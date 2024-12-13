Creatore di Annunci Aziendali: Progetta il Tuo Messaggio

Crea annunci aziendali straordinari con facilità, sfruttando i potenti controlli di branding di HeyGen per una perfetta coerenza visiva.

Crea un video accattivante di 30 secondi che mostri l'entusiasmo per il lancio di un nuovo prodotto, rivolto a team di marketing e responsabili di prodotto. Utilizza immagini luminose e moderne con animazioni dinamiche e un sottofondo musicale energico, dimostrando come i "Templates & scenes" di HeyGen semplifichino la creazione di annunci professionali per "Lanci di Prodotti" a partire da layout predefiniti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video invitante di 45 secondi per i dipartimenti HR e i team leader per presentare i nuovi assunti, enfatizzando un tono caldo e accogliente. Presenta "avatar AI" amichevoli che trasmettono il messaggio, accompagnati da musica di sottofondo morbida e positiva e grafiche pulite che evidenziano la facilità di realizzare video personalizzati per l'annuncio di "nuovi dipendenti", aiutando a "progettare annunci" che favoriscano la connessione del team.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di annuncio aziendale di 60 secondi rivolto ai team di comunicazione interna e agli organizzatori di eventi, dettagliando un prossimo evento aziendale o un aggiornamento significativo. Questo video dovrebbe possedere uno stile visivo professionale e coinvolgente, con testo chiaro sullo schermo e una voce narrante sicura generata utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen, illustrando la potenza di un moderno "creatore di annunci aziendali" per comunicazioni complete di "annunci di eventi".
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale conciso di 30 secondi per piccoli imprenditori e generalisti del marketing, evidenziando la flessibilità dei "modelli personalizzabili" per qualsiasi comunicazione aziendale. Impiega un'estetica visiva elegante e facile da usare che dimostri vari elementi di design, supportata dall'ampia "Media library/stock support" di HeyGen per "risorse creative", permettendo agli utenti di personalizzare facilmente i loro annunci con immagini d'impatto e una traccia strumentale positiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Annunci Aziendali

Crea annunci aziendali professionali con facilità. I nostri strumenti intuitivi e modelli personalizzabili ti permettono di progettare, personalizzare e condividere messaggi d'impatto rapidamente.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia selezionando da una ricca libreria di modelli di annunci, fornendo una base professionale e raffinata per il tuo messaggio.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Design
Personalizza il tuo annuncio utilizzando il nostro editor intuitivo, permettendoti di adattare gli elementi di design e integrare il tuo branding unico per una perfetta aderenza.
3
Step 3
Affina con Strumenti Alimentati da AI
Migliora il tuo messaggio sfruttando il nostro strumento alimentato da AI per affinare il testo, generare idee e garantire che il tuo contenuto sia chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Condividi il Tuo Annuncio
Pubblica, stampa e condividi facilmente il tuo annuncio finale su vari canali per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Interne e la Formazione

.

Migliora il coinvolgimento per annunci aziendali interni, aggiornamenti HR e formazione con video dinamici alimentati da AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video aziendali coinvolgenti?

HeyGen funge da avanzato creatore di annunci aziendali alimentato da AI, permettendo agli utenti di progettare annunci con un tocco professionale senza sforzo. La nostra piattaforma utilizza modelli personalizzabili e funzionalità AI intelligenti per generare comunicazioni video accattivanti in modo rapido ed efficiente.

Quali opzioni creative e funzionalità di personalizzazione sono disponibili in HeyGen per gli annunci?

HeyGen offre ampie risorse creative, una ricca libreria di design e modelli completamente personalizzabili per rendere ogni annuncio unico. Gli utenti possono personalizzare i design con font e colori specifici, garantendo un annuncio veramente personalizzato che si adatta perfettamente all'identità del loro marchio.

HeyGen può essere utilizzato per creare vari tipi di annunci video aziendali?

Sì, HeyGen è un versatile creatore di annunci aziendali adatto a una vasta gamma di esigenze aziendali, dai lanci di prodotti significativi e annunci di eventi all'accoglienza di nuovi dipendenti. Semplifica la creazione di un annuncio per qualsiasi comunicazione interna o esterna, fornendo risultati professionali.

Quali sono i principali modi per distribuire gli annunci generati con HeyGen?

Una volta finalizzato il tuo annuncio video, HeyGen offre opzioni flessibili per la condivisione e l'esportazione. Puoi facilmente condividere il tuo video generato professionalmente online su varie piattaforme digitali o scaricarlo per presentazioni e distribuzione più ampia.

