornire moduli educativi o messaggi sinceri che costruiscono fiducia e promuovono una cultura di appartenenza robusta per tutti i membri del team.

Come aiuta HeyGen ad attrarre i migliori talenti attraverso i messaggi culturali?

HeyGen consente alle aziende di mostrare la loro autentica cultura del lavoro ai potenziali assunti, aiutando significativamente ad attrarre i migliori talenti. Sviluppa video di reclutamento di alta qualità utilizzando avatar AI e i tuoi controlli di branding per evidenziare i tuoi valori e la soddisfazione dei dipendenti, facendo una potente prima impressione sui futuri membri del team.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo