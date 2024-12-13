Generatore di Video di Supporto alla Comunità: Crea Video di Formazione Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in video di formazione per la comunità coinvolgenti istantaneamente con la potente funzione di testo-a-video.

422/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 60 secondi rivolto ai membri esistenti della comunità, offrendo un breve riepilogo delle linee guida e delle migliori pratiche della comunità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e incorporare testo facile da leggere sullo schermo insieme a filmati di repertorio pertinenti, accompagnato da una voce narrante AI calma e autorevole e musica di sottofondo sottile. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente i tuoi script dettagliati in un output video AI raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video ispiratore di 30 secondi per i social media che mostri storie di successo all'interno di una vivace comunità online, rivolto a potenziali membri e utenti attuali in cerca di motivazione. Questo video dinamico dovrebbe presentare tagli rapidi di interazioni e successi positivi dei membri con un'atmosfera celebrativa, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per evidenziare i messaggi chiave su musica energica e motivazionale e frammenti sonori d'impatto, migliorando la creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 20 secondi per annunciare un prossimo evento della comunità, specificamente per tutti i membri della comunità e i potenziali partecipanti. L'estetica visiva deve essere luminosa, entusiasmante e visivamente attraente con colori vivaci e grafiche dell'evento, presentando una voce narrante AI entusiasta e invitante su musica di sottofondo festosa. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo video di marketing accattivante, assicurandoti che catturi immediatamente l'attenzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Supporto alla Comunità

Crea senza sforzo contenuti video coinvolgenti per il supporto alla comunità, l'onboarding e la formazione, migliorando la comprensione e la connessione con risultati di livello professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando il messaggio perfetto per la tua comunità. Basta inserire il tuo testo e la piattaforma utilizzerà le sue capacità di testo-a-video per preparare il tuo contenuto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Questi presentatori digitali realistici consegneranno i tuoi messaggi di supporto con chiarezza e professionalità.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Utilizza modelli e scene pronti all'uso per assemblare rapidamente il tuo video. Personalizza gli elementi per adattarli perfettamente all'estetica e al messaggio del tuo brand.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Una volta completato il tuo video, generarlo nel formato desiderato. Esporta facilmente il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, pronto per la condivisione immediata con la tua comunità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Comunicazione della Comunità

.

Crea rapidamente aggiornamenti video coinvolgenti, annunci e FAQ per mantenere la tua comunità informata e connessa senza un editing estensivo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video coinvolgenti per la creazione di contenuti del mio brand?

HeyGen ti consente di produrre video coinvolgenti con facilità, offrendo una vasta gamma di modelli e avatar AI realistici. Questo semplifica il tuo processo di creazione video, rendendo la creazione di contenuti professionali accessibile per il marketing e i social media.

Che tipo di avatar AI posso utilizzare con HeyGen per i miei progetti creativi?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici, inclusi volti parlanti, che possono essere animati direttamente dai tuoi script. Questa funzione è perfetta per creare contenuti video dinamici e personalizzati utilizzando il generatore di testo-a-video di HeyGen.

Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro di creazione video per i social media?

HeyGen semplifica la creazione di video per i social media attraverso modelli intuitivi e il suo potente generatore di video AI. Puoi trasformare rapidamente i suggerimenti di testo in contenuti video professionali, risparmiando tempo e risorse per una creazione di contenuti efficace.

HeyGen può trasformare i miei script di testo in contenuti video professionali senza sforzo?

Assolutamente, HeyGen è un avanzato generatore di testo-a-video che trasforma senza soluzione di continuità i tuoi script scritti in contenuti video coinvolgenti. Questa capacità è ideale per una creazione di contenuti efficiente e per produrre vari video coinvolgenti con il minimo sforzo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo