Creatore di Video di Conoscenza Comunitaria: Crea Contenuti Coinvolgenti

Genera video esplicativi coinvolgenti e materiali di marketing scolastico con avatar AI realistici, trasformando il testo in storie visive dinamiche.

246/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi per la comunità, formattato come una newsletter video per la più ampia comunità scolastica, inclusi genitori, insegnanti e alumni, presentato con una voce narrante chiara e professionale generata dalla capacità di voiceover di HeyGen per condividere aggiornamenti importanti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo educativo animato di 60 secondi per gli studenti, semplificando concetti complessi con immagini dinamiche e uno stile audio coinvolgente, sfruttando i vari modelli e scene di HeyGen per un risultato professionale.
Prompt di Esempio 3
Crea un video accattivante di 15 secondi per i social media utilizzando strumenti video AI per ispirare potenziali donatori per una campagna di raccolta fondi, con immagini veloci, musica d'impatto e sottotitoli chiaramente visualizzati per catturare rapidamente l'attenzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Conoscenza Comunitaria

Crea facilmente video coinvolgenti per la tua comunità, scuola o organizzazione per condividere conoscenze, annunci e storie con la nostra piattaforma intuitiva.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello progettato professionalmente o utilizza lo scriptwriter AI per generare contenuti coinvolgenti, fornendo un solido inizio per il tuo video.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio incorporando avatar AI realistici. Scegli tra una vasta gamma di personaggi per rappresentare efficacemente la tua comunità o scuola.
3
Step 3
Migliora con Immagini e Voce
Integra immagini dinamiche dalla nostra vasta libreria di media stock e aggiungi voiceover professionali o testo in parlato AI per una narrazione cristallina.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Esporta il tuo video rifinito in vari formati, assicurandoti che sia perfettamente dimensionato per piattaforme come i social media, e pronto per una distribuzione senza problemi al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Diffondi la Conoscenza tramite i Social Media

.

Crea rapidamente video e clip accattivanti per i social media per condividere efficacemente notizie, aggiornamenti e contenuti educativi della comunità su varie piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i video di marketing della nostra scuola?

HeyGen è un eccezionale creatore di video educativi, che consente alle scuole di creare video di marketing coinvolgenti con facilità. Sfrutta modelli progettati professionalmente, avatar AI realistici e voiceover di alta qualità per produrre contenuti accattivanti per i social media e la comunicazione con la comunità scolastica.

Quali strumenti creativi di video AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen è una potente piattaforma di creazione video dotata di avanzati strumenti video AI. Puoi utilizzare uno scriptwriter AI per generare contenuti coinvolgenti, trasformare il testo in parlato con voci AI realistiche e persino impiegare avatar AI personalizzabili con un costruttore di personaggi per dare vita alla tua visione.

HeyGen è adatto per creare vari tipi di video di conoscenza comunitaria?

Assolutamente, HeyGen funziona come un versatile creatore di video di conoscenza comunitaria, perfetto per creare video esplicativi e altri contenuti informativi. La sua interfaccia intuitiva drag and drop, combinata con una ricca libreria di media stock e modelli personalizzabili, rende la creazione di video accessibile per qualsiasi scopo.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei contenuti educativi?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, garantendo che i tuoi contenuti educativi, video di marketing e presentazioni animate riflettano costantemente l'identità della tua istituzione. Come strumento basato sul web, facilita anche la collaborazione semplice e include funzionalità come i sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo