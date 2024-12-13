Creatore di Video per Annunci Aziendali: Veloce e Professionale

Crea rapidamente video professionali per annunci aziendali. Utilizza avatar AI avanzati per trasmettere il tuo messaggio con un tocco umano coinvolgente.

Crea un video di lancio prodotto di 30 secondi ad alta energia utilizzando un creatore di video per annunci aziendali per entusiasmare i clienti esistenti e i potenziali clienti riguardo alla nostra ultima innovazione. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e futuristico, con grafiche dinamiche e tagli rapidi, accompagnato da una voce fuori campo vivace e sicura. Sfrutta i modelli personalizzabili di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione visiva coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di annuncio di 45 secondi coinvolgente rivolto ai dipendenti interni e ai potenziali candidati, mostrando la nostra vivace cultura aziendale e i recenti successi del team. Questa creazione video dovrebbe includere testimonianze autentiche dei dipendenti e filmati dietro le quinte, accompagnati da una voce fuori campo amichevole e invitante. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione chiara e coerente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video celebrativo di 60 secondi per il pubblico generale e gli stakeholder, evidenziando un traguardo o un successo significativo dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere ispiratore e grandioso, incorporando video di stock di alta qualità e musica di sottofondo edificante, mentre un narratore professionista trasmette i messaggi chiave. Massimizza l'impatto integrando immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video informativo conciso di 30 secondi che spiega la nostra dichiarazione di missione principale ai nuovi assunti e agli investitori, utilizzando un approccio sofisticato di testo a video. I visual dovrebbero essere puliti, professionali e in linea con il brand, con animazioni sottili che rafforzano i messaggi chiave, consegnati da un avatar AI calmo e autorevole. Questo assicura la coerenza del brand utilizzando gli avatar AI di HeyGen per una presentazione professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Annunci Aziendali

Crea rapidamente video professionali per annunci aziendali con strumenti potenziati dall'AI, dal testo a visual straordinari, per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di annuncio o digitando il tuo messaggio. Utilizza la capacità di testo a video di HeyGen per generare automaticamente le scene iniziali.
2
Step 2
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di modelli personalizzabili progettati per annunci aziendali per impostare rapidamente il tono visivo del tuo video.
3
Step 3
Migliora con la Voce
Genera voiceover professionali per il tuo messaggio utilizzando il nostro AI avanzato. Puoi anche integrare immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale o aggiungere un avatar AI.
4
Step 4
Brand e Esporta
Applica i controlli di branding della tua azienda con loghi e colori personalizzati. Genera automaticamente i sottotitoli, quindi esporta senza sforzo il tuo video di alta qualità per la condivisione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Traguardi e Successi

Condividi efficacemente traguardi aziendali, lanci di prodotti e successi attraverso video di annunci dinamici potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo creativo per realizzare un video di annuncio?

HeyGen potenzia la creazione di video creativi convertendo il tuo script in un video dinamico con avatar AI e voiceover. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli personalizzabili rendono semplice progettare video di annuncio coinvolgenti, anche per idee complesse. Questo semplifica l'intero flusso di lavoro di creazione video.

L'agente video AI di HeyGen può aiutare a creare video di annunci aziendali diversificati?

Assolutamente. L'avanzato agente video AI di HeyGen consente la creazione di video di annunci aziendali altamente diversificati, adattando vari stili e messaggi. Puoi sfruttare una vasta gamma di funzionalità AI, tra cui le capacità di testo a video e diversi avatar AI, per adattarsi perfettamente alle esigenze di comunicazione del tuo brand.

Quali controlli di branding sono disponibili per personalizzare un video di annuncio con HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che il tuo video di annuncio si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente integrare il logo della tua azienda, colori personalizzati e font specifici, oltre a utilizzare una ricca libreria multimediale con video di stock, tutto all'interno di un editor video online professionale.

Quanto velocemente posso generare un video di annuncio professionale utilizzando la piattaforma online di HeyGen?

La piattaforma online efficiente di HeyGen consente una rapida generazione di video di annuncio professionali. Inserendo semplicemente il tuo script, l'AI di HeyGen lo elabora rapidamente in un video, completo di sottotitoli generati automaticamente e voiceover di alta qualità, accelerando notevolmente la tua timeline di creazione video.

