Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina un video di 90 secondi progettato per i community manager, mettendo in evidenza diverse storie video generate dagli utenti della loro comunità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente e autentico, presentando vari avatar AI per rappresentare le voci della comunità, promuovendo un senso di identità e appartenenza condivisa.
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto ai team di marketing, che funge da creatore di video per i social media, mostrando rapidamente una nuova funzionalità del prodotto. Lo stile visivo deve essere moderno e accattivante con musica di sottofondo energica, utilizzando i Template e le scene di HeyGen per adattare rapidamente i contenuti a varie piattaforme.
Produci un video esplicativo completo di 2 minuti su misura per educatori e formatori, dettagliando un concetto tecnico complesso. Lo stile visivo deve essere professionale e chiaro, supportato da una voce fuori campo AI calma e autorevole, dimostrando la potenza della generazione di Voiceover per istruzioni dettagliate.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Coinvolgenti per la Comunità.
Produci rapidamente video accattivanti per i social media per aumentare l'interazione e la portata della comunità.
Ispira la Tua Comunità.
Crea video motivazionali di impatto per promuovere un'atmosfera positiva e ispirare i membri della comunità.
Domande Frequenti
Come utilizza HeyGen l'AI per semplificare la creazione di video?
HeyGen sfrutta l'AI avanzata come generatore di video AI, trasformando script in video professionali con avatar AI realistici e voiceover AI dal suono umano. Questo semplifica notevolmente il processo di produzione, permettendoti di creare contenuti video autentici in modo efficiente.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?
HeyGen offre strumenti di editing video robusti, tra cui un editor drag-and-drop facile da usare e template personalizzabili. Puoi personalizzare i tuoi video con controlli di branding e integrare contenuti da una libreria di media stock completa per ottenere l'aspetto desiderato.
Posso utilizzare avatar AI specifici e voiceover nei miei video HeyGen?
Sì, HeyGen fornisce una selezione diversificata di avatar AI realistici e offre voiceover AI avanzati dal suono umano. Queste capacità ti permettono di adattare la presentazione del tuo video per corrispondere perfettamente al tuo messaggio e al tuo pubblico.
Quanto velocemente può HeyGen generare un video pronto all'uso?
Il generatore di video AI di HeyGen è progettato per velocità ed efficienza. Utilizzando i suoi template intuitivi e la funzionalità testo-a-video da script, puoi creare video di alta qualità per vari scopi, come video esplicativi o promozionali, in un tempo significativamente ridotto.