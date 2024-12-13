Creatore di Video Promozionali per la Comunità: Crea Video Coinvolgenti Facilmente

Crea facilmente video promozionali professionali per la tua comunità utilizzando la potente funzionalità di testo a video da script.

Crea un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e organizzatori di comunità, mostrando quanto sia facile costruire una forte presenza online. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e colorato, con tagli rapidi di attività comunitarie diverse, accompagnato da una voce narrante AI energica e amichevole. Metti in evidenza le capacità di HeyGen come potente "creatore di video promozionali per la comunità" dimostrando l'uso rapido dei suoi "Modelli e scene" e della vasta libreria di "modelli video" per produrre contenuti coinvolgenti in pochi minuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale elegante di 45 secondi per team di marketing e creatori di contenuti digitali, enfatizzando la qualità professionale raggiungibile per varie piattaforme. Questo pezzo di "video promozionali" dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico e moderno con musica di sottofondo coinvolgente e una voce narrante AI chiara e concisa. Illustra come "Testo a video da script" combinato con "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" semplifica la creazione di risorse professionali su misura per i "social media".
Prompt di Esempio 2
Progetta un video innovativo di 60 secondi per piattaforme di e-learning e sviluppatori di prodotti, concentrandoti su messaggi personalizzati e di impatto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere futuristico ma accessibile, con animazioni di alta qualità e una voce AI sofisticata. Mostra la potenza del "Creatore di Video Promozionali AI" di HeyGen presentando un "avatar AI" che spiega chiaramente un concetto complesso, arricchito da "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo conciso di 30 secondi rivolto a fondatori di startup ed educatori, illustrando la semplicità di creare contenuti didattici coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, illustrativo e facile da seguire, con una voce AI amichevole ma autorevole. Dimostra l'efficienza di un "creatore di video promozionali online" mostrando come "Supporto libreria multimediale/stock" possa essere sfruttato con "Generazione di voiceover" per creare "video esplicativi" accattivanti senza sforzi estesi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per la Comunità

Crea facilmente video promozionali di impatto per la tua comunità con strumenti basati su AI e design intuitivo, rendendo la creazione di video professionali accessibile a tutti.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Video
Inizia con un modello personalizzabile o trasforma uno script utilizzando Testo a video da script, gettando le basi per video promozionali coinvolgenti.
2
Step 2
Aggiungi l'Identità del Tuo Brand
Applica facilmente gli elementi del tuo brand, inclusi loghi e colori specifici, assicurando che il tuo video rappresenti autenticamente la tua comunità.
3
Step 3
Genera Narrazioni Coinvolgenti
Utilizza i voiceover AI di HeyGen per dare vita al tuo messaggio con voci diverse, catturando il tuo pubblico con narrazioni dinamiche potenziate da un Creatore di Video Promozionali AI.
4
Step 4
Esporta e Amplifica il Tuo Messaggio
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per una condivisione senza soluzione di continuità su tutti i tuoi canali social media per massimizzare la portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo della Comunità

.

Produci video avvincenti potenziati da AI per mettere in evidenza i successi dei membri, costruendo fiducia e rafforzando il valore della comunità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di video promozionali online, offrendo una vasta libreria di modelli video personalizzabili e un editor drag-and-drop facile da usare. Questo ti consente di produrre rapidamente video promozionali professionali per qualsiasi scopo, dalle campagne sui social media ai lanci di prodotti.

HeyGen offre strumenti basati su AI per la creazione di video promozionali?

Assolutamente, HeyGen è un avanzato Creatore di Video Promozionali AI che integra potenti strumenti basati su AI. Puoi sfruttare avatar AI realistici e generare voiceover AI naturali direttamente dal tuo script di testo a video, migliorando i tuoi video promozionali con tecnologia all'avanguardia.

Come possono i team di marketing garantire la coerenza del brand con HeyGen?

HeyGen consente ai team di marketing di mantenere una forte coerenza del brand incorporando facilmente elementi del brand come loghi e palette di colori specifiche nei tuoi video promozionali per la comunità. Puoi anche caricare i tuoi media o utilizzare la nostra vasta libreria di stock per allinearti con l'estetica del tuo brand.

HeyGen può aiutare con l'accessibilità e i formati video diversi per i social media?

Sì, HeyGen supporta sottotitoli e didascalie automatiche, garantendo che i tuoi video promozionali siano accessibili a un pubblico più ampio. Inoltre, puoi facilmente ridimensionare ed esportare i tuoi video in vari rapporti d'aspetto, rendendoli perfetti per diverse piattaforme come i social media.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo