Creatore di Video Pubblicitari Aziendali: Crea Annunci Velocemente con AI

Crea annunci aziendali accattivanti in pochi minuti utilizzando i nostri strumenti potenziati dall'AI, trasformando i tuoi script in visual dinamici.

Crea un video di 60 secondi, luminoso e informativo per piccoli imprenditori e professionisti del marketing, dimostrando come HeyGen semplifica il diventare un "creatore di video pubblicitari aziendali". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un tono audio incoraggiante e amichevole, mostrando la facilità di utilizzo dei "Modelli & scene" pronti all'uso e l'editor intuitivo drag-and-drop per produrre rapidamente annunci video accattivanti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi rivolto ad agenzie di marketing digitale e direttori creativi, illustrando la potenza di HeyGen come "creatore di video pubblicitari AI". L'estetica visiva dovrebbe essere all'avanguardia e ricca di dettagli visivi, accompagnata da musica di sottofondo energica e moderna. Presenta l'integrazione senza soluzione di continuità degli "avatar AI" e dimostra la superiore "Generazione di voiceover" per produrre annunci personalizzati ad alto impatto senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video veloce di 1 minuto per manager e specialisti di e-commerce e social media, concentrandoti sull'efficienza di come "creare annunci video" per varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e ottimizzato per un consumo rapido, accompagnato da musica elettronica contemporanea. Evidenzia il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen e i "Sottotitoli/caption" automatici per creare "annunci sui social media" che risuonano su tutti i canali.
Prompt di Esempio 3
Crea un video sofisticato di 2 minuti rivolto a team di comunicazione aziendale e brand manager, enfatizzando come HeyGen potenzia la creazione di "annunci video" raffinati che mantengono la coerenza del marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole ed elegante, completato da musica strumentale motivazionale. Mostra la funzione "Testo a video da script" per un messaggio coerente e l'ampio "Supporto libreria multimediale/stock" per migliorare la narrazione visiva.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Pubblicitari Aziendali

Crea annunci video accattivanti per la tua azienda con il nostro intuitivo creatore di video pubblicitari AI, progettato per velocità e impatto su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona un modello video professionale o inizia con uno script per definire il messaggio principale del tuo annuncio. La nostra piattaforma rende facile avviare il tuo processo creativo per un annuncio potente.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Elementi Visivi e il Tuo Marchio
Incorpora i tuoi asset multimediali, personalizza il testo e aggiungi facilmente un avatar AI professionale per presentare il tuo messaggio. Affina gli elementi per adattarli all'identità unica del tuo marchio.
3
Step 3
Crea e Migliora con l'AI
Sfrutta gli strumenti potenziati dall'AI per generare voiceover, aggiungere didascalie dinamiche e perfezionare il flusso del tuo annuncio. Le nostre funzionalità intelligenti assicurano che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente per gli annunci sui social media.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo annuncio con la modifica con un solo clic ed esportalo nei rapporti d'aspetto ottimali per varie piattaforme. Pubblica il tuo annuncio video di alta qualità per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Testimonial dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti video AI, costruendo fiducia e credibilità per la pubblicità del tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo tecnico di creazione di annunci video?

HeyGen semplifica il processo tecnico di creazione di annunci video con il suo editor intuitivo drag-and-drop e strumenti potenziati dall'AI. Puoi assemblare scene in modo efficiente, integrare media e applicare il branding con funzionalità di modifica con un solo clic, rendendo la creazione di annunci video professionali accessibile a tutti.

HeyGen può aiutarmi a creare rapidamente annunci sui social media di alta qualità?

Sì, HeyGen è specificamente progettato per aiutarti a creare annunci video per piattaforme di social media con velocità e qualità. Sfrutta una vasta gamma di modelli video, avatar AI realistici e robuste capacità di generazione di script per produrre contenuti coinvolgenti senza sforzo.

Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per generare annunci video?

HeyGen fornisce strumenti avanzati potenziati dall'AI per semplificare la creazione di annunci video, inclusi avatar AI realistici e una potente generazione di script. La nostra piattaforma consente anche una conversione senza soluzione di continuità da testo a video e una generazione di voiceover professionale, trasformando le tue idee in contenuti visivi accattivanti.

Come posso garantire che l'identità del mio marchio sia coerente in tutti gli annunci video creati con HeyGen?

HeyGen garantisce un'identità di marca coerente in tutti i tuoi progetti di creatore di video pubblicitari aziendali attraverso controlli di branding automatici completi. Puoi facilmente applicare il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri personalizzati per mantenere un aspetto professionale e coerente per ogni annuncio video che crei.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo