Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto alle aziende locali e ai potenziali volontari, incoraggiando il loro supporto per una prossima iniziativa comunitaria. Utilizza la funzione Templates & scenes di HeyGen per creare uno stile visivo professionale ma accogliente con grafiche luminose e coinvolgenti e musica vivace, delineando chiaramente come il loro coinvolgimento possa fare la differenza.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per i nuovi arrivati, dettagliando come unirsi e beneficiare di un programma comunitario specifico. Impiega un avatar AI amichevole di HeyGen per narrare il processo in modo chiaro e conciso su uno sfondo di grafiche illustrative pulite, garantendo un'introduzione accessibile e coinvolgente per il pubblico di riferimento con uno stile audio dolce e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 30 secondi per i social media per un pubblico online più ampio, celebrando un traguardo significativo di un progetto comunitario. Questo video dovrebbe sfruttare il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per curare filmati visivamente ricchi e dinamici, abbinati a musica ispiratrice e testi sovrapposti d'impatto per evidenziare i risultati chiave, stimolando l'engagement e la consapevolezza per futuri sforzi di creazione video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Programmi Comunitari

Crea senza sforzo video promozionali coinvolgenti e storie autentiche per il tuo programma comunitario con il generatore di video AI di HeyGen.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona tra una varietà di modelli video professionali per avviare la creazione del video del tuo programma comunitario, o inizia con una tela bianca per costruire da zero.
2
Step 2
Aggiungi le Storie Autentiche del Tuo Programma
Carica i tuoi contenuti video generati dagli utenti esistenti o utilizza l'ampia libreria multimediale di HeyGen per mostrare il cuore e l'impatto del tuo programma comunitario.
3
Step 3
Migliora con AI e Branding
Genera sottotitoli/caption accurati per garantire che i video del tuo programma comunitario siano accessibili a un pubblico più ampio, e applica il tuo branding con loghi e colori personalizzati.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video Promozionali
Renderizza il tuo video finale in vari formati per diverse piattaforme, poi esporta e pubblica facilmente i tuoi video promozionali coinvolgenti per coinvolgere la tua comunità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva la Tua Comunità

Produci video edificanti e motivazionali per favorire un forte senso di appartenenza e stimolare la partecipazione all'interno della tua comunità.

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali e altri contenuti?

HeyGen semplifica la creazione di video sfruttando il suo avanzato generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare script in video promozionali professionali con facilità. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i modelli video pronti all'uso lo rendono accessibile a qualsiasi creatore di video.

HeyGen può aiutare a creare storie autentiche con avatar AI?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di raccontare storie autentiche generando avatar AI realistici e sofisticate voci narranti AI direttamente dal testo. Questo permette di creare narrazioni coinvolgenti senza la necessità di riprese tradizionali.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video per programmi comunitari o per video esplicativi?

HeyGen è un efficace creatore di video per programmi comunitari e ideale per video esplicativi grazie alle sue caratteristiche complete, tra cui sottotitoli/caption automatici, una vasta libreria di filmati e media stock, e opzioni flessibili di pubblicazione sui social media. Garantisce che il tuo messaggio sia chiaro e raggiunga un vasto pubblico.

HeyGen supporta funzionalità avanzate di editing video per la coerenza del brand?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare loghi e palette di colori specifiche per mantenere la coerenza in tutti i tuoi progetti di editing video. Questo assicura che ogni video rifletta l'immagine professionale del tuo brand.

