Video Maker per il Miglioramento della Comunità: Coinvolgi il Tuo Pubblico

Crea narrazioni visive coinvolgenti e contenuti social accattivanti con facilità grazie a modelli versatili.

503/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per i social media, mirato a informare i membri della comunità su un prossimo evento locale. Lo stile visivo dovrebbe essere energico con grafiche brillanti e una traccia musicale vivace, con un avatar AI che fornisce i dettagli chiave dell'evento direttamente al pubblico. Questa creazione di video online dovrebbe essere concisa e facilmente condivisibile su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un video professionale di 60 secondi per campagne di raccolta fondi progettato per attrarre potenziali donatori e aziende locali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere empatico e emotivamente risonante, evidenziando l'urgenza e i risultati positivi delle loro donazioni attraverso una narrazione coinvolgente. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire un messaggio potente e coerente, migliorando il branding e la personalizzazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video autentico in stile documentario di 50 secondi che ritragga "un giorno nella vita" di un progetto di Video Maker per il Coinvolgimento della Comunità di successo, rivolto al pubblico generale e ai potenziali nuovi membri. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e reale, catturando momenti spontanei con suoni naturali e una musica di sottofondo positiva e leggera. Assicurati chiarezza e accessibilità per tutti gli spettatori incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen per condividere efficacemente la storia dell'iniziativa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Video Maker per il Miglioramento della Comunità

Trasforma facilmente le tue idee comunitarie in video coinvolgenti con l'AI, favorendo la connessione e migliorando il coinvolgimento per la tua causa o organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia creando il tuo messaggio. Usa la funzione "Testo-a-video da script" per convertire istantaneamente il tuo contenuto scritto in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo messaggio, o seleziona un modello adatto per impostare la scena del tuo video comunitario.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Migliora il tuo video con "controlli di branding" come loghi e colori personalizzati per allinearti con l'identità della tua comunità, garantendo un aspetto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta e Coinvolgi
Finalizza il tuo video ed "Esportalo" in vari formati. Condividi il tuo contenuto social coinvolgente della comunità su tutte le piattaforme per massimizzare la portata e l'interazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Motiva i Membri della Comunità

.

Fornisci potenti messaggi video motivazionali per promuovere uno spirito comunitario positivo e stimolare un'azione collettiva efficace.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen serve come un potente video maker per il miglioramento della comunità?

HeyGen ti permette di creare contenuti social coinvolgenti per la comunità con facilità, utilizzando una vasta gamma di modelli e opzioni di branding e personalizzazione robuste per narrazioni visive accattivanti.

Quali funzionalità avanzate di generatore video AI offre HeyGen?

HeyGen sfrutta l'AI all'avanguardia per trasformare i tuoi script in video accattivanti, con avatar AI realistici e una funzionalità di testo-a-video da script senza soluzione di continuità per la creazione di contenuti dinamici.

HeyGen può semplificare la mia esperienza di video maker online per varie piattaforme?

Sì, HeyGen è progettato come un video maker online intuitivo, offrendo strumenti di editing video facili da usare come sottotitoli automatici e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per ottimizzare i contenuti per qualsiasi piattaforma social.

Come posso brandizzare e personalizzare efficacemente i miei video usando HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare facilmente il tuo logo e i colori del brand nei modelli, assicurando che ogni video rifletta potentemente la tua narrazione visiva unica.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo