Generatore di Video di Supporto alla Comunità: Crea Video di Formazione Coinvolgenti
Trasforma i tuoi script in video di formazione per la comunità coinvolgenti istantaneamente con la potente funzione di testo-a-video.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo di 60 secondi rivolto ai membri esistenti della comunità, offrendo un breve riepilogo delle linee guida e delle migliori pratiche della comunità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, professionale e incorporare testo facile da leggere sullo schermo insieme a filmati di repertorio pertinenti, accompagnato da una voce narrante AI calma e autorevole e musica di sottofondo sottile. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare efficacemente i tuoi script dettagliati in un output video AI raffinato.
Produci un video ispiratore di 30 secondi per i social media che mostri storie di successo all'interno di una vivace comunità online, rivolto a potenziali membri e utenti attuali in cerca di motivazione. Questo video dinamico dovrebbe presentare tagli rapidi di interazioni e successi positivi dei membri con un'atmosfera celebrativa, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per evidenziare i messaggi chiave su musica energica e motivazionale e frammenti sonori d'impatto, migliorando la creazione di contenuti.
Progetta un video promozionale di 20 secondi per annunciare un prossimo evento della comunità, specificamente per tutti i membri della comunità e i potenziali partecipanti. L'estetica visiva deve essere luminosa, entusiasmante e visivamente attraente con colori vivaci e grafiche dell'evento, presentando una voce narrante AI entusiasta e invitante su musica di sottofondo festosa. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente questo video di marketing accattivante, assicurandoti che catturi immediatamente l'attenzione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Accelera la Formazione e l'Onboarding della Comunità.
Sviluppa rapidamente moduli di formazione diversificati e contenuti di onboarding, assicurando che i nuovi membri si integrino rapidamente e comprendano le linee guida della comunità.
Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento della Comunità.
Produci video di formazione dinamici e interattivi che aumentano significativamente il coinvolgimento dei membri e la ritenzione delle conoscenze all'interno della tua comunità.
